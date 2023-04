Catedrático de Derecho Administrativo, Juan José Díez ha desarrollado toda su actividad docente, investigadora y de gestión en la Universidad de Alicante. Su actividad docente se desarrollado en torno a asignaturas de las licenciaturas, grados y postgrados adscritas al área de Derecho Administrativo del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, especialmente en las titulaciones de Derecho y Derecho-ADE. Además, ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e Internacionales de su especialidad. Su actividad investigadora tiene como principales líneas el procedimiento administrativo, los actos políticos, la ordenación del territorio y el urbanismo, la función pública y el Derecho local.

Mucho se ha hablado esta semana en la ciudad de Alicante de los contratos menores a raíz de la polémica por las adjudicaciones del concejal Manuel Jiménez. ¿Por qué existe una diferenciación entre contratos por cuantía?

Se entiende que lo que no son contratos menores, que son los únicos que determina la ley, pues son contratos que pueden considerarse mayores por las cuantías. ¿Cuál es la clave? La razón es que los procedimientos de contratación son enormemente garantistas. Requieren la tramitación de un expediente, de informes y sobre todo la publicidad en los boletines oficiales correspondientes… Luego se deben presentar las ofertas en un procedimiento de concurrencia competitiva. Es decir, son garantías para preservar que se haga la adjudicación del contrato al mejor postor o al que mejor relación calidad-precio haya fijado en su oferta. Pero claro, todo eso, no vale para cualquier tipo de contrato, porque la Administración requiere también agilidad, resolver los asuntos de inmediato o, al menos, con la mayor rapidez y eficiencia posible. Y por eso se establece la diferencia con ciertos tipos de contratos de cuantía mínima. ¿Y qué ocurre? Que en esos contratos menores todo el procedimiento se simplifica y sobre todo se simplifica todo el procedimiento de publicidad previa y de presentación de ofertas. Se hacen, digamos, adjudicaciones de manera mucho más rápida y expeditiva, buscando, por ejemplo, a un empresario con el que ya se han contratado otros asuntos similares, pidiendo ofertas a otros empresarios más o menos conocidos... Al final son contratos a dedo, aunque de por sí no rompen la esencia de la contratación porque estos contratos no son de de importancia significativa en el grueso de la contratación.

¿Qué controles existen en esos contratos menores, pero que al final, en total, suman cantidades millonarias?

La ley de contratos es del año 2017, pero se ha reformado modificando las cuantías tanto para obras como para servicios y suministros. Estos contratos pueden significar una fórmula que mal empleada o con mala praxis por las administraciones podría conllevar el que se estuviera disfrazando como contrato menor lo que no lo es. Para evitar eso, aparte de las previsiones que la ley contempla de informes técnicos en los que se diga que se reúnen los requisitos para ser contrato menor, que no altera en el sentido del objeto del contrato para convertirlo en menor, además se debe de dar comunicación de los contratos menores que se están celebrando por las administraciones. ¿Con qué finalidad? Para que se pueda apreciar que no es una práctica viciosa, es decir, que no se están llevando a cabo contratos que no se deben llevar como contratos menores.

Esas exigencias de transparencia chocan con el retraso a la hora de publicar contratos...

Se puede mejorar, eso sin duda. Los contratos menores son una fórmula en la que, efectivamente, ¡aunque en qué ámbito no!, puede caber la corrupción. De eso no tengo ninguna duda. Frente a la corrupción, en cualquier caso, hay medidas con las que se trata de corregir y al mismo tiempo que los contratos menores puedan seguir existiendo. Ahora, los plazos de publicación, para que se pueda actuar correctamente en el momento, son mejorables. La experiencia te dice que en cualquier administración se pueden presentar actividades o necesidades que requieran contratos menores.

¿El equilibrio puede ser una de las claves que se buscan?

Eso es lo que decimos del Derecho Administrativo, que es un derecho de equilibrios entre las garantías para que la administración actúe dentro de unas grandes líneas maestras y que los ciudadanos podamos tener garantizados nuestros derechos. Si yo soy contratista me gustaría también poder ocurrir, que me dejen concurrir a un contrato.

No son pocos los pequeños empresarios que se quejan de los contratos menores porque ante la falta de publicidad no pueden optar a esas adjudicaciones…

Ese es un agujero que hay en la contratación y para el que difícilmente hay una solución que no admita inconvenientes o dificultades.

Los últimos datos oficiales en Alicante, hablaban de unos 35 contratos menores al día, contando los hábiles para la Administración. Es decir, casi 10.000 al año… ¿Puede existir abuso?

Para una administración mediana puede ser excesivo, sí. Otra cosa es que sea el Ayuntamiento de Madrid o de València... En cualquier caso, es importante que estén bien justificados y que los técnicos avalen que no son fraccionamientos de contrato y que cumple la ley.

Y en la contratación también existe la fórmula del político o técnico de turno de inhibirse si hay conflicto de intereses...

A ver, en un contrato menor, ¿a quién acudes? Vas al que normalmente ha hecho ya otros contratos menores o a otros contratos mayores y que efectivamente has quedado satisfecho con él, hablando en términos absolutamente generales. Evidentemente, yo creo que una de las cuestiones esenciales que pueden perfectamente preservarse en los contratos menores es no recurrir siempre al mismo nombre. Lo razonable es dar juego. Ahora, que des juego a los de tu sesgo o color político… Eso no lo dudo. La ley de contratos intenta prevenir la corrupción, pero la gruesa.

¿Y qué se puede hacer frente a la otra corrupción...?

Los temas de contratación han alcanzado un nivel de exigencias que, sin impedir casos de corrupción, porque la naturaleza humana es la que es, pero sí son procedimientos enormemente garantistas. Ahora, como todo, hecha la ley, hecha la trampa, pues sí, pero cada vez es más difícil encontrar la trampa. Y las administraciones tienen profesionales altamente cualificados en materia de contratación pública, aunque siempre necesitan más personal y mejores medios. Ahora, yo no niego que puedan haber abusos en la contratación.

¿Cómo valora los tribunales que intentan garantizar la limpieza en las licitaciones públicas?

En los contratos mayores, el funcionamiento de los tribunales económicos es extraordinario. En los menores, eso no existe, pero eso no significa que haya otras vías, como los informes, para que ese agujero sea lo más reducido posible.