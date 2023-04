Unos cuarenta minutos en total -entre las dos intervenciones previstas- empleó el hasta ayer concejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez (PP), en defender la gestión de tres contratos menores (dos para la construcción de una pérgola en La Alcoraya y uno para colocar paneles informativos en partidas rurales) que han precipitado su salida del Ayuntamiento de Alicante. De hecho, durante el pleno de abril, el último ordinario del mandato, Jiménez firmó su renuncia al acta desde su propio asiento.

Y aunque no despejó las dudas de una oposición que tiene previsto -a través del PSOE- llevar el caso ante la Justicia, el edil contó con el apoyo público del alcalde, Luis Barcala, quien, eso sí, no respondió a una pregunta directa formulada desde Compromís: «¿Avala usted esa gestión?». Consiguió, por otro lado, que la Corporación no aprobase una comisión de investigación -más simbólica que práctica- promovida por Unidas Podemos, que no salió adelante por los votos en contra de los socios del bipartito y de Vox.

En su comparecencia, a petición propia, Jiménez aseguró que la tramitación de los contratos contó con el aval de los técnicos, admitiendo eso sí que el concejal de Infraestructuras, José Ramón González, no firmó ningún documento, pese a que la factura más cuantiosa se imputó a esa área. También restó importancia a que las tres empresas adjudicatarias guardasen relación con él, una de ellas de hecho realizó reformas en su domicilio y otra es del presidente de su hoguera. «Tenía muchas ganas de hacer la comparecencia. Había que hacerlo aquí, en la casa de los alicantinos. Las explicaciones se dan aquí. Se podían hacer antes, sí, pero el sitio es aquí», empezó diciendo Jiménez, en sus primeras explicaciones públicas casi dos semanas después de que se conocieran los primeros contratos.

En su intervención, el edil defendió la selección de las empresas invitadas por el Ayuntamiento. «Se contacta con empresas especializadas en el sector. Son profesionales, da igual su índole, si son de Hogueras o de Semana Santa. Lo importante es que tenían que estar capacitados. Se les invita por ser profesionales, no por ser conocidos míos. Yo conozco a más gente que cualquier de los que están aquí», apuntó Jiménez, ante las acusaciones de amiguismo en la adjudicación de los contratos, que negó: «Nunca se ha buscado beneficiar a nadie, sólo el bien para la ciudad. Conozco a muchas de las empresas que trabajan con el Ayuntamiento, lo hacían antes y lo seguirán haciendo. Además, son pocos los empresarios que no están relacionados con las fiestas. Eso no debe ser un impedimento», prosiguió Jiménez, quien alegó problemas técnicos, la falta de un código, para justificar que uno de los contratos, el relativo a la construcción de la pérgola, no estuviera colgado en el Portal de Transparencia hasta hace apenas unos días, cuatro meses después de su adjudicación.

Por otro lado, Jiménez restó importancia al prolongado silencio de Barcala y negó que su salida del Ayuntamiento haya sido impuesta: «No he querido que nadie salga a hablar por mí. Le pedí al alcalde salir a hablar en el pleno. A mí no me ha tirado nadie, me he ido yo. Yo he sido el cebo», apuntó el edil, que en la recta final de su intervención pasó al ataque, incluso con insinuaciones hacia un supuesto contrato adjudicado desde el PSOE, aunque sin concretar quién, ni a quién ni cuándo ni tampoco para qué.

También puso el ventilador, previamente, el concejal de Contratación, el popular Manuel Villar, que aprovechó su intervención para rechazar la creación de la comisión para recordar otros asuntos polémicos que han afectado a la izquierda, como el caso Azud, las subvenciones al hermano de Ximo Puig, los contratos de Escola Valenciana o las sentencias contra la Conselleria de Sanidad, durante el mandato de Barceló y más.

En su despedida definitiva, el concejal Jiménez aprovechó para las gracias a su familia y amigos, y a Barcala: «Formé parte del equipo del mejor, que volverá a ganar las elecciones. Nunca podré agradecerte tu confianza. Tanto tú como Carlos Mazón habéis demostrado que os preocupáis por las personas. Y no se pueden imaginar el daño causado. Llegar a casa y encontrarte las lágrimas, las preguntas de tus hijos... Yo vine a la política para trabajar por Alicante y me voy con la cabeza muy alta», finalizó un Jiménez emocionado por momentos en su adiós.

Cree el ladrón...

Tras el concejal, llegó el turno de Barcala, en sus primeras palabras al respecto de la polémica tras la pregunta que respondió en la romería de la Santa Faz. «Quiero darle las gracias por cuatro años de trabajo sin descanso. Ha cumplido con su obligación. Yo no comparto su decisión y lo sabe, pero no me queda más remedio que respetarla. Usted representa la honestidad, la dignidad y la ética. Es la guía -según el alcalde- que nos tiene que orientar. Gracias por ser mi amigo. Lo ha pedido por su familia, por ética y por no dejarse arrastrar al lodazal donde otros siempre están cómodos», señaló Barcala, entre críticas a la izquierda: «Hemos escuchado nuevas teorías, porque cree el ladrón que todos son de su condición. Estos días hemos visto lo más despreciable de la política. Quien no sabe ganar el voto por sí mismo ha de recurrir a todo».

