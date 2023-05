La Federació de Fogueres de Sant Joan, el organismo que gestiona las Hogueras, no tiene la mitad de sus fondos para el próximo ejercicio festero. El motivo es que no llega la subvención municipal, que supuso un 46,5% de sus ingresos en el último ejercicio, al estar bloqueado el Presupuesto del Ayuntamiento de Alicante. Una partida que el pasado año fue de 390.000 euros y que en este ejercicio estaba previsto que pasara a ser de 525.000 euros, según aprobó el bipartito de Alicante, formado por PP y Ciudadanos, en una junta de gobierno del pasado septiembre.

Este dinero financia actividades vinculadas a la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas o socio-culturales como el Certamen Artístico, el concurso de mascletás oficiales, el Festival de Bandas 'Andrés Llorens', el Certamen de arroces, el desfile del pregón de las Hogueras, la Entrada de Bandas, la Cabalgata del Ninot, la Ofrenda de Flores, el Desfile folklórico internacional, la Cremá de Les Fogueres o la Elección Bellea del Foc, entre otros actos, además utilizarse también en actividades de promoción y difusión de la fiesta de las Hogueras y gastos de funcionamiento ordinario de la entidad.

La presidenta de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, Toñi Martín-Zarco, ha indicado durante la última asamblea ordinaria de Hogueras celebrada en la noche del miércoles que todas las hogueras y barracas tienen aprobada su subvención municipal, pero que la Federació está supeditada "a la aprobación de los presupuestos que todavía no se ha realizado", al ser su prestación nominativa. Martín-Zarco ha apuntado que, por parte del Ayuntamiento, se está trabajando para subsanar esta situación.

Desde el Ayuntamiento de Alicante han indicado que la subvención llegará "íntegramente" a las Hogueras "por la vía de una modificación de crédito para solventar el bloqueo de los presupuestos". Una modificación de crédito para la que no se especifica fecha ya que "se está estudiando el calendario para fijar la aprobación de esa modificación de crédito", subrayan fuentes municipales.

La Concejalía de Fiestas era una de las que regía el PP hasta la pasada semana, cuando el alcalde de Alicante, Luis Barcala, delegó este área a la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, tras la marcha de Manuel Jiménez. El área ha cambiado de signo en un momento relevante para las Hogueras, en un periodo de trabajo interno por la gestión de los permisos necesarios para los días grandes de las fiestas. El alcalde justificó la decisión en la "gran experiencia, implicación y conocimiento" de Sánchez en las Hogueras —fue Dama del Foc de 2004, con Ana Guillén de Bellea del Foc—, y también "del resto de celebraciones tradicionales en la ciudad".

Hasta septiembre

Si el Presupuesto no se aprueba de manera extraordinaria, el organismo que organiza la Fiesta alicantina, una actividad que genera un negocio de 250 millones de euros en la ciudad, quedaría a la espera de la mitad de sus ingresos. Una situación que previsiblemente no se daría hasta al el mes de julio como pronto. El 28 de mayo se celebran las elecciones municipales y hasta el 17 de junio, veinte días después de los comicios, no se forma la corporación municipal. Sería necesario a partir de esa fecha aprobar los presupuestos municipales de 2023, que siguen bloqueados, en un Pleno ordinario o extraordinario, o bien validar la mencionada modificación de crédito.

De superar agosto, las Hogueras no recibirían la subvención municipal hasta pasadas sus propias elecciones a la Federació, que cierra mandato en este ejercicio.

En el pasado año, la subvención del Ayuntamiento supuso un 46,5% de las cuentas totales de la Federació. Los 447.882,91 euros restantes corresponden a subvenciones menores del Patronato Costablanca y la Diputación y a ingresos por patrocinadores, usuarios y actividades, además de al remanente.

El presupuesto de la Federació se destina principalmente a actividades de Hogueras, con las convivencias de candidatas —ahora jornadas de promoción—, la Elección a la Bellea del Foc, o las mascletás entre sus principales gastos. También a los desfiles de los días previos al 24 de junio, como el Ninot, el Pregón, la Ofrenda de flores o el folclórico, son financiados en gran parte por la Federació, con 71.900 euros en total.