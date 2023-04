Los termómetros no superaron el miércoles los 30 grados centígrados en las comarcas del interior de la provincia de Alicante gracias a la pronta llegada de las brisas, que profundizaron en el Alto y Medio Vinalopó y l'Alcoià y El Comtat desde el mediodía.

Aunque la sensación de bochorno se ha dejado sentir esta madrugada, no se han llegado a producir las temidas noches tropicales en las que la temperatura no baja de los 20 grados centígrados. Pero este jueves se esperan registros térmicos diurnos superiores a los 30 grados y paso de intervalos de nubosidad variable y vientos de migjorn, que podrían dejar entrar estratos -nubes bajas- de cara a la tarde-noche. Se avecina, por tanto, otra madrugada cálida pero sin previsión de noche tropical.

De hecho, según las predicciones meteorológicas de Aemet, en la próxima madrugada vuelven a subir las temperaturas nocturnas, con valores por encima de los 15 grados centígrados, dejando un viernes donde de nuevo las máximas se situarán sobre los 32 grados. Otra jornada muy calurosa y de alta radiación solar. Una situación que se mantendrá hasta el sábado con índices de 8 y 9 sobre un máximo de 10, por lo que será necesario tomar precauciones. El meteorólogo Lluís Francés advierte de que el índice de radiación ultravioleta va a ser muy alto tanto en la costa como en el interior.

En estos casos los profesionales sanitarios aconsejan utilizar cremas protectoras y limitar las horas de exposición solar entre las 12 y las 18 horas, la franja horaria donde se registra la mayor intensidad de radiación UV.

Cabe recordar que el melanoma es el cáncer de piel más agresivo y su incidencia va en aumento en los últimos años en toda España, con alrededor de 6.000 casos más y una proporción aproximada de 600 en la Comunidad Valenciana.

Para la detección es fundamental el trabajo multidisciplinar de los distintos especialistas a partir de las dermatoscopias en Atención Primaria, así como la introducción de biomarcadores y los estudios moleculares para poder determinar con la máxima precisión posible tanto el perfil del tumor, como el tratamiento más adecuado.

El sábado será el día mas caluroso de la semana con mínimas de 17 grados y máximas de 36 en el interior provincial y, a partir del domingo, gracias a la llegada de un frente Atlántico, bajarán las temperaturas dando por concluido este episodio de calor de julio en pleno abril.

Y a todo ello cabe añadir que el riesgo por incendios forestales será extremo en todo el sureste peninsular y se mantendrá hasta el sábado.

"Entramos en la provincia de Alicante en lo que podríamos decir modo verano porque ya va a ser muy difícil que lleguen masas de aire frío hasta otoño". Así lo indicaba el miércoles a este diario Jorge Olcina Cantos, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología.

En mayo podrían producirse situaciones de inestabilidad con tormentas pero de momento, a corto plazo, persiste la estabilidad que propicia las altas temperaturas. "Aunque no hará tanto calor la semana próxima, seguimos con ambiente muy cálido y con temperaturas muy por encima de lo que debería ser normal para finales de abril y para comienzos de mayo. Yo no hablaría aún de verano pero sí de que la temporada cálida ha empezado este año muy temprano", precisaba Olcina.

Respecto al próximo verano ha comentado que no hay todavía modelos claros y fijos porque dependen mucho de lo que pase con el fenómeno del Niño, que ocurre en el Pacífico y altera toda la atmósfera mundial. "Sí se produjera un fenómeno intenso del Niño entonces sí que habría que esperar un verano bastante cálido. En caso contrario, y en principio todo apunta a ello, será caluroso pero no llegará a los niveles excepcionales del año pasado. De todos modos -puntualizaba Jorge Olcina- a partir de ahora tenemos que acostumbrarnos a esta situación porque ya no vamos a tener veranos frescos, por así decirlo, y van a ser más o menos calurosos y con más o menos olas de calor".