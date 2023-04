Las elecciones para presidir la Federació de Fogueres, que se celebrarán el próximo mes de agosto, puede que cuenten con un inesperado cara a cara. Y el motivo es, si cabe, más imprevisible, si cabe.

El actual concejal de Seguridad y Movilidad, José Ramón González, que no continuará en el Ayuntamiento de Alicante al no figurar en la candidatura municipal del PP de Luis Barcala, está planteándose la opción de presentarse a las elecciones del órgano festero, que tendrán lugar entre el 7 y el 12 de agosto de este 2023. Y lo piensa, según confirman desde su entorno, tras haber recibido en los últimos días numerosas peticiones desde sectores de la Fiesta que buscan una alternativa real a David Olivares, el único festero que, por ahora, ha manifestado su interés en aspirar a un cargo que está en manos de Toñi Martín-Zarco, quien todo apunta a que no volverá a presentarse tras cumplir un mandato marcado por la pandemia de coronavirus.

En esta ecuación electoral, con ese posible duelo entre González y Olivares, es clave la polémica que ha rodeado esta semana a Manuel Jiménez, que tampoco repetirá en la lista municipal de Barcala, aunque en su caso por las derivadas políticas de unos contratos menores adjudicados a personas de su entorno en las Hogueras, incluidos inscritos en su comisión de Florida Portazgo. Y es que Jiménez, pese a haber estado durante años enfrentado públicamente a Olivares por el control de la Fiesta -llegaron a ir en listas rivales-, actualmente apuesta por el expresidente de Foguerer Carolinas para ocupar el puesto ahora en manos de Martín-Zarco.

Hace cuatro años, en cambio, Jiménez fue un apoyo más que clave para que Zarco se impusiera en las urnas al propio Olivares por 29 votos (127 frente a 98), lo que se consideró una victoria ciertamente igualada al ser la exdirigente de Port d’Alacant la que tenía el cartel de aspirante oficialista. Jiménez había abandonado la Federació cinco meses antes de las elecciones en las Hogueras para ir de "cinco" en la candidatura de Barcala. Así, ya como concejal de Fiestas, estuvo presente en el recuento de votos, junto al alcalde, Luis Barcala.

Ahora, apenas cuatro años después, todo ha cambiado. O casi. Jiménez no repetirá en el Ayuntamiento por la polémica adjudicación de contratos menores, uno de ellos a una empresa que realizó una reforma de su casa, lo que le ha hecho perder, al menos de cara al exterior, un poder en torno a las Hogueras que lleva años ostentando. Primero fue desde la Federació, con siete años como presidente, y desde 2019 en el Ayuntamiento, como edil de Fiestas, aunque ha anunciado que renunciará a su acta como concejal tras el pleno del próximo jueves, en el que prevé dar explicaciones de una gestión que el PSOE pretende denunciar ante Fiscalía por presunta prevaricación, entre otros supuestos delitos. Esa "caída" ha hecho que festeros no afines a Jiménez intenten aprovechar sus horas bajas, que solo el tiempo dirá si son momentáneas, para buscar una figura renovada que suponga un pasar página definitivo a casi una década de control férreo de la Fiesta, ya sea desde dentro o desde fuera del órgano gestor.

Ahí es donde ha aparecido, de repente, la figura de José Ramón González, que ahora cumple ocho años como concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante. En este periodo, estuvo tres años en la oposición, antes de pasar al gobierno en 2018. Durante un año, hasta las últimas elecciones municipales, González ejerció como concejal de Fiestas, dada su vinculación con las Hogueras, donde ha sido comisionado recientemente de Florida-Plaza La Viña y también de la barraca El Cabasset. Desde el entorno de González admiten que el concejal está recibiendo peticiones para que se presente a las elecciones del órgano festero, aunque subrayan que todavía no tiene nada decidido. "No es todavía el momento", añaden.

Si diera un paso adelante, todo apunta a que sería rival de Olivares, que lleva meses trabajando con la vista puesta en las elecciones a Federació. De hecho, ya tiene prácticamente cerrado el que sería su equipo. Sin embargo, tras la irrupción de la figura de González, desde el entorno de Olivares dejan la puerta abierta a todos los escenarios, incluso a que finalmente el que fuera vicepresidente de la Federació durante el mandato de Pedro Valera no concurra a las urnas, una alternativa que pocos festeros ven viable.

En este escenario electoral, al menos por el momento, no se espera a Martín Zarco. La presidenta de las Hogueras descarta tener ahora la vista en las urnas: "Estamos centrados en acabar el ejercicio y en todo lo que tenemos por delante. Queda mucho y nosotros estamos centrados en trabajar y trabajar". En la Fiesta se ve difícil que dé un paso adelante, al contar a priori con pocas opciones de victoria. Eso sí, podría respaldar a González, en caso de que el todavía edil aceptara el reto de intentar dirigir la Fiesta.