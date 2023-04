Desde un notario que no encuentra las palabras técnicas al hablar con sus clientes, a un paciente al que los alimentos le huelen a quemado, otro que llena la casa de notas porque se le olvidan las cosas, una abuela joven que desde que se contagió no tiene energía para cuidar a sus nietos, personas que cogen el coche pero se pierden porque no recuerdan a dónde iban, chicas que practicaban fitness que apenas pueden subir escaleras por la fatiga y la falta de aire; e incluso pacientes que necesitan ayuda para vestirse.

Estos son solo algunos de los casos que ven médicos de las consultas que se crearon en hospitales de la provincia para atender a los enfermos de covid persistente, donde el número de pacientes va bajando aunque todavía hay en torno a un 30% que no ha recibido el alta porque no se recuperado de los síntomas. La mayoría de los que tienen el alta son pacientes de las primeras olas.

Esto se traduce en que uno de cada tres afectados por covid prolongado está de baja laboral porque su estado les impide atender las obligaciones de su puesto de trabajo. Pasan por el tribunal al año de persistir los síntomas, lo que a la mayoría causa gran ansiedad cuando ven que tanto tiempo después siguen igual.

Fatiga, falta de aire y de concentración, insomnio, cansancio, lagunas de memoria, pérdida de olfato, depresión, dolores musculares y de cabeza, taquicardias...se han llegado a describir hasta 200 síntomas diferentes. El Ministerio de Sanidad cita otros menos prevalentes como erupciones, caída del pelo, debilidad en las uñas, dificultad para tragar, pitidos en los oídos, ojos secos o conjuntivitis.

Algunos pacientes han sido derivados por las consultas de long covid de los hospitales a Reumatología con fibromialgia desencadenada por coronavirus o a Neurología por la pérdida de memoria. Los afectados suelen tener fiebre y algunos de la primera ola se reinfectan y empeoran. Además, desencadena síntomas psicológicos.

Así, el 50% de los pacientes sufren depresión moderada o grave a consecuencia de la pérdida de funcionalidad, de los que solo el 9% la padecía antes de enfermar, y un 23% ansiedad, que se ha duplicado en estos pacientes.

“También es cierto que depende de la cepa. Parece que ómicron causa menos long covid que las anteriores, además la vacuna reduce la probabilidad así que se nota que en los últimos meses están viniendo menos pacientes”, señalan desde los hospitales con consultas específicas.

Pero el SARS-CoV-2 no se ha acabado. En la actualización de datos realizada por la Conselleria de Sanidad al término de la Semana Santa, los nuevos positivos confirmados por PCR o test de antígenos en la provincia de Alicante son 275, un centenar más en una semana; de ellos 74 con más de 60 años. Hay 54 personas ingresadas, dos en UCI, y tres fallecidos más: 3.972 desde que empezó la pandemia en la provincia.

El covid persistente comenzó a describirse en verano de 2020, cuando pacientes que se habían contagiado en la primera ola seguían padeciendo síntomas de la enfermedad meses después, periodo en el que sufre síntomas como los referidos hasta un 70% de afectados.

Según una encuesta publicada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en los casos de covid persistente la duración de los síntomas es de más de 90 días y con una media de persistencia de 180 días; aunque hay pacientes que se contagiaron en las primeras olas que no mejoran y siguen de baja.

En torno a un 15% de pacientes contagiados con SARS-CoV-2 han sufrido o sufren covid persistente, lo que supone que unas 90.000 personas en la provincia de Alicante puede haber tenido síntomas más allá de medio año.

Se desconoce el por qué

Aún se desconoce por qué unas personas siguen sintomáticas y otras no, de ahí los estudios que se están realizando. El servicio de Medicina Interna del Hospital General de Alicante no solo tiene una consulta específica para atender a los pacientes afectados de long covid sino que también colabora en la investigación de la predisposición genética en enfermos graves y con patología persistente así como el comportamiento de la enfermedad en la actualidad una vez que ha cambiado el virus, que contagia menos y con una intensidad más leve.

Este se compagina con otro estudio sobre determinados fármacos que ayuden en el tratamiento de pacientes con sintomatología más severa, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial). Estudios de este tipo hay pocos en España.

“Hay algunos fármacos que se pueden utilizar para mejorar esta sintomatología que tienen los pacientes. Por el momento no hay ninguno que haya demostrado eficacia, por eso existen ensayos para intentar mejorar en determinados pacientes aquellos síntomas que puedan persistir”, señalan las doctoras Rosario Sánchez, jefa de sección de Medicina Interna y Verónica Martínez, responsable de la consulta de long covid de este servicio.

La primera ola fue la peor. Más del 30% de las personas que pasaban un covid tuvieron sintomatología persistente durante más de tres meses, fuera de los que habían sufrido afectación pulmonar severa.

