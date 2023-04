El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha decidido pasar por alto el pacto de gobierno firmado entre el PP y Ciudadanos hace cuatro años. Y es que, a apenas un mes de las elecciones, los populares renuncian a las competencias de Fiestas, una de las áreas que el partido se quedó en el reparto con su socio de gobierno al inicio del mandato, para dejarlas en mano de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos). Así lo ha anunciado el gobierno municipal un día después de la renuncia al acta del concejal Manuel Jiménez, tras su comparecencia ante el Pleno para dar explicaciones sobre adjudicaciones a dedo a personas de su entorno.

Fiestas, por tanto, será la primera competencia que cambie de partido durante este mandato, y lo hace en un momento significativo para las Hogueras, en un periodo de trabajo interno por la gestión de los permisos necesarios para los días grandes de las fiestas. El alcalde ha justificado la decisión en la "gran experiencia, implicación y conocimiento” de Sánchez en las Hogueras de San Juan -fue Dama del Foc de 2004, con Ana Guillén de Bellea del Foc-, y también "del resto de celebraciones tradicionales en la ciudad".

Sánchez no llegará como concejala de Fiestas a los días grandes de las próximas Hogueras, aunque sí será la responsable del área en actos significativos como el Pregón (2 de junio), la Exposición del Ninot (19 de mayo) o las paellas (21 de mayo), entre otros, además de en las mascletás previas al concurso oficial. La vicealcaldesa no repetirá como concejala el próximo mandato, al no estar incluida en ninguna candidatura electoral. La nueva Corporación tomará posesión el próximo 17 de junio.

Por su parte, la edil de Hacienda y Comercio, Lidia López, se hará cargo de Partidas Rurales y Participación Ciudadana, mientras que el concejal de Presidencia y Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, se queda con Ocupación de Vía Pública, que se suma también a Acción Social, que acaba de asumir tras la renuncia de Julia Llopis, cuyas competencias en Educación y Sanidad se traspasaron a Mari Carmen de España.

Estos cambios, que decide Barcala por decreto, tendrán que pasar presumiblemente por la próxima Junta de Gobierno, prevista para el martes 2 de mayo.

Según Barcala, "en este equipo de Gobierno, todos sus miembros están disponibles para hacerse cargo de las áreas que correspondan y nunca hemos condicionado a cuotas ni a cupos la asignación de responsabilidades". "Y en este caso, en el área de Fiestas, de cara a las Hogueras de 2023 hay aún trabajo por realizar, aunque buena parte de los preparativos ya se han efectuado y era necesario elegir a la persona que tenía más conocimiento, implicación y experiencia", ha señalado Barcala, quien ha agradecido a Mari Carmen Sánchez su "gran predisposición y magnífica actitud" para asumir esta responsabilidad en la recta final del mandato municipal, "lo cual dice mucho del compromiso constante que la vicealcaldesa ha tenido y tiene con la ciudad, los alicantinos y este equipo de Gobierno".

Por su parte, la vicealcaldesa ha resaltado "la enorme ilusión" que le provoca la decisión del alcalde de asignarle la responsabilidad de Fiestas "en este último tirón" hacia la semana grande de las Hogueras. "De sobra es conocida mi implicación con esta Fiesta y, al mismo tiempo, es una tremenda responsabilidad por tratarse de las Fiestas oficiales de la ciudad", ha añadido la también responsable de Turismo. "Me consta que ya hay mucho trabajo realizado, pero aún queda bastante por hacer y estoy convencida de que nuestras Fiestas mayores volverán a brillar con todo su esplendor porque mi implicación en la concejalía será del 200% para hacer de éstas otras Hogueras inolvidables", ha proseguido.

En un comunicado, tanto Barcala como Sánchez han subrayado que "el trabajo en el área de Turismo está perfectamente organizado y encarrilado, con una sola feria promocional por delante a finales de mayo en Frankfurt, así como la total compatibilidad e interacción entre el área de Fiestas y la presidencia del Patronato de Turismo". Según la vicealcaldesa, "en Turismo todo el trabajo ya está canalizado para que la temporada alta sea otro gran éxito, como lo fueron las últimas Hogueras, Navidad, Semana Santa y este ‘puente’ del 1 de Mayo”. "Ahora trabajaremos para compaginar ese trabajo con el perfecto desarrollo de la Fiesta más representativa de Alicante", ha agregado.