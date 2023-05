La Conselleria de Educación admite que hay que mejorar el Inglés en el plurilingüismo a través de la conversación tras conocerse que siete de cada diez menores de 20 años de la Comunidad no entienden nada del idioma de Shakespeare, y solo uno de cada diez lo habla bien. Así lo revelan los últimos datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La lista desnuda las carencias de los jóvenes a la hora de entender y expresarse con la lengua anglosajona.

Según ha señalado este miércoles en Alicante la consellera Raquel Tamarit, todavía el nivel de Inglés no es excesivamente alto pese al beneficio de la figura del auxiliar nativo en el aprendizaje del idioma para los alumnos de Primaria y Secundaria. Asimismo, ha destacado que, aparte del Inglés como asignatura, cada centro podrá decidir qué materias dará de manera vehicular en la lengua más internacional.

"Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en la enseñanza del Inglés, de una manera transversal, para que haya transferencia de los conocimientos que ya se tienen en una lengua también a otras lenguas. Es cierto que en general en el país, no solo en la provincia de Alicante, el nivel de Inglés no es excesivamente alto pero es comprobable cómo han mejorado sobre todo en expresión oral los niños y las niñas", ha asegurado.

Un camino que atribuye a un programa, en colaboración con el Ministerio de Educación, "pero con una inversión muy importante de la Conselleria de Educación para incrementar los auxiliares de conversación. Personas nativas que, a través de situaciones de aprendizaje, enseñan el Inglés de otra manera de tal modo que los niños se familiaricen. Está teniendo resultados muy positivos".

"He estado en muchos centros y da gusto ver la evolución que han tenido los alumnos. La dificultad principal era el habla y ahora no es tanta, aunque queda mucho camino por recorrer y en ello estamos pero es constatable el beneficio de la figura del auxiliar de conversación tanto en Primaria como en Secundaria", ha abundado Tamarit.

De hecho, aumentar el volumen de clases en Inglés a partir de favorecer que plazas fijas las ocupen maestros de cualquier especialidad, pero con un nivel B2 en lengua extranjera, es la intención de los responsables educativos de cara al curso próximo, en que se quiere impulsar el plurilingüismo y superar el 10% de la enseñanza en Inglés, promoviendo que se opte preferiblemente por el 25%, máximo que fija la ley de Plurilingüismo sobre la lengua extranjera.

La nueva orden para el curso próximo favorece que una de cada cuatro plazas de cualquier asignatura sea para maestros con el B2 en lengua extranjera. Este objetivo implica nuevas medidas que pueden duplicar los maestros con capacidad para impartir clases en Inglés en Infantil y Primaria siempre que se trate de docentes que cuenten con el nivel B2.

Falta de profesores

Sobre la falta de profesores especialistas para el próximo curso, que puede afectar a la FP de Informática, entre otras, Tamarit afirma que las vacantes de docentes se cubren de forma regular y que Educación ha arbitrado mecanismos para que los alumnos con insuficiente profesorado en determinadas titulaciones no se queden sin docente; y que otros profesionales con titulaciones relacionadas con las materias donde se constata escasez de plantilla las puedan impartir. En este sentido, los institutos alertan de que la falta de profesores con formación específica lastra el nivel del alumnado.

Por otro lado, la consellera se ha referido a las protestas que realizarán profesores de institutos de la Comunidad (seis de ellos en la provincia) este próximo viernes contra la excesiva burocracia que les impide dar más docencia.

Así, ha recordado que en las instrucciones de principio de curso se intentaban reducir esos trámites. "Da la sensación de que se hacen muchas cosas y es cierto que se hacen, pero (los profesores) deben entender que detrás de cada papel que se pide a un centro hay un objetivo y unas personas que lo están revisando para tomar decisiones que en definitiva van a mejorar la educación de los niños".

Plan Edificant

Por otro lado, la consellera ha pedido al bipartito de Alicante que deje de obstaculizar el Plan Edificant y otorgue licencia para comenzar a edificar el nuevo CEIP La Almadraba. "Si hay una ciudad en todo el territorio autonómico que se haya propuesto obstaculizar que funcione el plan Edificant es el Ayuntamiento de Alicante que no solo no hace lo que tienen delegado, es que en infraestructuras que tenemos previsto hacer nos hemos encontrado con muchos problemas y algunos son explicables pero otros no tienen razón de ser".

Sobre este centro, Tamarit ha explicado que el Consistorio ha tardado en cederles el solar un año y que ahora esperan la licencia desde marzo. "Ya no es que tengan que acometer ellos las obras, es que en las que tenemos que hacer nosotros nos están poniendo palos en las ruedas".

También se ha referido al proyecto del Conservatorio de Música José Rodrigo Educación. "Propusimos el Tossal, dijeron que no, la dirección general presentó unas alegaciones y están sin respuesta desde enero. Es verdad que han ofrecido otro suelo (en el PAU 5) pero nos tienen que certificar que tiene reserva educativa (para enseñanza obligatoria)".

En cuanto a la retirada del amianto de cuatro colegios de la ciudad, ha pedido disculpas a las comunidades educativas, y a las familias, y ha "garantizado" que este año se retirará el fibrocemento.

"Nosotros también tenemos dificultades que, con voluntad, se han resuelto pero el caso de Alicante clama al cielo. Puedo empatizar con las familias porque a quien perjudica el señor Barcala no es a la Conselleria de Educación sino a los niños y niñas de esos centros en que no nos están permitiendo intervenir".