Treinta grados centígrados marcarán los termómetros este martes en diversos puntos de una provincia de Alicante que tendrá nubes altas y vientos del sur. Pero mañana miércoles bajarán las temperaturas progresivamente por la entrada de una vaguada.

Los modelos de predicción meteorológica para medio plazo vienen marcados por cambios atmosféricos desde mitad de semana con la entrada de un meandro frío y el ascenso de altas presiones hacia las islas Británicas. Un fenómeno que provocará un cambio de tiempo que se notará en todas las comarcas alicantinas a partir del jueves con un abrupto descenso de las temperaturas.

Respecto a las lluvias, que es lo que más interesa en estos momentos de prolongada sequía, existe bastante dispersión a la espera del movimiento de la baja presión. "Pero existe la probabilidad de que se genere una frontólosis y al final las anheladas precipitaciones se queden en mucho menos de lo que vaticinan algunos modelos de predicción", advierte el meteorólogo Lluís Francés añadiendo que "toca esperar a plazos más fiables".

La frontólisis es la disipación de un frente atmosférico por influencias físicas como la radiación o cinemáticas por el movimiento del aire.

De cara a la madrugada del miércoles se reforzarán los vientos de gregal, con rachas de moderadas a fuertes que se notarán más en las zonas altas de la provincia.

Y para mañana miércoles se espera una jornada poco nubosa que traerá consigo un progresivo descenso de las temperaturas. Los termómetros ya se quedarán en torno a los 25 grados centígrados con vientos que rolarán a marítimos como predominantes.

El mar comienza a calentarse

La temperatura del agua se sitúa actualmente frente a las costas de Alicante en torno a los 19 y 20 grados centígrados. Con respecto a los años anteriores a 2015 supone un aumento de medio grado o un grado por encima de lo normal. "No hay nada anómalo respecto a la temperatura del mar, de momento, y la ola de calor de abril no se ha notado tanto porque el mar tarda más en calentarse que el aire y luego pierde ese calor con más lentitud", ha explicado Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología.

"Hasta finales de mayo y principios de junio no notaremos una subida notable de la temperatura del agua del mar. Algo que está permitiendo que aquí no tengamos tantos calores como en otras zonas de España y que evitemos las noches tropicales", añade el profesor. Pero a comienzos de junio, de seguir la actual evolución meteorológica, el agua del mar alcanzará en la provincia de Alicante una temperatura de entre 21 y 22 grados, un ascenso térmico que no cesará hasta finales de agosto o principios de septiembre.