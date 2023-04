Tras cuatro jornadas de parón en el último mes y medio, la Conselleria de Movilidad y Obras Públicas intercederá en el conflicto entre los trabajadores y la empresa que presta el servicio. Lo hará después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fuera abordado el pasado miércoles por los conductores tras un acto y este se comprometiera verbalmente a que el Consell mediara en el conflicto.

Fuentes de Presidencia insisten en que el conflicto es entre la empresa y los trabajadores, al igual que la conselleria, pese a que es esta última la que administra la concesión. Movilidad, el área que dirige Rebeca Torró, asegura que va a mediar y que el próximo miércoles mantendrán una reunión con el sindicato mayoritario que representa a los conductores, CGT, porque su intención es la de garantizar un mejor servicio.

En el horizonte está la huelga indefinida, programada por los movilizados chóferes para el próximo 22 de mayo, el lunes previo a las elecciones autonómicas y municipales. Una convocatoria que los trabajadores mantienen pese a que aseguran que las partes empiezan a acercarse tras esta injerencia de Puig.

Los conductores apuntan que es la segunda reunión que mantendrán con la conselleria tras una celebrada en junio del pasado 2022. El sindicato mayoritario, CGT, señala que el área de Movilidad les ha transmitido que quieren conocer de primera mano cómo está la situación y buscar algún punto de encuentro entre la plantilla y la empresa.

Aseos en las cabeceras

Los trabajadores insisten en que sus principales reclamaciones son la reducción de su actual jornada de nueve a ocho horas diarias y la instalación de aseos en las cabeceras de los trayectos. Unas deficiencias que, señalan, les llevarán a reunir el comité de empresa para solicitar la paralización total del servicio a la Inspección de Trabajo el próximo 22 de mayo.

En total, han sido cuatro los parones que han realizado en el último mes y medio, los días 20 de mayo y 3, 17 y 24 de abril. Unas protestas que han dejado con servicios mínimos a los principales itinerarios metropolitanos de Alicante, que conectan con el Hospital de Sant Joan o la Universidad de Alicante, entre otros.

Las reclamaciones se suman a las que llevan cerca de un año en marcha y que tienen a San Vicente, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel y El Campello sin conexión nocturna de autobús, ya que las líneas trasnochadoras se encuentran sin servicio desde entonces. Los trabajadores mantienen la exigencia de la mejora en sus horarios y otras condiciones como la instalación de aseos, pero no llegan a un acuerdo con la empresa.

Las líneas nocturnas llevan un año sin servicio a causa de la huelga de los trabajadores

El pasado enero, los concejales de Transporte de los principales municipios afectados ya exigieron una solución al conflicto e Iván Sessé, portavoz de CGT, apuntó entonces que los trabajadores, que han sufrido dos ERTE en los últimos diez años, han "arrimado el hombro" en la crisis: "Hemos tenido subidas salariales ínfimas, del 0,5% en 2019 y del 1% en 2021, pero lo más grave son las condiciones laborales. El índice de bajas laborales es del 20%, algo que no ha ocurrido en la historia". El portavoz sindical consideró además que esta situación perjudica directamente a los usuarios: "El servicio es de pésima calidad para el usuario, el número de unidades y los horarios son los de hace diez años pese a que ha aumentado la población. La empresa dice que si Conselleria no modifica el contrato al alza no puede ofrecer más".

En la plantilla de los autobuses interurbanos hay 149 trabajadores, de los que 122 son conductores, que manejan los coches que conectan Alicante y los municipios de la comarca pero también la 26, 30, 35, 38 y la C-6 que une Alicante y el Aeropuerto.