El último pleno ordinario del mandato en Alicante, el celebrado este jueves 27 de abril, ha arrancado su sesión con la aprobación de la ordenanza del ruido, oficialmente conocida como Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y Vibraciones. Como estaba previsto, el documento, impulsado por la Concejalía de Urbanismo, ha salido adelante con los votos a favor de los socios del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), junto a los del PSOE, frente a la abstención de Vox y el "no" de Unidas Podemos y Compromís. Previamente, se han rechazado las enmiendas que habían llegado vivas al pleno. La aprobación de la ordenanza llega a justo un mes de las elecciones municipales.

El texto, que ahora se expondrá al público antes de una aprobación definitiva que ya corresponderá a la Corporación salida de las urnas del 28M, revisa y actualiza la ordenanza que se aprobó en marzo de 2019 -pero cuya tramitación no se finalizó-, marcándose como objetivo adaptar las normas estatales y autonómicas a las singularidades del municipio de Alicante y a su organización.

La nueva ordenanza, según el bipartito, incluye nuevas definiciones de zonas, planes y mapas acústicos, aislamientos, medidas de control y sistemas de alarma, información y transparencia con carácter actualizado y permanente. Los planes de acción que se aprueben por el Ayuntamiento de Alicante tendrán por objeto "identificar las áreas acústicas existentes en el municipio en función del uso que sobre las mismas exista o esté previsto y sus condiciones acústicas, y establecer medidas preventivas y correctoras frente a la contaminación acústica, constatada en los mapas, para que los niveles sonoros cumplan los objetivos de calidad acústica", según el Ayuntamiento.

Antes del debate político, el presidente de Alroa, Javier Galdeano, ha lamentado el contenido del texto que busca frenar el ruido en Alicante. "La ordenanza en lugar del ruido debería llamarse para acabar con el sector de la hostelería de la ciudad de Alicante. Se empieza de nuevo la casa por el tejado. La ordenanza debe existir, pero hacia los problemas reales. Se nos ha dado todo hecho", ha señalado el representante del sector del ocio, quien ya ha anunciado que presentarán alegaciones y, en caso de no conseguir sus objetivos, llevarán el texto a los juzgados.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha defendido la ordenanza, redactada por sus técnicos. "Es una modificación de la ordenanza existente, de 1991. Se intenta frenar todas los focos de ruido existentes, con sanciones incluidas", ha añadido.

Desde la oposición, la socialista Trini Amorós ha reprochado la nula negociación entre las partes antes de la aprobación de la ordenanza. "Ha hecho falta mucha política porque es responsabilidad del Ayuntamiento conciliar posturas, llegar a acuerdos entre las partes". También ha criticado los tiempos: "¿Por qué sale hoy si la tienen redactada hace cuatro años?".

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha defendido que la ciudad de Alicante "merece una diversidad económica en el Casco Antiguo y el Centro Tradicional, donde ahora existe un monocultivo, el de la hostelería". "Nadie culpa a la hostelería de los problemas de la ciudad, el problema es que no existe un modelo de ciudad. Esta ordenanza avanza tímidamente, pero no avanza hasta nuestros objetivos", ha añadido.

Desde Compromís, el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, ha criticado el retraso, aunque ha dado por bueno que al menos se apruebe antes de terminar el mandato. "No es bueno que llegue esta ordenanza el último día, pese a que se aprobó en Junta de Gobierno hace cuatro años. No es posible que no exista ya un mapa del ruido. Los vecinos solo piden que se garantice su derecho al descanso. Queremos tomar la ordenanza como un avance, aunque llegue tarde, en vísperas de las elecciones", ha subrayado.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, se ha mostrado preocupado por el texto: "En manos equivocadas puedes provocar destrucción de empleo. El ruido es un problema en Alicante, pero no ha habido los diagnósticos necesarios, porque el ruido lo generan las aglomeraciones de personas en torno a la hostelería, no los empresarios, por lo que se arreglaría con más presencia policial".

La nueva normativa, aprobada inicialmente este jueves en el pleno, "faculta al Ayuntamiento a la reducción temporal del horario general de cierre de los espectáculos públicos, actividades recreativas y socioculturales y establecimientos públicos por molestias a los vecinos y ante el posible incumplimiento de las medias preventivas que contiene el texto refundido". Se trata, según se refleja en la ordenanza, “de conciliar adecuadamente el derecho a la libre actividad de esparcimiento con la necesaria protección vecinal frente a la contaminación acústica que pudieran producir estas actividades, y al derecho al descanso de los vecinos, respetando en todo momento los derechos de cada una de las partes mediante la estricta aplicación de las normas estatales y autonómicas”.

En su paso previo por la Comisión de Urbanismo, la ordenanza se enmendó para permitir la instalación de televisiones en el interior del local con destino al exterior, pero sin sonido. Esta actividad estará sujeta a una limitación horaria establecida, ya que deberán estar apagadas de 1:30 a 7:30 horas.

Mientras el pleno debatía la ordenanza del ruido, funcionarios del Ayuntamiento de Alicante han empezado a concentrarse a las puertas del Consistorio para reclamar la implantación de la carrera profesional, una promesa electoral del alcalde Barcala de hace justo cuatro años. La protesta se ha escuchado en el Salón de Plenos.