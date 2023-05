El Ayuntamiento de Alicante anunció esta semana a los siete pirotécnicos que participarán en el concurso de mascletás de Hogueras entre el 18 y el 24 de junio. Un cartel que es un copipega del presentado el pasado 2022: seis de las siete empresas pirotécnicas serán las mismas. El único cambio es la salida de Reyes Martí —que ha asegurado que no pudo presentar la propuesta en plazo— por Coeters Dragon, que vuelve tras una edición de ausencia. Grandes nombres como los de las familias Caballer y Brunchú siguen sin volver a Alicante, con el coste como principal obstáculo.

La Concejalía de Fiestas, todavía con Manuel Jiménez al frente, puso de su parte para intentar corregir esta situación: aumentó la cuantía que se paga a los pirotécnicos de 6.000 a 8.500 euros, igualando en precio el espectáculo de Luceros al de la plaza del Ayuntamiento de València.

Poco beneficio

El coste es la principal causa que aleja a los pirotécnicos. La pirotecnia de Ricardo Caballer, Ricasa, ya anunció el pasado diciembre que no realizaría más disparos que los que ya tenía comprometidos por la subida de costes. Otros apuntan que Alicante añade además otros gastos: "La distancia no nos conviene y el presupuesto no es mucho para ser una mascletà de 150 kilos. Si dieran más trabajo como en Castellón, que da también castillo, sería diferente. Con 100 kilos se podría ganar algo, pero 100 kilos en Luceros se queda corto", explica Vicente Rodríguez, de Pirotecnia Crespo, que disparó el 17 de marzo en València.

Una postura que comparte José Manuel Crespo, de Pirotecnia Valenciana, que fue la encargada de la mascletà de San José en las pasadas Fallas: "Es uno de los sitios en los que hay que aportar mucho y tiene poco beneficio. Reconozco que hay un esfuerzo por parte de la organización en ir subiendo, pero estamos lejos de lo que puede valer".

Mala fecha

Además, Alicante cuenta con otros dos inconvenientes para poder atraer a estos pirotécnicos: la fecha y el concurso. La fecha porque la noche de San Juan y sus días cercanos es de un alto número de ofertas para los pirotécnicos, que tiran fuegos artificiales en distintos puntos de la geografía española: "No nos hemos presentado este año, en parte porque son fechas un poco complicadas, hay overbooking en San Juan", explica Luis Brunchú, de Pirotecnia Zaragozana. "Nos hemos presentado dos o tres años y nuestra propuesta no ha sido evaluada y consideramos que hay que descansar un año", subraya.

Una situación similar a la de la pirotecnia Caballer FX: "No nos hemos presentado porque tenemos trabajo esos días, no es un menosprecio a Alicante", explican desde la empresa.

El concurso

El concurso es otro de los factores que no ayuda. Algunos pirotécnicos aseguran que añade lugar a las críticas en un evento que ya está de por sí sujeto a ellas: "El tema del concurso cada vez está más que arde. Si disparamos en València es porque no hay concurso. Haces tu mascletà, haces tu papel y está a muerte de gente. También está a muerte en los Luceros, que te asolas de calor, pero trabajar es muy diferente. Alicante se sufre mucho", señala Vicente Rodríguez.

Otros, como José Manuel Crespo, explican que aunque "el concurso no influye" en la decisión, consideran "competir entre profesionales no es lo ideal": "València, Castellón y Alicante merecen buenos espectáculos. Cuando nos presentamos a un sitio así hay que apostar por lo máximo y en todos los sitios no podemos".

Brunchú se desmarca algo más de la opinión de sus colegas, y considera que uno de los grandes motivos para no presentarse es que no se abre el abanico: "Es un poco como los toreros, si siempre van los mismos la gente se aburre. Los costes estamos asumiéndolos nosotros, pero no es lo económico. Si presentas propuestas y siempre las tiran para atrás y hay que descansar un par de años".