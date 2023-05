Aterriza en Alicante Castillo Castrillón Abogados, el despacho que ya es todo un éxito en otras regiones del país. Esta nueva oficina en el centro de Alicante, cuenta con diferentes abogados especialistas en todas las ramas del Derecho.

Desde que el bufete fue constituido en el año 2000, en la Comunidad Valenciana han conseguido consolidarse como un despacho referente a través de su amplia experiencia, con profesionales altamente cualificados y su gran oferta de servicios. Ignacio Castillo Castrillón, el fundador de el bufete, considera a la “terreta” como una ubicación privilegiada en el litoral mediterráneo: “La apertura en Alicante de un despacho está respaldada por la manera de trabajar y los principios rectores que nos guían para mantener unos estándares de calidad". Su experiencia en los diferentes bufetes a lo largo del territorio nacional, les permite implantar en la Costa Blanca todos sus conocimientos con "un modelo que funciona, responsable y beneficioso para el cliente".

El lenguaje demasiado técnico o un trato distante, son algunos de los obstáculos que las personas se pueden encontrar al acudir a un despacho. Castillo Castrillón Abogados mediante su ejercicio, tiende puentes entre el Derecho y los clientes, ofreciendo un trato más personal, explicando de forma clara y precisa todos los detalles necesarios. La firma ha conseguido tener personalidad propia y caracterizarse por su “proceso de expansión, la cercanía con el cliente y la calidad del servicio”. Se adaptan a todo tipo de clientes ofreciendo una atención personalizada con soluciones integrales, adaptadas a todo tipo de necesidades y casos. “Dentro de los estándares que tenemos en el despacho el servicio tiene que ser exquisito, con toda la información disponible para que nuestros usuarios puedan tener a mano todas las novedades en el devenir de su procedimiento y en el resultado obtenido”, subraya Castillo.

Profesionalidad, excelencia y cercanía

La nueva oficina ubicada en la calle Castaños, en pleno corazón de la ciudad, ofrecerá toda la cartera de servicios habituales con los que suele contar los bufetes Castillo Castrillón Abogados, entre los que figuran sus especialidades como el Derecho Civil, el Derecho Mercantil o el Penal, entre otros: “el despacho es multidisciplinar, en él se ubican distintos departamentos integrando diferentes ramas del derecho con especialistas que tienen una larga trayectoria profesional. Estamos especializados en muchas materias como el Derecho Penal, de Familia, de Herencias, Accidentes de Tráfico, Ley de la Segunda Oportunidad…”, afirma Castillo. Entre el equipo que conformará la división en Alicante estará una letrada referente, Aldara Fernández, administradora concursal, con más de diez años de experiencia y Clara Iborra como directora de administración y consultora jurídica.

El despacho se encarga de orientar y ofrecer al cliente todas las opciones disponibles a su alcance para poder gestionar sus casos particulares, así lo explica Castillo: “los clientes estarán guiados en todo momento, ya que nos caracterizamos por el trabajo en equipo de todos los profesionales de distintas ramas, que aportan su experiencia y conocimiento sobre la materia para dar solución a la cuestión que haya planteado el cliente”

Poniéndose siempre al lado de la ciudadanía, buscan la mejor solución hecha a medida para cada persona, proporcionando la tranquilidad de saber que se está en las mejores manos posibles. Castillo Castrillón Abogados se caracteriza “por el trato personal con el cliente y la empatía” con la que basan todo el proceso de asesoramiento y solución del conflicto. La honestidad de la información, la transparencia o la rapidez son las bases que guían su futuro al lado del cliente.

Ignacio Castillo Castrillón, puente entre la ciudadanía y el Derecho

Gaditano de nacimiento y valenciano como elección, Ignacio Castillo Castrillón, tiene una gran trayectoria en casos de diferentes ramas, entre los que constan algunos tan polémicos y que tanto revuelo causaron en la opinión pública alicantina como es Terra Mítica.

Su vida ha ido intimamente relacionada al Derecho desde dentro del seno de su entorno más cercano. “En mi familia estamos muy ligados a esta profesión, en ella tengo jueces, notarios… y lógicamente es algo que me influyo a tomar la decisión de ser abogado. A día de hoy estoy muy satisfecho con mi elección y no me arrepiento en absoluto”, comenta Castillo.

En 1998 se licenció en la Universitat de València, y decidió especializarse en Derecho Penal, dedicando toda su vida a la abogacía. En ese tiempo comienza a prestar por cuenta propia sus servicios en diferentes bufetes de la ciudad de Valencia, antes de marcharse a Madrid, donde adquirió gran experiencia en Derecho Procesal y Concursal.

En su retorno a Valencia, decide fundar Castillo Castrillón Abogados, situándola entre los principales despachos penalistas de la Comunidad Valenciana. En la actualidad, concretamente en el año 2020, fue reconocido como el Despacho con Mayor Progresión de la Comunidad Valenciana por los premios Comunitat Valenciana. Con la progresión de los años, ha ido incorporando especialistas en otras ramas del Derecho para ofrecer un paquete de servicios que cubra todas las necesidades y sea completo para cualquier cliente. “Siempre he entendido la abogacía como una profesión para ayudar a otras personas a resolver cuestiones que les preocupan y que desde el punto de vista emocional les producen un bloqueo que no les permite gestionar su vida con normalidad”, explica Castillo. Su gran labor y el esfuerzo realizado sigue dando sus frutos, donde cada día él y su equipo ofrecen la mejor atención y servicio a la ciudadanía a lo largo del territorio nacional.

Ubicación y contacto

Contacto

Email: info@castillocastrillonabogados.es

Teléfono: 966 365 250

Visita su página web