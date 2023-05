Este lunes, el Patronato de Turismo ha mantenido una reunión entre el gobierno local de Luis Barcala y el sector turístico para llegar a un acuerdo sobre las obras en Mártires de la Libertad, la vía paralela a la Explanada. Al menos, la intención era la de llegar a un acuerdo, porque tanto hosteleros como hoteleros coinciden en que el tono del Ayuntamiento ha sido informador y no conciliador: las obras se ejecutarán en julio y en agosto. A la reunión, además, no ha sido invitado el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), quien considera el calendario de la obra "impuesto" por sus socios de gobierno del PP.

El propio Barcala ha reconocido este lunes que la reunión ha sido "para explicar la planificación que hay" al sector. Sobre el calendario previsto, el jefe de gobierno local ha señalado que "las obras hay que hacerlas y las obras hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Se han dado las explicaciones. Las obras nunca son cómodas. Alguien las tiene que padecer, eso pasa con todas las obras, incluidas las que hagas en tu casa".

Por su parte, Adrián Santos Pérez ha mantenido que su área, la encargada de ejecutar la actuación, no ha tenido nada que ver en el calendario: "Ha sido una decisión de [la Concejalía de] Tráfico cambiar el calendario de la obra. Nos ha venido impuesto", explicaba también este lunes. Las áreas que se han reunido con hosteleros y hoteleros han sido las de Tráfico, con José Ramón González, y la de Medio Ambiente, con Manuel Villar; ambos del PP.

El sector turístico, en contra

Para el sector, las obras suponen un claro perjuicio a sus intereses, al ser julio y agosto la temporada alta. Además, muestran su descontento con la reunión, que consideran que ha sido de imposición y no de negociación: "El planteamiento ha sido que estas obras es obligado hacerlas, sobre todo porque ya han empezado. La idea es hacerlas en julio y agosto, porque argumentan que perjudica menos a los ciudadanos. Entonces, ¿para qué nos citan?", ha manifestado Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA). Una sensación similar a la que ha tenido Ángel Rodríguez, director general del hotel Meliá y representante de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA): "El Ayuntamiento lo que nos ha anunciado, más que propuesto, es aquello que ya salió en prensa, el corte total de esta arteria tan importante para nosotros".

El gobierno local se ha comprometido con el sector a que las obras estén finalizadas el 4 de septiembre, a tiempo para el inicio del curso escolar. La alternativa que han dado es que Mártires de la Libertad quede parcialmente abierta, pero en este caso las obras durarían ocho meses y no dos. Galdeano desconfía de que esto vaya a ser así: "Si cortas dura dos, y si no cortas ocho. Las matemáticas no me cuadran. No van a ser dos meses. Si está previsto para el 4 de septiembre [su finalización], entonces para qué estamos aquí", ha expresado.

Un malestar que comparten desde los hoteles, quienes consideran que una actuación en un enclave tan importante para el turismo va a perjudicar a largo plazo a la ciudad: "En julio y agosto hablamos de la reputación de la ciudad. No creemos que vaya a repercutir en cancelaciones, pero va a ser un jarro de agua fría y lo pagaremos el año que viene, porque estaría afectando a la experiencia del cliente y la experiencia del destino", ha explicado Rodríguez.

Barcala considera que si las obras "se hacen lo suficientemente rápido, que esa es la programación, la incomodidad será muy transitoria, y en poco tiempo los beneficios los estará disfrutando todo el mundo". Unos beneficios de los que no duda el sector, como asegura Rodríguez, quien subraya que están "a favor de este tipo de obras que mejoraría la ciudad", pero que considera inadecuado que se realicen en los dos meses en los que los hoteles se juegan el "70% del negocio anual".