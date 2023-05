La madre de la Enfermería moderna, Florence Nightingale, organizó en 1860 una escuela modelo donde se enseñaba el arte de la Enfermería, cuyo objetivo era preparar estudiantes bajo actividades técnicas y manuales, objetivo que se convirtió en la tradición que orientó las escuelas de esta profesión sanitaria por largo tiempo.

Lo que ya vislumbró Nightingale hace más de un siglo y medio en torno a los cuidados, piedra angular de este vocacional trabajo, lo corroboró Barbara Carper en 1978, quien describió lo que llamó “patrones fundamentales del conocimiento de Enfermería”: el empírico, el componente moral, el conocimiento personal y el estético o arte de enfermería.

Una realidad que plasmó el pintor y creador Leopoldo Agis Ruiz (1933–2000), quien durante décadas ilustró las portadas de "ROL", la revista científica decana de España. Desde que precisamente en 1978 saliera su primer número, la publicación ha acompañado a las enfermeras en su desarrollo académico, profesional, científico, investigador o gestor, como una referencia de consulta, de guía, de evidencias, de experiencias y de vida, mensualmente puntual.

El resultado de este trabajo está integrado por más de 200 obras exclusivas convertidas en referencia artística, de las que se han seleccionado 40 para conformar la muestra que acoge el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) hasta el 21 de mayo con el título "46 años de ciencia y arte del cuidado enfermero”. Una actividad que se organiza coincidiendo con la conmemoración del Día de la Enfermera que se celebra cada año el 12 de mayo. Estas portadas plasman el lado artístico de una profesión que da trabajo a más de nueve mil personas en la provincia.

La exposición recoge una selección, cuidadosamente elegida, de las obras del artista realizó con la fuerza de evocar el recuerdo y la emoción de un recorrido vital como el de la Enfermería en España. Se trata, según apuntan los organizadores, de arte y ciencia en una simbiosis perfecta que permite visionar las originales creaciones a la vez que, a través de ellas, hacer un recorrido por la modernización de la profesión en una compañía que por habitual no deja de ser excepcional, trascendente y necesaria.

Evolución

Esta exposición es "una ocasión magnífica para conocer al artista a través de sus obras y de identificar la evolución, no tan solo de la revista, sino de la Enfermería a través de ellas", apunta el comisario de la muestra, el profesor de la Universidad de Alicante José Ramón Martínez-Riera, actual director de ROL Enfermería y de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la UA.

"Cuando Agis nos dejó, una parte de él quedó entre nosotros, sus portadas, pero ya nadie pudo sustituir su aportación, que tuvo que reinventarse porque no era posible reemplazarla. Ni mejor, ni peor, diferente, pero no imitable. Y lo que él nos dejó, sus obras originales, han permanecido silentes, reposando, pero tan vivas como cuando él las creó, sin que hayamos tenido oportunidad de contemplarlas más allá de la impresión en las portadas de la revista", añade el comisario sobre esta revista.

A partir de hoy y, por primera vez, una parte importante de sus obras conforma parte de esta exposición en su recuerdo”, añade el comisario sobre esta revista.

"Muchas veces no somos capaces de valorar aquello que tenemos, y que interpretamos como natural, sin darnos cuenta de lo que significaría su ausencia. La revista ROL es parte insustituible de Enfermería y de las enfermeras en su recorrido vital durante casi medio siglo. No es posible imaginar a la Enfermería sin ROL, de la misma manera que no es posible imaginar a ROL sin la aportación, el conocimiento, la experiencia, los sentimientos y las emociones de las enfermeras, porque la simbiosis es, no tan solo necesaria, sino que es indispensable".

Por este motivo, anima a visitar esta muestra "única y entrañable", que es posible gracias a la voluntad de la depositaria de la obra y editora de ROL, Julia Martínez Saavedra, con la colaboración de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria y del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante.