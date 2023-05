La asamblea de conductores de autobuses metropolitano en la comarca de l'Alacantí ha decidido, a propuesta del comité de huelga, posponer los paros programados para los días 15 y 16 de mayo con motivo de la reunión convocada el martes 16 por la conselleria de Transportes, tras la petición expresa de esta.

Será la segunda reunión a tres bandas que se lleve a cabo desde la Administración. La anterior fue el pasado miércoles y se cerró sin ningún avance en las negociaciones, y ambas partes siguen manteniéndose firmes en sus posturas.

El comité de huelga de automóviles la Alcoyana ha indicado que este gesto "debe servir para que tanto la conselleria como la empresa pongan de una vez solución a la problemática actual". En el comunicado de CGT los empleados reclaman la actualización de tablas salariales, aplicación de la sentencia firme sobre el cómputo de los festivos, aplicación de la resolución de la Inspección de Trabajo sobre aseos, solución a los incumplimientos de frecuencias de paso y la reducción innegociable de nuestra jornada a 8 horas.

Además, los conductores amenazan con que, si en la reunión que se mantendrá el martes 16, no se da solución a estas cuestiones, reanudarán los paros el miércoles 17 de mayo. El comité señala que de esta forma "quedará en evidencia aún más la poca predisposición a resolver un conflicto que dura más de un año. No le vamos a dar la oportunidad a nadie de reprochar a los conductores de Alcoyana que no hayamos tenido buen talante".