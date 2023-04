Mood, vibes, crush o bro son algunos de los anglicismos más utilizados por los jóvenes. El inglés está presente en el vocabulario juvenil, a pesar de ello, siete de cada diez menores de 20 años de la Comunidad no entienden nada del mismo, y solo uno de cada diez lo habla bien.

Así lo revelan los últimos datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La lista desnuda las carencias de los jóvenes valencianos a la hora de entender y expresarse con el idioma de Shakespeare.

Un 73,2% de los menores de 20 años de la Comunidad admiten no entender nada de inglés, lo que supone el segundo peor dato a nivel nacional, solo superado por Galicia (73,7%). Conforme la edad aumenta el dato se empeora ya que un 81,5% de las personas de entre 40 y 59 años aseguran no saber nada de la lengua anglosajona.

Los "millennials" de 20 a 39 años, son los que más nivel de conocimientos tienen, aunque estos tampoco demuestran un dominio perfecto puesto que el 68% no entiende el idioma, según lo reflejado en el INE. Además, entre este rango de edad el 70% reconoce que no lee ni habla nada en inglés y solo un 20% confiesa ser un buen lector.

Por provincias, 248.383 jóvenes alicantinos reconocen que no entienden nada de inglés frente a los 90.511 que dicen que lo entienden con dificultad o bien. El porcentaje de quienes no tienen ningún dominio de esta lengua es similar al autonómico, rondando el 69%, si se tiene en cuenta que, según los últimos datos de población del INE, en la demarcación de Alicante viven 362.336 menores de 20 años. Asimismo, en Castellón son 83.783 los que sostienen que no saben nada de este idioma, mientras que en Valencia hay 340.459 con el mismo problema.

Como dato curioso, la encuesta desvela que un 3,4% de los jóvenes de la Comunidad hablan árabe, unos miles más que los que hablan francés, que son un 3,3%. La juventud que habla rumano son un 1,5% de la población, y alemán un 1,1%.

Predominio de la gramática

Varias academias de Alicante consultadas por este diario acusan la baja compresión del inglés entre los jóvenes a la falta de formación del profesorado y también a la importancia de la gramática frente a la modalidad oral. En esta línea, la docente y licencia en Traducción e Interpretación María Domene sostiene que la raíz del problema reside en la forma de enseñar la lengua anglosajona en España. "No se enseña un inglés a nivel práctico. Nos limitamos a estudiar la gramática y aprender vocabulario pero no tenemos que usarlo realmente" y añade que "es cierto que ahora con las nuevas tecnologías y los nuevos proyectos como eTwinning si estamos avanzando más".

Domene recomienda a los jóvenes el visionado de películas o series en versión original puesto que esta práctica favorece la comprensión y el uso del idioma. "Estamos en un país donde todo se traduce, no solemos ver cosas en versión original por la comodidad de oírlo en tu lengua", ratifica.

Por otro lado, la joven Pilar Ruiz defiende que para ella el problema está en el enfoque metodológico que se le da a las clases de inglés desde los centros educativos. "No es el mejor para que los alumnos retengan la información, las clases eran aburridas y todo era mucha teoría y poca práctica. Si no sabías hacer el workbook no sabías inglés".

Ruiz afirma que los estudiantes "parecemos robots" realizando los mismos ejercicios año tras año y apuesta por idear talleres más dinámicos en grupos o parejas. "Somos competentes a la hora de saber inglés, pero no nos han dado la motivación y no nos lo han transmitido de forma divertida. Hemos perdido el interés por aprenderlo. Hoy en día necesitamos inglés para todo", mantiene.