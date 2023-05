"Ya se llega tarde. Hay una crisis de falta de profesionales que ya estamos empezando a ver ahora. Que se pongan parches y se tomen medidas a muy corto plazo solo empeoran la asistencia". Es la contundente opinión del presidente del Colegio de Médicos de Alicante, el doctor Hermann Schwarz, sobre las medidas de Sanidad.

Coincidiendo con el 125 aniversario de la fundación de la entidad colegial, el representante de esta profesión quiere poner en valor el papel del médico en medio de la fuga del talento joven al extranjero que coincide con la jubilación masiva en los próximos años de los médicos nacidos a finales de los años 50, en los sesenta y principios de los setenta.

Así como frenar la pérdida de prestigio de la profesión en un país cada vez más necesitado de médicos.

"Hay que tener en cuenta el trabajo que tienen que hacer en este sistema los médicos, que hoy por hoy, por la ley de ordenación de profesiones sanitarias es el médico el único que puede resolver la mayoría de los problemas y de las intervenciones con el paciente", señala el doctor.

"Los médicos no somos sustituibles por mucho que (a las autoridades) empiecen a ocurrírseles cuestiones que son reclamadas constantemente como la sustitución de médicos por otras categorías, los SAMU sin médico, etc, etc...No se puede sustituir al médico y se tiene que programar el número de facultativos que hacen falta para la oferta que quieran dar. Eso lo tienen que definir los políticos, lo que no pueden hacer es seguir manteniendo un sistema en el que faltan médicos y no hacer ningún cambio", abunda el presidente colegial.

La gala del 125 aniversario del Colegio de Médicos se celebra en el palacio de congresos de la entidad con más de 500 asistentes en homenaje a los más de 300.000 médicos que han trabajado en la provincia de Alicante desde la fundación de la entidad, testigo no solo de los avances de la Medicina, también de los cambios sociales. Entre los presentes, el alcalde de la capital y los rectores de las Universidades de Alicante y Elche. La gala ha sido presentada por Luis Boyano, premio mundial de magia.

"Es una cifra sorprendente. Hemos participado generación tras generación en los cuidados de la salud de la población en función de los medios en cada momento. Hay que mirar la historia y recordar lo que ha sucedido porque lo que no se recuerda termina en el olvido. Esta celebración sirve para mantener vivos esos recuerdos, fijarnos en todo lo que ha ido pasando, aplicar algunas de las experiencias al presente y procurar posicionarnos ante la sociedad y procurar hacer lo que hemos hecho siempre, que es ofrecernos para colaborar en la asistencia y en ser la referencia de la salud de la población para el presente y para el futuro".

En la provincia hay unos 7.700 médicos en activo, entre sanidad pública y privada, para quienes la realidad de sus pacientes ha cambiado: si en 1900 la esperanza de vida era de menos de 35 años, en 2022 ha sido de más de 82 años.

"Sin embargo, seguimos con preocupaciones muy parecidas a las que tuvieron nuestros antecesores como pueden ser mejorar el conocimiento científico, atender con humanidad y aplicar la ética en nuestra práctica clínica, que son la base de nuestro modelo".

Junto a la formación continua "que nunca termina en nuestra profesión, conocimientos que tenemos que aplicar en la práctica como la salud global y la repercusión del cambio climático sobre la salud. Son cuestiones recientes pero las tenemos que conocer y adecuar la práctica clínica a las evidencias científicas".

Reflexión

La gala del 125 aniversario es una celebración pero también un foro de análisis y autocrítica del momento actual. "Hoy por hoy la corporación médica está obligada a promover y hacer que se reflexione sobre el futuro del sistema sanitario que está pasando dificultades. Pedimos un pacto de Estado y definir correctamente, y con una programación a muchos años, qué es lo que va a ser del sistema sanitario, qué financiación vamos a tener y cuál es el papel del médico que se va a dar en esa programación que entendemos es esencial e imprescindible para que el sistema funcione". Un pacto sanitario de Estado que replantee y modifique en lo que se necesite la planificación de la asistencia pública.

El que haya zonas en que no se cubran las plazas MIR (no ha sido el caso este año de la provincia de Alicante) se debe, según el Colegio, a una falta de planificación. "Además es una oferta de trabajo que es cada vez menos atrayente y la gente se lo piensa", indica.

Aquí entra la fuga de talento al extranjero, de lo que la entidad culpa a las autoridades por no hacer más atractiva la profesión con mejores condiciones. "Es verdad que las nuevas generaciones, que también cambian, como cambia la sociedad, están muy bien preparadas, tienen un talento y unas notas fenomenales para poder acceder a Medicina, con unos estudios y una trayectoria brillantísima y cuando llegan a la especialización no están dispuestos a tolerar cosas que en otras épocas veíamos como aceptables o que no veíamos otra forma de trabajar que conformarnos con lo que había".

"Ahora mismo hablan idiomas y son capaces de irse a otros países y de buscarse un futuro profesional donde mejor les convenga y donde más se les reconozca, que es otra de las cuestiones que vemos peligrar, que es el prestigio que siempre ha tenido el médico para la sociedad en general y para sus pacientes. Va cambiando el panorama y hace que las nuevas generaciones elijan otros destinos o dejen de asistir a plazas que realmente no les interesan".

Sobre la pérdida de prestigio apunta a "las exigencias, las agresiones, los conceptos que van atacando lo más esencial del médico como es la violencia obstétrica. Son palabras que hacen mucho daño y generalizan y acusan injustificadamente a toda la profesión de algo que de existir es recriminable y perseguible, en eso estamos de acuerdo, pero que en ningún caso es una práctica habitual, todo lo contrario. Los médicos se autorregulan y por supuesto se incorporan todas las innovadores terapéuticas, de tratamiento y cuidados que hacen falta para ir mejorando siempre el resultado de salud y la humanización de la asistencia", señala Schwarz.

El presidente colegial opina que la asistencia pública no ha tenido una adecuación al devenir de los tiempos. "Sigue idéntica a como se creó en 1980 y la población, con su envejecimiento, con su dependencia, con una edad mucho mayor en esperanza de vida, hace que la asistencia sea distinta de lo que era hace 30 o 40 años. En cambio el sistema no ha cambiado prácticamente nada"

En este sentido, considera que hay que programar ese cambio. "Es una tarea que deberían haber hecho hace mucho tiempo los gobiernos en la que los médicos, a través de la Organización Médica Colegial, se han ofrecido para ser colaboradores y consultores. Pero eso no ha llegado nunca a programarse para diez, quince años, que es lo que necesitamos nosotros para compensar el número de médicos desde que se empieza a estudiar la carrera".