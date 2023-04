Dos de los interinos que estuvieron durante más de diez años trabajando en el Ayuntamiento de Alicante tendrán que ser indemnizados por despido. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha reconocido el derecho a ambos trabajadores que estuvieron como funcionarios interinos a cobrar 20 días por año trabajado. No serán admitidos como fijos, que es lo que pretendían los demandantes, porque no lo contempla una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "idéntica" y en su lugar serán indemnizados por cese.

El juez considera en su sentencia que el Ayuntamiento de Alicante "ha desdibujado y desnaturalizado la figura del funcionario interino, nombrando como tales a quienes atienden funciones en puestos de trabajo de carácter estructural". En el escrito apunta que, en caso contrario, no se podría haber ocupado un puesto de interino durante 13 años. El juez reconoce además que el gobierno local no publicó una oferta de plaza en sus puestos hasta 2018, por lo que los demandantes no pudieron optar "a su plaza interinada".

Abuso de temporalidad

Según la ley de "medidas urgentes para la reducción de la temporalidad" no le correspondía indemnización alguna, pero el juzgado ha fallado que es de aplicación si los funcionarios interinos estuvieron en abuso de temporalidad y cumplen los requisitos que se marcan en la ley 20/2021. Ambos interinos son afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato que ha destacado que ha destacado que se "refuerza la vía judicial para que puedan reclamar compensaciones económicas todos los trabajadores públicos, funcionarios interinos, estatutarios, cesados en abuso de temporalidad e inmersos en cualquiera de los procesos de consolidación abiertos por las distintas Administraciones Públicas con anterioridad a la ley 20/21".

La decisión del Contencioso-Administrativo es un nuevo hito para los funcionarios interinos, ya que el juez considera que los demandantes han estado "años consecutivos realizando tareas propias de la actividad normal del personal fijo", además de tener "inexistencia real de límites máximos de duración de los contratos temporales". El magistrado apunta que la Administración "no se puede escudar en las medidas adoptadas tras la crisis del año 2008 de contención del gasto público al no ser posible que limitaciones presupuestarias amparen abusos en la contratación temporal".

No superaron el examen

La sentencia señala además que los interinos no han superado el examen realizado por el Ayuntamiento de Alicante para pasar a ser fijos: "Los recurrentes no han superado el proceso de estabilización y su cese se ha producido porque las plazas que venían ocupando en régimen de interinidad han sido objeto del proceso de estabilización en el que han tomado parte".

La compensación será de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose en mensualidades hasta un máximo de doce.

El sindicato que les representa ha comunicado tras conocerse la sentencia que ha puesto en marcha "una campaña estatal dirigida a personal funcionario, laboral o estatutario en abuso de temporalidad, para facilitar a todas las personas damnificadas la impugnación de los ceses y la reclamación de indemnizaciones".

CGT considera que la declaración de fijeza en la plaza es la única que sanciona "la utilización abusiva de este tipo de contratos". Por ello, si no se otorga, insta a reclamar "la misma indemnización vigente en la actualidad para el sector privado".