Los taxis adaptados son una de las principales demandas que tienen las personas dependientes. Hay menos de los que marca la normativa europea y no siempre pueden atender todos los servicios. Y eso que los taxis existentes abarcan todo el área metropolitana de Alicante, los municipios de San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, El Campello y las partidas rurales de la capital de la provincia. Este es servicio es más caro, tanto a la hora de adquirir el vehículo como en su mantenimiento y sin embargo tienen las mismas tarifas que el resto.

En total, en el área metropolitana de Alicante hay 537 taxis, pero solo 21 de ellos están adaptados para personas con movilidad reducida, según la Asociación de Taxis Adaptados de la Comunidad Valenciana (ATACV). Son seis menos de los que exige la normativa europea, que indica que deben de ser el 5% del total.

Los conductores ya han advertido que no hay ayudas para sufragarlos cada vez habrá menos taxistas con estos vehículos y el servicio empeorará aún más. Esto preocupa a las asociaciones de dependientes y discapacitados, y es uno de los temas estrella que abandera la fundación para las dependencia DFIMI, dedicada a la defensa de las personas con discapacidad y problemas de dependencia en general, de forma integral.

Para ello realiza formación de cuidadores y profesionales sanitarios; asesoramiento jurídico a enfermos y familiares en sus derechos de reclamación, si los hubiere; en materia de ayudas a personas dependientes, con discapacidad o lesiones; así como estudios que redunden en beneficio del colectivo y organización de debates y conferencias en relación con políticas sociales y sociosanitarias sobre la materia.

En este ámbito se enmarca el debate celebrado este miércoles en el Casino de Alicante con participación de concejales y diputados del PP, PSOE , CS, Unidas Podemos, Compromis y Vox.

La presidenta de esta fundación, Carmen Jurado, considera que Alicante tiene otra asignatura pendiente en el estado del suelo en general y del pavimento en particular. "No hace falta arreglarlo de arriba a abajo pero sí ir reparándolo porque no solo las sillas de ruedas, una persona con problemas de visión o de movilidad, puede tropezar y caer. La ciudad necesita un mantenimiento de las aceras como Dios manda".

La fundación entiende que para que haya mejoras hay que levantar calles, lo que provoca molestias, pero a cambio se consiguen calles con plataforma compartida (aceras y calzadas a la misma altura) que son más cómodos para el colectivo.

En general, la fundación DFMI valora el avance en las ciudades en la eliminación de barreras arquitectónicas pero reclama caminos en los parques adaptados a personas en silla de ruedas. La mayoría, afirma Carmen Jurado, son de tierra e impiden el acceso a personas dependientes.

En cuanto a los espacios para discapacitados y playas, la fundación considera que son suficientes pero reprocha a algunos ciudadanos que sigan sin respetarlos. Uno de los grandes avances, ha señalado, está en los autobuses "muy preparados para las personas que necesitan acompañamiento, preparados para las sillas de ruedas y para bajar y subir en las paradas".

Los distintos partidos han aprovechado para exponer sus propuestas o realizaciones al respecto. El PP , a través del edil José Ramón González, ha destacado el Plan de Accesibilidad de Itinerarios Peatonales de Alicante, que contempla hacer accesibles 45 itinerarios con 60 kilómetros de recorridos por el casco urbano con una inversión de 5,3 millones. Así como la novedad en el servicio de baño adaptado en las playas de San Juan, Postiguet y Urbanova, "donde se va a poner una grúa pequeña (o pluma) para realizar las transferencias de las personas de la arena al agua".

La diputada autonómica del PSOE, Laura Soler, ha recordado que fue la primera concejala de Alicante con discapacidad y que adaptaron el salón de plenos, que no era accesible, y lo mismo ha ocurrido con las Cortes Valencianas desde que entró hace cuatro años como diputada. "Es un honor para mí haber abierto camino".

En su caso ha hablado, entre otras cuestiones, de la importancia de la accesibilidad universal integral, "no es únicamente las rampas sino los accesos adecuados, las salidas de emergencia, y que se pueda hacer todo de un punto a otro para lo que hay que tener en cuenta el transporte adaptado y las paradas. También hay que pensar en la accesibilidad cognitiva más allá de los pictogramas en los pasos de cebra que ya se ven, y en la accesibilidad sensorial".

Por parte de Ciudadanos, la diputada Rosa Menor ha destacado las remodelaciones como las de La Viña o Progreso, y la transformación en la zona del mercado "haciendo que sea 100% accesible". Así como la rampa del Castillo de San Fernando. "La discapacidad es algo que tenemos que atender muchísimo más", ha dicho.

Planificación urbana

El edil Xavier López, de Unidas Podemos, ha criticado en cambio que "la falta de planificación de la ciudad sobre todo afecta a las personas con discapacidad. Alicante se ha convertido en un municipio hostil y agresivo para ellas. Esta cuestión tiene mucho que ver con como se ha ignorado a las entidades que representan el colectivo durante todo el mandato" del bipartito formado por PP y Cs.

Compromís, que ha enviado al concejal Rafa Mas, cree necesario hacer más viviendas tuteladas para personas con diversidad funcional intelectual; un plan municipal de accesibilidad, adaptación de textos y señalización urbana para adaptar la comunicación a todas las personas; y un estudio sobre la diversidad funcional en la población; y la modificación del PGOU para compatibilizar la transformación de bajos comerciales en viviendas accesibles para personas con movilidad reducida. entre otras cuestiones, en materia de diversidad funcional.

Por último, Mario Ortolá, concejal de Vox en la que legislatura que se agota, ha apostado por un plan de accesibilidad de rebaje de aceras (pasos de cebra) en todo el municipio; por la continuación de la medida impulsada por su formación para el tratamiento antideslizante en las principales calles de Alicante, que se hizo en la Rambla; un estudio sobre la gratuidad de la Zona Azul para vehículos con tarjeta de persona con discapacidad y la creación de una unidad específica de atención para personas con discapacidad