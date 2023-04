Mientras su país aun trata de volver a la normalidad después de la devastación del terremoto, un grupo de estudiantes turcos de danza ha podido encontrar en Alicante una oportunidad para poder continuar con su formación. El Conservatorio Superior de Danza de Alicante acoge a 17 estudiantes de la Universidad de Ankara que podrán completar el curso de sus estudios superiores en el Grado de Danza. La destrucción que dejó el seísmo impuso que sólo contaran con la vía telemática para acabar el curso, una medida de urgencia a la que muchos centros educativos de todo el mundo tuvieron que acudir durante la pandemia. Sin embargo, las clases por internet no eran la mejor opción para ese tipo de estudios.

En el Conservatorio se organizó este viernes un acto para darles la bienvenida, con motivo de que este sábado se conmemora el Día Internacional de la Danza. Un acto en el que los alumnos acogidos dieron las gracias por la calurosa acogida que "nos ha devuelto la esperanza". En las instalaciones se celebró un pequeño de bienvenida con actuaciones interpretadas por los estudiantes del centro. Entre ellas, no faltó el tradicional flamenco, una de las músicas más españolas por excelencia. Un evento que dejó claro que la danza es un lenguaje universal y no conoce fronteras, tendiendo un puente entre culturas, como se subrayó en los discursos institucionales. Seguramente cuando acabe el curso, los estudiantes ahora acogidos participarán en la ceremonia de clausura junto a sus nuevos compañeros.

La iniciativa partió de una profesora del conservatorio alicantino, Rosa Belén Ardid, que había realizado una estancia en la Universidad de Ankara en virtud del programa Erasmus. Fue ella la que se encontró con la situación de todos estudiantes de danza a los que la devastación les había dejado sin instalaciones para seguir completando su formación. Ésta es una actividad de naturaleza eminentemente práctica, por lo que en casa y a través de webcam no son las condiciones más idóneas para completar sus estudios, explicó a este diario el director del centro, Manuel Manzanaro. "Algunos de ellos tenían posibilidad de venir a Alicante y estaban dispuestos a hacerlo y nos pusimos todo en marcha", dijo.

Las secuelas psicológicas siguen

"A mi el terremoto no me afectó directamente, pero al día siguiente, me ofrecí a ayudar a todos los servicios de emergencia", relató a este diario Tarkan, uno de los estudiantes acogidos. "Hicieron un punto de acogida en el estadio. Usaron todos los espacios grandes para acoger refugiados, centros de atención sanitaria...Todo el mundo llevó comida, ropas, de manera continua durante muchos días. Todavía sigue llegando ayuda", aseguró. Esos mismos grandes edificios se están usando para hacer frente a las necesidades sanitarias y humanitarias y las dependencias de la Universidad son uno de ellos. Así que el terremoto supuso un duro golpe para todos. "Psicológicamente muchos no se han recuperado todavía. Para mi fue duro también porque aunque no resulté afectado por el terremoto, sí que tuve familiares y amigos sepultados bajo los escombros durante mucho tiempo", aseguró.

La devastación pese al tiempo transcurrido sigue en Turquía. "Aun hay mucha gente viviendo en tiendas de campaña debido al colapso de los edificios", aseguró. "Muchas ciudades quedaron incomunicadas y era muy complicado mover la ayuda humanitaria de una ciudad a otra", explicó. La complicada situación no terminaba de despejarse para ellos, porque su formación quedó truncada. "Para nosotros, cuando ocurrió el terremoto la docencia pasó a ser on line, tal como había pasado antes con la pandemia. Para esta actividad artística, eso es muy malo", explicó. Por eso todo el grupo se siente encantado de haber venido a Alicante. Una oportunidad que "les ha permitido no solo continuar con sus estudios, sino conocer a otras personas y a otra cultura". Cuando se le pregunta si le gusta la ciudad, responde con un rotundo: "Absolutely yes". "Amo Alicante, el olor del mar, de la naturaleza. Es muy hermoso", asegura. Durante estos días dos compañeras de Erasmus, Ece e Irem, son las que les están haciendo de traductoras y de guías para moverse por la ciudad.

Manutención

El grupo ha ido llegando a la ciudad de manera escalonada durante las últimas dos semanas como acogidos por la Cruz Roja, que les ha alojado en el albergue La Florida. La institución humanitaria se hace cargo de parte de su manutención y les ha entregado un bonobús para sus desplazamientos por la ciudad. Se estima que estarán en Alicante al menos hasta final de mayo. Siguen matriculados en la Universidad de Ankara, aunque desde el Conservatorio alicantino se les dará un informe a fin de que sus estudios puedan ser convalidados en su país cuando regresen. La directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad, Inmaculada Sánchez, explicó a este diario que lo más complejo de todo el asunto fue la tramitación burocrática para poder traerlos aquí. "Era mucho más fácil hacer llegar la ayuda humanitaria que el papeleo que había que hacer", aseguró. El trabajo que estaba haciendo el voluntariado de la Cruz Roja en Turquía para hacer llegar la ayuda enviada desde la Comunidad fue la vía para que vinieran a Alicante en régimen de acogida.

La Comunidad Valenciana fue uno de los territorios que más se involucró en el envío de ayuda humanitaria a Turquía durante la crisis por el terremoto. Desde la Generalitat, se financió 1.200 mantas y 1.980 de los toldos enviados, algunos de los materiales que se necesitaban con más urgencia en los primeros días tras el seísmo, cuando había miles de personas que se había quedado sin casa. En este sentido, las gestiones para poder traer a estos estudiantes a Alicante se han hecho bajo la premisa de que "la solidaridad no se demuestra solo con ayudas", ha asegurado Inmaculada Sánchez.