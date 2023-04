El sector del transporte de viajeros en la provincia de Alicante anuncia la "ruptura total" de las negociaciones con la patronal y anuncia una huelga indefinida a partir del día 2 de mayo.

Según han informado los sindicatos de CC OO y UGT, este lunes se llevó a cabo la última mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral, después de que la pasada semana se produjese un "acercamiento de posturas" entre las partes que motivó el aplazamiento de los paros parciales que se habían convocado del 24 al 28 de abril.

Sin embargo, los representantes sindicales señalan que en el último encuentro la patronal anunció su intención de eliminar los complementos de enfermedad, además de denegar las peticiones de mejora salarial y horaria para los trabajadores y trabajadoras del sector.

En cuanto a las reclamaciones planteadas por la plantilla, destacan la petición de aumentar el sueldo base de acuerdo con el IPC -algo que, según los sindicatos, la patronal rechaza por completo- así como modificar la jornada máxima a doce horas diarias, con un descanso intermedio de dos horas, que actualmente se encuentra regulada en quince diarias y un corte de cuatro.

En concreto, unos 4.000 profesionales entre conductores y acompañantes escolares están llamados en toda la provincia a apoyar el parón indefinido a partir del próximo martes. Aunque la huelga no afectará únicamente al transporte escolar, sino también al discrecional (viajes, excursiones, etc.), al universitario y a aquellos servicios de traslado de viajeros que no dispongan de convenio propio.

Acompañantes escolares

Entre los profesionales más damnificados por la situación que atraviesa el sector -de acuerdo con lo expuesto por los sindicatos- destaca el colectivo de acompañantes escolares.

Una profesión que cuenta con "unas condiciones malísimas", ya que su jornada no se computa desde su llegada al autocar, sino desde la subida del primer niño. Además, en muchas ocasiones terminan la ruta en los centros escolares y deben volver por sus propios medios al punto de inicio, donde hayan dejado su vehículo particular, o a sus domicilios.