Las Hogueras llegan en este 2023 a su 95º aniversario y se aproximan a su centenario, al igual que las comisiones fundadoras. O así debería ser, ya que algunas de las que dieron inicio a la fiesta de José María Py no son reconocidas como tales, como explica Armando Parodi en la primera de seis conferencias que ofrece en la Sede Universitaria de la Universidad de Alicante. Parodi es autor e investigador sobre las Hogueras, la Fiesta principal de Alicante, y formó parte de la entonces Gestora durante siete años.

Su primera conferencia se centra en las hogueras fundadoras, ¿por qué?

Los documentos originales, los que hay en el Archivo Municipal, no concuerdan con lo que aparece en prensa. Las seis conferencias que he planteado están basadas en documentación real, obtenida de los papeles guardados en el Archivo Municipal. Estudiando estos archivos originales me encontré con que no todas las que se considera fundadoras fueron fundadoras y hay otras que se las podría considerar fundadoras porque plantaron pero no se las consideró como tales. La primera referencia que hay de constitución de comisiones que aparece en prensa no corresponde a la realidad. Si partimos de esa base, lo que pretendo en esta conferencia es explicar esos errores.

Entonces, ¿en cinco años algunas celebrarán un centenario que no es y otras no lo harán cuando deberían?

A estas alturas dudo mucho que se vaya a hacer ningún tipo de rectificación. No ha tenido ninguna repercusión más allá del chascarrillo entre comisiones. Bueno, imagino que cuando llegue el centenario de las que se considera fundadoras no se va a dejar de hacer. A las que no se considera fundadoras, si fueran potentes habrían hecho ruido por todos lados.

¿Nos puede poner un ejemplo de una de estas hogueras?

A nivel anecdótico, en la primera relación aparece Carolinas Altas como Barrio de Carolinas, pero nunca se ha dicho que sea fundadora. Lo que pasa es que luego no plantó. Hay hogueras que las plantó la misma comisión. Benito Pérez Galdós plantó dos hogueras: Benito Pérez Galdós-Belando y Alfonso El Sabio-Pablo Iglesias. A las dos se las considera fundadoras pero fue Benito Pérez Galdós la que plantó ambas. Y luego hay otra que es una retahíla de nombres, que no sé por qué alguien consideró que era Mercado Central, cuando plantó en el cruce de Alfonso el Sabio con la calle San Vicente. En el llibret que se conserva no hay ni un solo anuncio de los comerciantes del Mercado.

La segunda conferencia trata sobre las Hogueras de 1939, ¿cómo fue la Fiesta en la posguerra?

Oficialmente, las siguientes Hogueras después del 1936 fueron las del 1940, pero en el 1939 hubo Hogueras. Bueno, una hoguera y seis barracas. La hoguera se hizo en quince días. Se puso en marcha toda esa iniciativa en abril, con sus pasacalles, su palmera, toda la parafernalia que conocemos se organizó entre abril y junio y hay un alma mater que movió todo eso. Si no se hace esa hoguera y se recuperan esas seis barracas, en 1940 lo habrían tenido muy crudo. Sin embargo, en 1940 se hacen unas Hogueras con dificultades pero más o menos como las conocemos ahora.

¿Cómo se ha desarrollado la Fiesta más allá de las comisiones?

No ha habido hogueras sólo en Alicante, sino por alicantinos en otros sitios, lo que llamo foráneas. También están las de iniciativa privada, porque un grupo de vecinos o una sociedad decidían montar una hoguera, lo que se denomina habitualmente fogueretes. También están las hogueras y barracas publicitarias. Determinadas marcas han costeado una hoguera o una barraca. En esta termino con una anécdota que no voy a desvelar, pero que va a sorprender a mucha gente, porque es la hoguera que más lejos se ha plantado de Alicante.

Otra de sus conferencias trata sobre la innovación. ¿Cómo de importante ha sido en las Hogueras?

El arte foguerer está en constante innovación. Unas veces ha brillado pero otras han sido experimentos que han llevado a auténticos disparates. No hablo sólo de caídas, que también, sino de un montón de anécdotas que han quedado en la mente colectiva. Hay innovaciones como el movimiento en las hogueras que ya existe desde el año 1928.

Habla usted de años atípicos en 1943 y 1949. ¿Por qué?

Son los dos únicos años que por una razón u otra se ha afectado tanto la estructura como al programación de las Hogueras en sí. En 1943, en lugar de haberse llamado Hogueras de San Juan se tendrían que haber llamado de San Pedro, porque terminaron ahí. En 1949 sólo hubo Hogueras porque se prohibieron las barracas. Eso le costó el puesto al presidente de la Gestora y creo que también al alcalde. Son dos años atípicos.

Hace mucho hincapié en la documentación, también en la audiovisual con el No-do. ¿Cómo se trató a las Hogueras allí?

Es parte de la historia audiovisual de nuestro país. De los 4.000 "nodos", en 12 aparecen las Fogueres de Sant Joan. Es un periodo de tiempo que el valenciano no se veía muy bien, en algunas aparece como Hogueras de San Juan y otras como Fogueres de San Chuán. Sant Joan no aparece en ninguno, aunque hablo de memoria. En general, las conferencias no son buscar un rollo de la historia de las Hogueras, sino aspectos menos conocidos.