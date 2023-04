Alicante sigue cobrando por los rescates en los que esté en peligro la vida, como en el caso de intentos de suicidio o ahogamiento, y seguirá haciéndolo al menos hasta el próximo mandato. La modificación de la ordenanza que regula las tasas por servicio del parque de Bomberos no se abordará en el pleno de este jueves, el último antes de las elecciones, pese al compromiso expreso del alcalde en el mes de marzo.

Así lo han confirmado los portavoces del bipartito, Manuel Villar y Antonio Manresa, después de la celebración de la junta de gobierno municipal este martes, que han descartado que la iniciativa pueda debatirse en la última sesión ordinaria, ni siquiera por la vía de urgencia.

El de Ciudadanos ha añadido, además, la próxima corporación deberá continuar con la tramitación de asuntos de gran trascendencia, como este, por lo que la medida podría terminar de implementarse en los próximos meses.

Por su parte, Unidas Podemos, que registró una propuesta de modificación para la ordenanza con el objetivo de que las concejalías de Acción Social y Hacienda se coordinen para "valorar los casos antes de girar ningún recibo", lamenta que se siguen emitiendo facturas por los rescates que "hacen a los vecinos revivir momentos muy complicados y aumentan su dolor".

Nuevos casos

El Ayuntamiento alicantino ha vuelto a girar a una factura a un vecino de la ciudad por un "rescate de dos personas mayores en vivienda" llevado a cabo el pasado año.

Un recibo que llega a su destinatario casi un año después del suceso y por el que se reclaman 120 euros -reducibles a 60- en concepto de las horas de trabajo de los efectivos enviados al rescate así como de los medios terrestres empleados en el operativo.

Intento de suicidio

La polémica estalló a nivel nacional en el mes de marzo después de que INFORMACIÓN publicase la situación de una joven alicantina a la que el Ayuntamiento reclamó 211 euros por la actuación de los bomberos cuando intentó suicidarse.

El caso se viralizó rápidamente y motivó numerosas reacciones de colectivos sociales, vecinos, asociaciones y grupos de la oposición. Solo un día después de darse a conocer la noticia, el alcalde Luis Barcala reconoció que lo ocurrido puso en evidencia que "es imprescindible contemplar esa exoneración en particular" para todos los casos de este tipo, porque "ni es el único, ni lo será", lo que llevó al Ayuntamiento a impulsar la exención del pago a nivel general.

En cuanto al suceso concreto de la joven alicantina que denunció su situación en este diario, el alcalde afirmó que "vamos a reconducirlo de oficio para que no tenga que abonar la tasa". Una medida que sería aplicable con carácter retroactivo a todos los expedientes abiertos o en tramitación, pero que cuenta con un difícil encaje, ya que abriría a la puerta a la interpretación de cuáles son las actuaciones en las que está en peligro la vida y cuáles no.

Sin novedades

Sin embargo, según ha podido saber este diario, la joven afectada no ha recibido noticia alguna desde el día en que se dio a conocer su caso, a mediados del mes de marzo.

De hecho, el plazo contemplado para abonar la factura era de un mes desde la recepción del documento. Un término que ya habría caducado, por lo que teme que tenga que hacer frente a un recargo debido a que el Ayuntamiento aún no ha tramitado la modificación de la ordenanza: "Me dijeron que lo iban a solucionar, por lo que no recurrí", asegura.

Unas circunstancias que, para el portavoz de Unidas Podemos y número dos en la lista por Alicante, Xavi López, "hablan mal de nuestra ciudad" por el hecho de que se sancione a las personas que "necesitan" del servicio de bomberos para emergencias que ponen en riesgo su integridad física, e incluso su vida.

López recuerda al bipartito que la administración local "está para cuidar de su gente" y expone que "no caben más excusas" para cambiar una norma que, a juicio del edil de Unidas Podemos, "debería avergonzarnos a todos".