La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha presentado una reclamación al Consejo Valenciano de Transparencia contra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al no haberle facilitado los informes sobre incidencia económica en las personas usuarias de los servicios, solicitados a raíz de la aprobación del nuevo decreto de tipologías.

El escrito de solicitud de dicha información, presentado el pasado 3 de abril, no ha tenido contestación por parte del Consell en el plazo de un mes, lo que "incumple la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana", señala en un comunicado la entidad que preside José María Toro. Esta actitud "nos hace pensar que no es verdad que no le vaya a costar más dinero a las personas usuarias".

"El dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre esta norma recogía la necesidad de aportar de manera previa a la aprobación del decreto por el Consell una serie de informes. El más importante de todos era el que debía reflejar la incidencia económica que iba a tener la norma en las personas que usen estos servicios, es decir, cuanto iba a aumentar el copago de los usuarios con los nuevos requisitos", explica AERTE.

La entidad apunta que desde que se dio a conocer el dictamen, "la Conselleria indicó que esos informes existían y que se iban a aportar con total normalidad y transparencia. Sin embargo, ante la solicitud de AERTE ni ha contestado ni ha pedido más plazo para contestar, lo que denota mala fe y ánimo de ocultar la información ya que la información está elaborada, disponible y simplemente debe ser entregada".

"Esta falta de transparencia genera una desconfianza muy importante. ¿Cómo podemos creer a la vicepresidenta Más cuando dice, en una carta dirigida a residentes, que el nuevo decreto no va a costar ni un euro más a los usuarios con ayudas de dependencia si no aportan los informes que lo justifica?¿Qué consideración tiene el presidente Puig de esta actitud tan opaca de su Consell?”, se pregunta Toro.