Movimiento para despedir la caza con armas en Alicante. Más de 30 asociaciones se han puesto de acuerdo para demandar al Ayuntamiento el cese de la cinegética con instrumentos de fuego debido a lo que ellos consideran "un tema que perjudica a la seguridad ciudadana".

Por ello, se ha organizado durante la mañana del domingo un paseo reivindicativo por las lagunas de Rabasa con la participación de más de 30 asociaciones ecologistas, vecinales y ciclistas. En total, más de 70 personas han participado en una marcha que ha comenzado con camisetas blancas con puntos rojos simulando perdigones incrustados en la piel de los asistentes. En el acto, se ha hablado de la importancia de la "unión entre entidades" para luchar "en común".

Carlos Sapena, ambientalista y organizador de esta marcha, comenta que "la finalidad principal de esta movilización ciudadana no es otra que solicitar abiertamente al Ayuntamiento de Alicante el fin de la caza con armas en todo el municipio". Entre los principales motivos por los que se han puesto de acuerdo para convocar este acto, se encuentra, según Sapena, el hecho de que "los cazadores no respetan las distancias de seguridad marcadas por la ley y disparan desde y hacia los caminos y senderos, en dirección a la autovía, a las vías del AVE y hacia las casas que hay en las partidas rurales".

En este sentido, las partidas rurales son un punto de alto riesgo de accidentes puesto que, dentro de los propios cotos de caza, se encuentran muchas casas habitadas. Además, pese a lo fijado en la normativa, el ambientalista critica que "los cazadores disparan sin saber en muchos casos qué es lo que se mueve". Además, expone que él no está en contra de la caza, "solo lucho por la seguridad de las personas porque es injusto que no puedan salir los niños de su casa porque hay unos cazadores disparando alrededor.

El movimiento de estas asociaciones comenzó en 2021, cuando un ciclista resultó herido en el monte Orgegia a causa de un disparo realizado por un cazador que cazaba conejos en zona periurbana. El damnificado recibió el impacto de más de 100 perdigones en la zona lumbar, piernas y manos; de las cuales no pudieron sustraer la totalidad de los perdigones, que todavía mantiene en órganos vitales, según Carlos Sapena.

"Es un tema de seguridad ciudadana, no queremos que vuelva a suceder que un ciclista, senderista o paseante reciba un disparo de un cazador y digan que lo han confundido con un conejo, la ley es clara en este sentido, el cazador está obligado a identificar la pieza antes de efectuar el disparo, no todo vale para catalogarlo como un simple accidente de caza", recrimina el ambientalista.

Tras el incidente, la Generalitat declaró una zona de seguridad en el monte Orgegia para evitar así que se pudiese repetir de nuevo un accidente entre cazadores y usuarios. La resolución por parte de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, en consonancia con el Ayuntamiento de Alicante, prohibió el uso de armas en la parcela principal, habilitando así una zona de seguridad de 95 hectáreas. Dentro de esta delimitación solo se permitió la caza del conejo con perros y sin escopetas y la cetrería.

La alternativa que tienen los cazadores que hacen uso de la práctica cinegética es el aprovechamiento de los cotos privados de caza. Sin embargo, el planteamiento de este tema por parte de Carlos Sapena es "inviable" puesto que advierte que "los cotos en partidas rurales no se gestionan correctamente, no ponen bebederos ni abrevaderos, no labran y siembran las tierras para cuidar de los animales, ya sean perdices, conejos o liebres; y los propios cazadores ya no tienen miramientos a la hora de disparar". En este sentido, alega que disparan el gatillo "sin saber en muchos casos si el ave que levanta el vuelo es una paloma torcaz o un cernícalo".

Malestar en el gremio de cazadores

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha preparado, por su parte, una movilización masiva en Valencia para el próximo 6 de mayo para reivindicar lo que los cazadores estiman como "una obligación más que una opción". La presidenta de la entidad, Lorena Martínez, considera el paseo reivindicativo llevado a cabo en Alicante "un reflejo que nada tiene que ver con la realidad de la población". En este sentido, argumenta que "la realidad del pensamiento de los valencianos es otra" y que por eso "los cazadores de la Comunidad saldremos a la calle con una previsión de más de 40.000 personas, movilizadas en la marea naranja, para reivindicar nuestros derechos".

Lorena Martínez incide en que, para ella, "el hecho de que no se cace es una demanda que tienen quienes no son partícipes de lo que pasa". En relación a esto, explica que la figura del cazador es "muy importante en casos como el del jabalí. Toda persona residente en la Comunidad Valenciana ha vivido algún suceso con un jabalí o conoce a alguien que lo haya tenido. Los accidentes de trafico causados por jabalíes están multiplicándose, también los daños a huertos y plantaciones. Esto es perjudicial para un montón de personas y, por ello, es una obligación para el cazador tener que cazar".

En sintonía de estas declaraciones está también el delegado de la Federación de Caza en Alicante, Óscar Corbí, para quien "no hay nadie que pueda hacer algo para reducir las poblaciones, solo los cazadores". Por esto mismo, pide abiertamente no cometer "el error de prohibir algo por el simple hecho de que no nos guste".

A su vez, la asociación estima que el accidente ocurrido a un ciclista en el monte Orgegia lo están "tomando como excusa" cuando "la ley exculpó a esa persona y ambas posturas se pidieron disculpas". De esta forma, incide en que "es la ley la que tiene que dictaminar las culpas de una situación así y el cazador salió impune".

También hacen una valoración general del dinero que invierte la cacería en espacios cinegéticos dentro de la Comunidad: "La ley de caza determina que el cazador, en función de la especie que cace, lo hace en relación a un plan técnico. Los cotos de caza tienen que presentar una memoria de capturas y, una vez ven el total de esas capturas, se multiplica por el precio que se ha estipulado para esas especies. De ese dinero, los cazadores tienen la obligación de intervenir el 35% en mejoras de esos cotos. Por eso, el cazador valenciano a invertido un total de 18,5 millones en cotos". A su vez, Lorena Martínez finaliza alegando que "la caza es mucho más que salir una tarde y abatir una pieza".