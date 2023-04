Faltaba poco más de un mes para las elecciones municipales del 28M y todo parecía avanzar dentro de los planes establecidos en la cuarta planta del Ayuntamiento de Alicante. No pasaba mucho, tal y como le gusta al alcalde, Luis Barcala. Se avanzaba por inercia. Había pasado ya la Semana Santa según lo previsto, sin sobresaltos. Con la vista puesta en las urnas, para evitar así molestias a los vecinos, se había dado la orden de no empezar más obras -ni siquiera las que se habían paralizado temporalmente durante la Pascua-, obviando los fondos europeos. El castillo de naipes resistía. Y, de repente, el caos. Nerviosismo, contradicciones, gritos, silencios. Vías de agua por doquier en un viaje que parecía plácido hacia las urnas.

Todo arrancó hace pocos días. El alcalde empezaba a desgranar su lista electoral para el 28M. Barcala, a través de un vídeo grabado en la plaza de Luceros, presentaba a Toni Gallego, CEO del Intercity y presidente de la Fundación Lucentum. Independiente. Era su primera incorporación. El primer fichaje, y más de un alcalde que busca reeditar el cargo, suele ser significativo, marcar la línea, pero no lo fue.

Luego llegó la periodista Ana Poquet, otra independiente. Se dijo que sería la «cinco», un puesto que cuatro años antes ocupó Manuel Jiménez, llegado directamente desde la Federació de Fogueres, que presidió siete años. Luego se anunció a Rocío Gómez, una desconocida arquitecta y futura madre (según el vídeo de presentación), además de amiga íntima de una de las hijas del alcalde. Será la «tres», tomando el relevo de Julia Llopis, que Barcala fichó hace cuatro años por su liderazgo en la educación concertada.

La polémica arreció con la cuarta incorporación, la de Julio Calero, un comisario de la Policía Local, «castedista» y cuya labor, en caso de ser el próximo concejal de Seguridad, pasará por atar en corto al jefe de la Policía Local, al que ha sido su superior hasta ahora. Aún sin ser concejal, el alto mando ya generó el primer incendio. Barcala tuvo que salir a calmar las aguas -comunicado de por medio- ante el malestar interno en el Cuerpo al saberse las intenciones de «fichar» al jefe de la Policía de El Campello para ocupar el puesto de comisario que se quedaba vacante con el salto de Calero a la política. La Policía, en armas.

La última incorporación, ya sin vídeo, fue la de Carlos de Juan, aparejador y presidente de la Asociación de Vecinos de Urbanova, que no líder vecinal. Barcala también se fotografió con tres asesoras que ocupan puestos de salida (Cristina García, Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali), además de con los cuatro ediles que continúan (Manuel Villar, que pasa del siete al dos, Mari Carmen de España, Antonio Peral y Lidia López). Y ya. El alcalde, antes de comunicar oficialmente la lista, anunció los trece primeros puestos, cuando la mayoría absoluta, que dice ambicionar, se sitúa en el umbral de los quince concejales.

Incredulidad

Una lista que ha recibido todo tipo de calificativos. Y casi ninguno bueno. Muchos son los afines al PP que buscan una explicación a una candidatura que destaca por su perfil bajo, por estar integrada por personas fácilmente manejables para el alcalde, de las que no dan problemas. O eso se busca. De las que no dan votos (todo lo contrario de los perfiles elegidos hace cuatro años) ni tampoco golpes sobre la mesa.

El malestar interno no se pudo ocultar en la jornada de convivencia del pasado domingo, donde se vio a más aspirantes a cargo público que futuros interventores y apoderados, y eso que estos últimos eran a priori los protagonistas de la jornada. También dio mucho que hablar en la romería de la Santa Faz. Los afiliados buscan explicaciones, pero no las encuentran. ¿Por qué Carlos Mazón se ha mantenido al margen de la confección de la candidatura, pese a ser parte interesada? ¿Cómo un alcalde con aspiraciones reales de repetir puede hacer una lista tan plana? ¿Dónde están los referentes sociales, como los vecinales? ¿Para qué se fichan independientes de ese perfil, que además se dan de alta como militantes al día siguiente? ¿Para qué se incluye a un funcionario municipal que va a generar más rechazo que alianzas? ¿Por qué se incluyen a personas tan próximas, en lo personal, al candidato? Preguntas que siguen sin respuestas.

Cierto es que Barcala aspiró a otros fichajes, pero no le salieron, pese a su posición de poder. Intentó perfiles educativos y culturales. Y tocó la puerta de Mari Ángeles Goitia. Lo hizo cuatro años después de excluirla de la lista de 2019 para sorpresa general, y eso que solo un año antes había accedido a la vara de mando tras la necesaria renuncia pactada de la entonces concejala. Ahora, tras un mandato en guerra abierta con la Zona Norte, Barcala quería incorporar a Goitia con el claro objetivo de pacificar su relación con los barrios más desfavorecidos de la ciudad, donde Goitia es un referente más que querido. Eso sí, lo hizo sin generosidad, ofreciéndole el «trece» a una persona que llegó a ser la «dos». La respuesta fue obvia.

El frustrado fichaje de Goitia se intentó en las mismas fechas en las que se confirmó que en la candidatura de Barcala no cabían tres pesos pesados de este mandato. Como era previsible, y Mazón al margen, no había hueco para Julia Llopis (Acción Social), que no ha tardado en buscar acomodo en Vox (será la «cuatro» de la lista autonómica) ni tampoco para José Ramón González (Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos), que en los malos tiempos en la oposición fue hombre de la máxima confianza de Barcala. Finalmente, tampoco repetirá Manuel Jiménez (Fiestas y Partidas Rurales), aunque en su caso por la polémica generada tras la adjudicación a dedo de contratos a personas de su entorno en las Hogueras, incluida la empresa que realizó reformas en su casa y el presidente de su comisión, además de amigos.

La situación era insostenible, y más a las puertas de las elecciones. El ruido atronador, para un gobierno habituado a la calma. Las explicaciones erróneas, con rectificaciones diarias, no ayudaron. Tampoco el silencio de Barcala, que en una semana ha contestado una sola pregunta sobre el caso de los contratos de Jiménez, y ya advirtió que sería «escueto». Fue en Santa Faz, seis días después de empezar a conocerse una serie de adjudicaciones donde la ética y la legalidad están en duda.

De puertas adentro, eso sí, se vio a un alcalde sobrepasado, alterado. Tanto que requirió que no hubiera dispositivos con capacidad de grabar en la reunión de los socios del bipartito que se celebró tras la Junta de Gobierno del martes. Ahí se intentó convencer a Ciudadanos. Y se hizo, pero no bastaba. Y menos con una oposición que se ha encontrado un escenario imprevisto, del que pretende sacar rédito electoral.

Jiménez, finalmente, no estará en la lista electoral del PP de Barcala, dejando en papel mojado la ambiciosa hoja de ruta que se había trazado. A petición propia, el todavía concejal de Fiestas y Partidas Rurales tomará la palabra el jueves ante el Pleno de Alicante, en el último ordinario de este mandato. Lo hará para dar explicaciones públicas de su cuestionada gestión. Aunque parece, por sus movimientos, reuniones y llamadas, que no se quedará ahí. Puede que el terremoto final dé paso a un bombardeo aéreo.