Minutos después, ya en el turno de ruegas y preguntas, la portavoz adjunta socialista, Trini Amorós, recordó a Barcala que llegó a la Alcaldía, hace cinco años, tras forzar la dimisión del anterior alcalde al denunciarlo en los juzgados. Amorós, además, criticó los cambios de versión del gobierno, a la vez que reprochó el silencio, hasta el pleno, del alcalde. «Si considera que la actuación de Jiménez fue impecable, ¿por qué lo saca de la lista? ¿Por qué no ha cerrado filas? Mazón sí lo ha hecho con su candidato en Orihuela», añadió.

Desde Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, puso en duda la gestión, haciendo alusión a la división de contratos. «¿Por qué no se hizo una operación integral en la Alcoraya? Eso nos habría ahorrado esta aquí», se preguntó el edil.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, situó el foco en la cercanía de las empresas con el edil Jiménez: «Parece que estaba prohibido que hubiera empresas que no tuvieran relación directa con usted». Según Bellido, «el fuego ha sido una constante en la vida de Jiménez, y ahora ha sido abrasado por fuego amigo». El portavoz de Vox, Mario Ortolá, cuestionó por qué Jiménez no se inhibió en el proceso por su relación con los adjudicatarios. Durante la comparecencia de Jiménez, Ciudadanos guardó silencio. Sí habló el concejal Adrián Santos Pérez en el punto relativo a la propuesta para la creación de una comisión de investigación, para defender su negativa. «Se podían haber tomado otras decisiones y no traer una comisión que no va ni a convocarse. Si consideran que hay una ilegalidad, pueden ir donde consideren. Esta moción no va a solucionar nada», apuntó el alcaldable de Cs.

El debate en torno a Jiménez, entre la moción y la comparecencia, centró la atención de un último pleno ordinario del mandato que excepcionalmente fue suspendido por el alcalde durante unos minutos ante la sonora protesta de los funcionarios, que se concentraron a las puertas del salón de pleno para arremeter contra el regidor por no haber implantado aún la carrera profesional, una promesa electoral de 2019, entre gritos de «Barcala, cumple tu palabra» y «Basta ya de mentiras». El alcalde pudo desalojar el salón, pero prefirió una alternativa tranquila.

También por un compromiso pendiente hubo protesta de las ONGD de Alicante, que exigen lo firmado hace cuatro años: destinar el 0,4% de los presupuestos del Consistorio en este año a la partida destinada a cooperación internacional.

Ordenanza del ruido a un mes del 28M

La revisión de la ordenanza del ruido de Alicante, que actualiza un texto de 1991, se aprobó este jueves en el Pleno de Alicante, justo un mes antes de las elecciones del 28M. El documento, oficialmente conocido como Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y Vibraciones, queda ahora a la espera del visto bueno definitivo, que «herederá» la Corporación que salga de las urnas. Este ajuste se inició hace ahora cuatro años, a las puertas de las anteriores municipales, aunque solo pasó por Junta de Gobierno, sin llegar a pleno. El bipartito de PP y Cs sumó en este último pleno ordinario el previsible apoyo del PSOE -que no había presentado enmiendas al texto, aunque ayer reclamó cambios-, frente a la abstención de Vox y Compromís y el voto en contra de Unidas Podemos.

El documento, que ahora se expondrá al público antes de su aprobación definitiva, actualiza la ordenanza que se aprobó en 2019 -pero cuya tramitación no se finalizó-, marcándose como objetivo «adaptar las normas estatales y autonómicas a las singularidades del municipio de Alicante y a su organización».

Antes del debate político, el presidente de Alroa, Javier Galdeano, lamentó el contenido del texto que busca frenar el ruido en Alicante. «La ordenanza en lugar del ruido debería llamarse ‘para acabar con el sector de la hostelería de la ciudad de Alicante’. Se empieza de nuevo la casa por el tejado. La ordenanza debe existir, pero hacia los problemas reales», señaló el representante del sector del ocio, quien anunció que presentarán alegaciones y, en caso de no lograr sus objetivos, llevarán el texto a los juzgados.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), defendió la ordenanza como responsable del área que ha redactado el texto. «Es una modificación de la ordenanza existente, de 1991. Se intenta frenar todas los focos de ruido existentes, con sanciones incluidas», añadió.

Desde la oposición, la socialista Trini Amorós reprochó la nula negociación entre las partes antes de la aprobación de la ordenanza. «Ha hecho falta mucha política porque es responsabilidad del Ayuntamiento conciliar posturas», afirmó Amorós. El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, defendió que la ciudad de Alicante «merece una diversidad económica en el Casco Antiguo y el Centro Tradicional, donde ahora existe un monocultivo, el de la hostelería». Mientras, desde Compromís, el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, criticó el retraso, aunque dio por bueno que al menos se apruebe antes de terminar el mandato. «No es bueno que llegue esta ordenanza el último día, los vecinos solo piden que se garantice su derecho al descanso», subrayó. Por último, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, se mostró preocupado: «En manos equivocadas puedes provocar destrucción de empleo».