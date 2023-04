La Conselleria de Sanidad, a través de Salud Pública, ha adelantado al 15 de mayo la activación del programa de calor y de las actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud. Habitualmente la vigilancia de las altas temperaturas para poder emitir alertas a la población que eviten golpes de calor comenzaba en junio pero este año se pondrá en marcha antes a causa de la situación que se está viviendo en uno de los meses de abril más cálidos en España desde que hay registros.

La decisión del Consell coincide con el planteamiento del Ministerio de Sanidad a todos los territorios autonómicos en la reunión que ha celebrado este jueves la Comisión de Salud Pública para adelantar, por segundo año consecutivo, la activación del "Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud" al próximo 15 de mayo, 15 días antes de lo habitual.

Trabajar en el exterior

Este plan consiste entre otras medidas en modificar horarios de las personas que trabajan en el exterior, comenzar con el programa de atención y de información a los mayores y pacientes crónicos a través de los servicios de Teleasistencia y Salud Responde, alertar a los servicios sanitarios y campañas en los medios "advirtiendo de los peligros" del calor y ofreciendo las recomendaciones habituales; aunque se deja libertad a cada territorio a tomar las medidas que considere.

Las temperaturas excesivas, como las que dejará este anómalo mes de abril, pueden producir calambres, agotamiento, malestar, mareo, dolor de cabeza y náuseas, pero otros síntomas, como la elevación de la temperatura corporal, podrían apuntar a algo más grave como un golpe de calor.

Con motivo de la actual ola de calor, que se prevé que deje un récord de temperaturas diurnas y nocturnas en abril también en la provincia de Alicante, al igual que en otras zonas de España, las sociedades médicas científicas quiere advertir de los efectos nocivos que puede acarrear sobre la salud, sobre todo en los grupos más vulnerables, que son los niños, las personas mayores o pacientes con enfermedades crónicas, neurológicas y psiquiátricas.

En este sentido, recuerdan que la mortalidad asociada al calor no solo se cuantifica por lo que se conoce como golpes de calor, que son los menos, sino por el agravamiento de patologías previas.

Un exceso de calor puede ocasionar una alteración en el sistema que controla la temperatura de nuestro cuerpo: "Normalmente, el cuerpo produce sudor para enfriarse, pero existen situaciones en las que no consigue su objetivo, la temperatura aumenta y se produce daño en nuestra salud", ha señalado María del Campo, vicesecretaria de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

“Hay que tener especial cuidado con las personas mayores, dependientes y en general con los más vulnerables porque ellos no saben protegerse a sí mismos y necesitan mayor supervisión”, apunta la ilicitana Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar. “Si tenemos calor, la persona, por muy anciana que sea, no necesita mantas ni chaquetas, también tiene calor, aunque no sepa verbalizarlo. Ojo con los más vulnerables”.

“Si tenemos calor, la persona, por muy anciana que sea, no necesita mantas ni chaquetas, también tiene calor, aunque no sepa verbalizarlo. Ojo con los más vulnerables” Mari Ángeles Medina - Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

Aunque hasta el momento no están llegando pacientes a Urgencias afectados por las altas temperaturas, al menos al Hospital de Sant Joan d’Alacant, la jefa de servicio, Elena Díaz, incide en que en marzo ya hubo una semana en la que se alcanzaron los 30º y fue dura. "Se notó en las personas mayores. En cuanto dejan de beber lo suficiente el riñón empieza a empeorar como consecuencia de esa falta de hidratación. Y cuando hay sequedad de las mucosas, afecta al árbol bronquial y los procesos respiratorios tardan más en curar”. Asimismo, en las personas mayores se pueden producir más cuadros de deshidratación.

"En cuanto las personas mayores dejan de beber lo suficiente el riñón empieza a empeorar como consecuencia de esa falta de hidratación. Y cuando hay sequedad de las mucosas, afecta al árbol bronquial y los procesos respiratorios tardan más en curar" Elena Díaz - Jefa del servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan d'Alacant

Para que el organismo pueda sobrellevar mejor el paso del periodo de más frío al calor de forma tan temprana sin transición, la doctora recomienda hidratarse, evitar la exposición solar en las horas centrales del día, hacer comidas más ligeras, ponerse una ropa más adecuada tirando de la manga corta y evitar hacer deporte en las horas de más calor.

También incide en prestar una atención especial a ancianos, niños y personas enfermas, aparte de que este calor tan brusco y repentino puede descompensar patologías crónicas y que la prevalencia de gérmenes de verano que causan gastroenteritis sea más frecuente.

Este súbito calor fuera de temporada puede tener consecuencias directas, como un aumento de la presión asistencial en los sistemas sanitarios y sociales, siniestralidad vial, laboral, ahogamientos, enfermedades por transmisión de agua y alimentos, así como otras causadas por flora y fauna marina o incluso fallos en infraestructuras energéticas, hídricas o de transporte.

Y también indirectas: incremento de enfermedades asociadas al calor, "agravamiento de las crónicas, complicaciones durante el embarazo, parto prematuro, menor peso al nacer, intoxicaciones alimentarias", según enumeran las sociedades médicas científicas.

Algunos de los síntomas derivados del calor excesivo son calambres musculares y el agotamiento por calor, que se caracteriza por tener malestar, mareo, dolor de cabeza y náuseas, y que suelen resolverse con reposo en un lugar fresco y con hidratación.

Pero si aparecen otros como elevación de la temperatura corporal, dolor de cabeza intenso o pérdida de calor, podría tratarse de un golpe de calor.

En la susceptibilidad al calor también influyen las condiciones en las que las personas viven y trabajan, por lo que las medidas de prevención deben abordar los determinantes sociales como son el ámbito geográfico, la contaminación, la densidad de la población, el entorno urbanizado, el nivel socioeconómico, el tipo de vivienda, y el acceso a recursos comunitarios, entre otros.

Para combatir esta primera ola de calor de 2023, el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia recomienda evitar salir de casa y realizar actividades que requieran un esfuerzo físico durante las horas centrales del día; en caso de obligación por el trabajo, aconseja alternar con periodos de descanso a la sombra y mantenerse hidratado.

Además, deben usarse gorras, sombreros, ropa holgada que transpire, gafas de sol con filtros homologados frente a radiaciones ultravioletas y protectores solares para la piel, evitar comidas copiosas y calientes en favor de frutas y verduras y beber agua de manera frecuente, no bebidas azucaradas ni alcohólicas.

Mantener fresca la vivienda, cerrando persianas y cortinas de las fachadas expuestas al sol de día, apagar la luz artificial y los aparatos eléctricos cuando sea posible, guardar medicamentos en un lugar fresco, no dejar en el interior del coche a personas con las ventanillas cerradas cuando estacione el vehículo o refrescarse cada vez que se necesite son otros de los consejos de estas sociedades científicas.