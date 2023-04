Pese a lo esperado por la cercanía con la doble cita electoral del 28M, en la Peregrina más política, la que transcurre justo después de la parte eclesiástica que traslada la réplica de la Santa Faz desde la Concatedral de San Nicolás, no hubo codazos en busca de una mejor posición. El ritmo fue calmado, muy lejos de la velocidad que se alcanzó años atrás con Jesús Murgui como obispo, y sobre todo la asistencia política fue contenida, por debajo de lo habitual en una previa a elecciones. Con cuatro de doce consellers, sin diputados nacionales (había actividad parlamentaria en Madrid) ni "estrellas" invitadas de otros puntos geográficos. Por no haber, no hubo ni el tradicional almuerzo de los socialistas en Santa Faz, toda una tradición perdida a las puertas de las elecciones.

El primero en llegar a la plaza del abad Penalva fue el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que madrugó. Tanto (a las 7:15 horas ya se dejó ver) que tuvo que hacer tiempo, junto a dos de los tres consellers presentes en la romería, los socialistas Arcadi España (la sombra de Puig que no falla en Alicante) y Josefina Bueno, para poder saludar al anfitrión, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que nada más llegar se acercó al círculo de Puig. Perfil institucional más allá de las batallas diarias. Entre las filas socialistas, siempre bien colocada, se vio a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, escoltada por la subdelegada, Araceli Poblador. Aunque para madrugadores, los integrantes de la lista municipal, con Ana Barceló al frente. En una Peregrina de "guante blanco", donde las espadas se guardaron por unas horas, Bernabé lanzó un dardo, frente al micrófono, al bipartito de Alicante por los puntos violentas, que tuvo que instalar la Delegación ante la desidia municipal, según criticó. Solo, a la espera de los suyos, se vio durante minutos al portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, que aguardó caña en mano en San Nicolás (fuera, sin entrar) a la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas. Ya en el recorrido, el colectivo valencianista se completó con la directora general de Innovación, Sonia Tirado; el diputado provincial, Gerard Fullana, junto a los "uno" y "dos" de la lista municipal, el concejal Rafa Mas y Sara Llobell, entre otros. A quien no se vio, completando la nómina de socios del Botànic, fue a ningún "top" de Unidas Podemos. No asistieron a la romería ni el vicepresidente, Héctor Illueca, ni la consellera de la coalición, Pérez Garijo. Tampoco la "número uno" a las Cortes, María Teresa Pérez, que pese a estar ausente fue protagonista. Y es que todo apunta a que finalmente no será la cabeza de lista autonómica, un puesto que entonces pasaría a manos de Alejandro Aguilar, ex de Vivienda y ahora "tres" pero de la cuota de Podemos. Él sí estuvo, junto a la concejala Vanessa Romero, en ausencia del portavoz municipal, Xavier López. Cuando apareció por San Nicolás el presidente de la Diputación y candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, ya apenas quedaban altos cargos en la puerta de la concatedral. Y es que el tiempo se le echó encima al dirigente popular: llegó unos quince minutos antes del horario previsto para la salida. También mirando el reloj se le vio a Mazón durante la misa. Tanto como que abandonó el entorno del Caserío antes de tiempo para llegar a València a un acto electoral que tenía en agenda. Antes incluso, cuando la Peregrina enfilaba el principio de la avenida de Dénia, se "apeó" el presidente provincial de los populares alicantinos, Toni Pérez, que como alcalde tuvo que volver a Benidorm por un congreso de turismo. Con todo, la presencia popular cumplió con las expectativas, aunque sin alardes preelectorales. Además de Mazón y Pérez, y de diputados autonómicos como Zaplana y Rovira o Llorca (de la FVMP), hubo desembarco de la Diputación. Por la romería se dejaron ver, entre otros, Bernabé Cano, Alejandro Morant, Ana Serna, Javier Sendra, Juan de Dios Navarro, María Gómez y Sebastián Cañadas (Mutxamel), que acudió a la cita junto a otros alcaldes de la comarca, como Juanjo Berenguer (El Campello) y Santiago Román (ex de Ciudadanos en Sant Joan d'Alacant), al que ya se le vio totalmente integrado entre las filas populares. No fue el único tránsfuga en la comitiva. También asistió, como si fuera uno más, Javier Gutiérrez. Pese a las salidas, aún hay cargos públicos con carné de Ciudadanos. Uno de ellos, su nueva lideresa autonómica, Mamen Peris, debutó en la Santa Faz, como así se encargó de reseñar a quien le preguntaba. Junto a ella, de escudero, ejerció José Miguel Saval, "número uno" a las Cortes por Alicante. También asistieron los diputados autonómicos Fernando Llopis y Rosa Menor, con los que no dudaron en fotografiarse tanto el alcaldable por Alicante, Adrián Santos Pérez, como su compañero más fiel, José Luis Berenguer. Ningún otro concejal de Ciudadanos posó para esas fotos de grupo. Cerca sí se dejaron ver futuribles concejales, como el restaurador César Anca (que lució orgulloso camiseta de Ciudadanos) y la última incorporación a la lista, la festera Lourdes Tárraga. Otro candidato a la Generalitat que debutó en la Peregrina fue Carlos Flores, aspirante a la Generalitat por Vox, rodeado de los suyos: Ana Vega (cabeza de lista a las Cortes por Alicante), Carmen Robledillo (alcaldable en Alicante), Mario Ortolá ("dos" municipal) y, como última incorporación de los ultras, Julia Llopis. En todos esos círculos políticos, al margen de los colores, del ámbito de las aspiraciones, no hubo ocasión para los silencios. Aunque el camino fue largo (se completó rozando las dos horas y media), se hizo corto porque temas de conversación había de sobra. Entre las preguntas más repetidas, una relativa a las sensaciones electorales: "Y tú, ¿cómo lo ves?". Las respuestas ya dependían de los interlocutores, del partido, del ámbito electoral y del carácter de cada uno. Menos disparidad había al hablar de la polémica de la semana en Alicante, que todo apunta a que tendrá más recorrido, con la exclusión de Manuel Jiménez de la lista municipal del popular Luis Barcala por la adjudicación a dedo de contratos menores a personas de su entorno próximas a las Hogueras. El todavía edil de Fiestas y Partidas Rurales estuvo presente. Y aunque no hacía falta porque las miradas ya iban a él, hizo por dejarse ver. Como si nada hubiera pasado. Se colocó en las primeras filas (sobre todo en los oficios religiosos), conversó con unos (la vicepresidenta Mas, por ejemplo) y con otros (el jefe de Gabinete de Alcaldía, entre otros) y, sobre todo, sonrió mucho. Hizo gala de aquello del "diente, dientes, que...". Arengó a las masas a cantar "La manta al coll" por los pasos subterráneos del camino como saludó voz en grito a todo aquel con el que tenía contacto visual. La normalidad llevada al extremo. En el recorrido, entre otros, se le vio conversar con el concejal Manuel Villar, que ha sido el encargado de defender su inocencia (tanto ética como legal) hasta que llegó el anuncio de dimisión en diferido.