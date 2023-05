El Ayuntamiento de Alicante tendrá que modificar el proyecto de obra que pretende renovar el parque El Palmeral. El motivo es la falta de mantenimiento del recinto, en especial en lo referente a sus árboles y arbustos, como reconoce el propio bipartito en un documento técnico en el que el Servicio de Medio Ambiente ha solicitado al órgano de contratación la redacción de una modificación por esta causa.

En el mencionado documento, se puede leer la siguiente motivación: "Las numerosas especies arbustivas y arbóreas junto a la valla perimetral que no han sido convenientemente podadas y recortadas a lo largo del tiempo imposibilitan la sustitución del vallado, no habiéndose incluido dicho trabajo en el proyecto de construcción". De esta manera, el Ayuntamiento reconoce su propia irresponsabilidad en este sentido, al no haber llevado a cabo un mantenimiento que ahora impide la realización de las obras en los términos originalmente aprobados.

La falta de mantenimiento de El Palmeral alicantino ya había sido advertida en numerosas ocasiones por los vecinos. El pasado diciembre, cuando se llevó a cabo la segunda adjudicación del contrato, la Asociación Vecinos de San Gabriel ya lamentaba su estado "tras años de abandono" y apuntaban que después de "seis años para que nos arreglen el parque, nos da miedo que cuando se ejecute la actuación se abandone, como en tantas otras obras".

Retrasos

La corrección se da apenas tres meses después de que la Concejalía de Medio Ambiente diera luz verde al inicio de una actuación presupuestada en 362.153 euros y que tendría que estar llegando a su finalización, ya que el plazo de ejecución previsto era, precisamente, de tres meses. La propia licitación ay tuvo un retraso de ´mas de un año desde que el Ayuntamiento de Alicante lanzara la licitación de la obra de renovación del parque. En febrero, la Junta de Gobierno aprobaba el Plan de Seguridad y Salud, lo que suponía el último trámite antes del arranque de unos trabajos muy demandadas por los vecinos del barrio.

Entre las actuaciones que estaba previsto acometer en esta primera fase se encuentra la corrección de los deterioros provocados por las escorrentías en episodios de fuertes lluvias, así como la adecuación de los caminos, mediante la realización de tramos de pavimento de hormigón desactivado y de albero. También estaba previsto que se procediera a la sustitución del vallado de la parte trasera del parque que actualmente se encuentra roto. Una actuación que ahora queda pendiente de la modificación después de que no haya podido ser instalado a causa de la falta de mantenimiento.

El proyecto

Una de las grandes novedades de este proyecto es la conversión del circuito de bicicletas BMX, que presenta un importante deterioro que hace que no sea posible su uso, en una nueva pista de "Pumptrack" o pista de inercia para bicicletas, skates, patines y patinetes. El número de usuarios para el Pumptrack podrá ser de veinte simultáneamente o treinta manteniendo un margen de seguridad de al menos cinco metros. El recorrido está diseñado para practicantes noveles y de nivel avanzado, pudiendo hacer uso de la misma desde los doce años en adelante, cada uno a sus velocidades adecuadas según su nivel de destreza, una vez esté finalizado su montaje.

Otra de las actuaciones destacables será la que afecte al embarcadero del parque, que no está en uso por falta de un pantalán que facilite el acceso de los usuarios de las barcas, por lo que se procederá a la instalación de uno nuevo para volver a retomar esta actividad recreativa con las embarcaciones. También se realizarán labores de reparación de los puentes de madera.

Los juegos infantiles se van a renovar también procediendo previamente a la elevación del terreno en los que se encuentran para mejorar su protección en caso de lluvia evitando el encharcamiento y la formación de bolsas de agua.

Lo que sí se ha completado ya, según recoge el documento técnico en el que se reconoce la falta de mantenimiento del parque, es la instalación del aseo para personas con movilidad reducida. Una mejora que estaba previsto introducir ya que el parque es visitado por un alto número de personas con diversidad funcional, por lo que se garantiza así su igualdad de derecho al uso de espacios públicos.