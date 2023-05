La presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Lorena Martínez, cumple en este mes de mayo un año desde que se convirtió en la primera mujer que ostenta la presidencia de una federación de caza en España y en Europa.

En la entidad que dirige la ingeniera de montes de Enguera hay 60.000 licencias pero el sábado movilizó a más de 50.000 cazadores en València, en una "manifestación histórica" para denunciar el ninguneo al que se sienten sometidos por la administración autonómica que gestiona la caza, denunciar la "persecución y odio" que sufren por parte de determinados sectores de la sociedad y para reivindicar la función social, económica, ecológica y de seguridad pública que supone la actividad cinegética.

¿Por qué se han manifestado los cazadores?

Para que se nos escuche porque no lo hacen. Para que se nos respete y dejen de atacarnos y para que nos permitan seguir cazando, que es una actividad necesaria y, sin embargo, desde el Gobierno valenciano, y concretamente desde Compromís, no han dejado de legislar en nuestra contra desde que asumieron el control de la actividad cinegética para acabar con nuestro modo de vida aunque eso suponga arrastrar a todo el mundo rural.

Ha citado expresamente a Compromís ¿por qué?

Nuestra Federación de Caza ha mantenido contactos con los representantes de todos los partidos políticos de la Generalitat Valenciana. Con todos salvo con Compromís, que siempre nos ha ignorado y nunca nos ha tomado en consideración ni ha querido hablar con nosotros a pesar de que ellos son los responsables de controlar, regular, legislar y administrar la caza en la Comunidad Valenciana. Sin embargo han desatendido sistemáticamente todas y cada una de las propuestas que hemos trasladado a los órganos consultivos y de participación.

¿A qué responde esa actitud?

Exclusivamente a una razón ideológica porque tenemos los profesionales mejor formados en materia de caza y acumulamos en el colectivo toda la experiencia de la práctica cinegética. Pero todas estas dificultades y trabas legales y administrativas solo las sufrimos en la Comunidad Valenciana porque en el resto de España la situación es muy diferente. La caza es una actividad legal y necesaria que no puede ser criminalizada y los cazadores hemos dejado de ser los tontos, aunque nos traten como si lo fuéramos.

¿Qué balance hace de la manifestación?

Ha sido histórica. Una locura de participación con 50.000 cazadores de más de 600 clubes de la Comunidad Valenciana y de otras Comunidades Autónomas como Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón, que se han solidarizado con nuestros problemas. Ni en nuestras mejores previsiones pensábamos que íbamos a alcanzar tal grado de participación. Y, además, es una manifestación que se recordará siempre porque es la reacción a la encrucijada para un sector amenazado por los que desde un sillón desean nuestro final.

Afirmar que desean el final del colectivo que representa ¿no es muy duro?

A las pruebas me remito por las coacciones que sufrimos, nosotros y nuestros hijos, por el simple hecho de practicar una actividad legal y necesaria. Llevamos mucho tiempo recibiendo insultos, amenazas y mensajes de odio de sectores hipócritas -en alusión al ecologismo y el animalismo- incapaces de entender la contradicción que supone criminalizarnos por abatir animales por motivo de control poblacional, prevención de daños o seguridad pública, cuando ellos se alimentan de carne cada día...

Pero manifestarse a dos semanas de las elecciones puede ser considerado un movimiento oportunista desde el punto de vista político...

Los cazadores no tenemos color político, en este colectivo hay personas de todas las sensibilidades e ideologías, pero lo que sí tenemos es memoria y el sábado lanzamos un mensaje muy claro para el que quiera entenderlo. Si éramos 50.000 personas en las calles de València somos muchos más en los montes ¿y cuántos más seremos en las urnas? Algunos se olvidan de que la caza también vota y nuestro siguiente paso es tocar a las puertas de todos los partidos políticos antes de las elecciones.

¿Cuál es el principal agravio?

Si solo hubiera uno...nos obligan a cazar, tenemos que pagar, somos responsables de los daños a los cultivos y de los accidente de tráfico y a cambio no nos dan nada. Para la ley autonómica elaborada por Compromís los cazadores somos los responsables de los accidentes de tráfico y de los daños agrícolas que causan los animales salvajes dentro de los cotos y tenemos que indemnizar a los perjudicados por ello. Pero fuera de los cotos el Consell se lava las manos y le pasa toda la responsabilidad a los agricultores y a los accidentados. Además, por ley estamos obligados a realizar batidas cuando hay sobrepoblación pero si hay accidentes de tráfico doce horas antes o doce horas después también somos los cazadores los responsables. Y a todo ello hay que añadir la enorme cantidad de tasas de la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos a las que tenemos que hacer frente cada año.

¿Qué reivindican?

Pedimos muy poco a cambio de lo mucho que ofrecemos. Pedimos medidas que faciliten la gestión de la carne de caza, como la creación de salas de inspección y despiece porque no hay ni una sola en toda la Comunidad Valenciana. Pedimos que se deje cazar de la manera más eficaz y que se tomen medidas para impulsar y fomentar el sector a largo plazo. Pedimos respeto y reconocimiento a nuestra actividad y políticas que la impulsen y la garanticen a largo plazo.

¿Y qué ofrecen a cambio?

Proteger la agricultura luchando contra la sobrepoblación de fauna silvestre y también mejorar la seguridad ciudadana evitando accidentes de tráficos y haciendo prevención de enfermedades contagiosas y epidemias que afectan a los animales como la peste porcina. También invertimos millones de euros en mejoras cinegéticas que redundan en favor de todos los animales salvajes, especialmente en épocas de sequía como la que estamos viviendo estos meses. Y apunto una cifra. Solo en mejoras los cazadores de la Comunidad Valenciana hemos aportado 18,5 millones de euros.

¿Cómo vislumbra el futuro de la caza en la Comunidad Valenciana?

Espero que todo cambie porque de seguir con esta dinámica veo el futuro muy negro porque se va a descontrolar todo. Los daños a la agricultura van a ser desproporcionales, los accidentes de tráfico causados por jabalíes que cruzan las carreteras van a multiplicarse y el Gobierno valenciano tendrá que emplear grandes cantidades de dinero en controlar la sobrepoblación de jabalíes porque no tiene un depredador natural y seguirá extendiéndose. La caza no es cosa de tres. Hay miles y miles de personas que practican este deporte y al cazador no se puede sustituir. Y más en un territorio valenciano en el que un 83% está dentro de cotos de caza.