Tres consultas

El Hospital Doctor Balmis llegó a tener tres consultas de covid persistente, con más de un centenar de pacientes atendidos en su primera etapa, y ahora mantiene solo una, “un día a la semana y no se llena, es algo muy positivo. Una mayoría de los que inicialmente tuvieron long covid acaba recuperándose y ha disminuido claramente la incidencia de la enfermedad gracias a la vacuna y a que el virus ya no es un desconocido para el organismo y el sistema inmune de las personas”. Hay que tener en cuenta que solo ven aquellos que tienen limitaciones en su vida diaria, el resto se quedan en Atención Primaria.

Según la doctora Sánchez, el síndrome postviral ha existido siempre, en patologías como la mononucleosis infecciosa (enfermedad del beso) con síntomas parecidos a los del long covid como fatiga crónica, como ocurre con la propia gripe.

Más propio del coronavirus son la afectación al sistema nervioso central, la alteración de la memoria o del sueño, combinados con la fatiga crónica. “Afortunadamente los de la primera ola van recuperando la memoria. El problema es el de personas que no pueden hacer su vida habitual, que no pueden trabajar, gente con capacidad física que la perdió de un día para otro”.

Como apunta la doctora Martínez, “el que viene a consulta tiene mucha sintomatología, pasa por el médico de cabecera, por el neurólogo, y los acaban mandando aquí”. Hay pacientes de todas las edades pero los que más acaban en consultas de long covid tienen entre 40 y 50 años.

El segundo hospital más importante de la provincia, el de Elche, atiende asimismo a más de 2.000 pacientes en su consulta de covid persistente.

La mitad se cura

El Hospital de Sant Joan también creó una consulta monográfica para pacientes de covid persistente, que ha atendido a unos 200 afectados. Aproximadamente la mitad se han curado, si no del todo, lo suficiente como para volver a su vida normal, explica la doctora Marisa Asensi, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant y responsable de la consulta de covid prolongado.

La médico explica que no se sabe aún por qué unas personas siguen sintomáticas y otras no, “no necesariamente son las graves, pacientes con covid agudo muy leve también lo sufren”, y en algunos casos resulta muy incapacitante.

La doctora de Medicina Interna del Hospital de Sant Joan afirma que al menos un 30% de los pacientes de la consulta siguen de baja porque no pueden desarrollar su trabajo: abogados, publicistas, montadores de electrodomésticos, limpiadoras, camioneros, estudiantes de doctorado....

Las causas del long covid son multiples. La doctora apunta que parece que es una alteración del sistema inmune que mantiene la inflamación a pesar de no haber ya virus en el cuerpo. “También se ha visto que cambia la flora bacteriana del intestino, alteraciones en el endotelio (lo que provoca microtrombos o vasodilatación excesiva). Incluso podría ser persistencia del virus en algún tejido, y alteraciones metabólicas. Las mitocondrias, que son las células que obtienen la energía, no funcionan bien”.

Dos microinfartos

Mónica Sellés es paciente de la unidad de postcovid del Hospital de Sant Joan. Se contagió en octubre de 2020. Tenía 46 años, han pasado dos y medio y no mejora. "Me han pasado a Neurología porque básicamente sufro una desconexión de energía súbita. Me han diagnosticado también el síndrome de fatiga crónica. Es como si sufriera intolerancia al esfuerzo físico y cognitivo. Enseguida que me pongo a leer, a estudiar, se me cierran los ojos, me flojea el cuerpo, me tengo que sentar". Nadie sabe cuánto puede durar su fatiga y cansancio extremo, ni los especialistas de Medicina Interna, ni la unidad postcovid, ni el neurólogo.

"Mi situación es como al principio. Han pasado dos años y medio, y la sensación es que nos van dando un poco de lado. Ya no hay mucho interés. Es un poco desesperante. Hay que ayudar a visibilizarlo y a que no caiga en el olvido".

Recientemente le ha ocurrido no sentir el calor del agua caliente en las extremidades, punzadas en la cabeza, se le duerme la cara a veces y hasta le han dado dos microinfartos. "Eso es lo único que han podido ver de manera tangible. Y a nivel cognitivo cosas como no encontrar las palabras de repente, que no me salga la voz. Así como flojera en las piernas. Salgo a pasear y cuando me entra el bajón de energía me tengo que sentar donde me pille, eso persiste, no te desvaneces, no te llegas a caer, pero las piernas van temblorosas, sin fuerzas...Es una lista enorme".

Tras dos años de baja se reincorporó a su puesto en un centro de mayores de Alicante como técnico en animación sociocultural pero la empresa la despidió, viéndose obligada a tramitar la incapacidad para el desempeño de su puesto de trabajo.