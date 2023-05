A sus 75 años el ingeniero Ángel Urbina Olarte, mirandés de nacimiento e ilicitano de corazón, dice que su último objetivo en la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa es darle el aldabonazo definitivo al trasvase del Júcar-Vinalopó. "Yo solo quiero que la gente pueda regar sus campos", se sincera el nuevo presidente de una Corporación de Derecho Público compuesta por 41 entidades de abastecimiento, 23 ayuntamientos, 584 sociedades de riego, 44 comunidades de regantes y comunidades generales que asume la responsabilidad de abastecer a 1.500.000 personas y mantener 65.000 hectáreas de regadío en la provincia de Alicante.

¿Qué le ha llevado a dar el paso y presentarse a la presidencia de la Junta Central de Usuarios?

El compromiso con mi tierra y con mi gente y partiendo de la unidad ante la reivindicación de un Alicante con agua para poder vivir. Además, sin darme cuenta se ha convertido en uno de mis proyectos vitales. Hace muchos años descubrí que el Archivo Histórico Municipal de Elche tiene en su poder un documento fechado en el año 1420, que el Consejo Municipal de la Villa de Elche envía a los Síndicos de Villena para pedir iniciar los trámites de las traídas de aguas del Júcar al Vinalopó. Estoy en este proceso desde el inicio, siendo siempre portavoz de la Junta Central de Usuarios, y en los últimos años tesorero. En la última renovación de cargos el presidente no quiso continuar y me animó a mi a dar el paso. Consulté con mis compañeros y me dieron su confianza. Y así salí elegido presidente por unanimidad en la asamblea del 30 de marzo de 2023 celebrada en Aspe. Por lo tanto, me encuentro con ganas de continuar en está bella lucha. Lo acepté de buen grado sabiendo el gran trabajo que nos espera.

¿Retos y objetivos para este mandato de cuatro años?

Consolidar la traída de agua con unos precios asumibles de forma real para los usuarios y, en consecuencia, resolver el mayor problema medio ambiental de la Comunidad Valenciana, que es la sobreexplotación de los acuíferos. Además de que la Junta Central de Usuarios, que es una Corporación de Derecho Publico con personalidad jurídica propia y se constituyó para proteger los derechos e intereses de sus miembros frente a terceros, debe ser respetada y tenida en cuenta por todo el mundo.

¿Cuándo llegará a Alicante el agua del Júcar de forma estable y a un precio asumible?

El pasado jueves el Consejo de Ministros ya dio el visto bueno a la gestión directa entre el Ministerio para la Transición Ecológica y Acuamed, por lo que en breve podremos firmar ya un convenio de regulación de caudales para iniciar el envío y reparto de agua en el Vinalopó que, con la sequía que hay, empieza ya tener cierta urgencia. El año pasado ya se hizo la prueba y fue bien. Así que esperamos empezar ya el acuerdo que se publicó en el BOE en febrero pasado con el precio del agua para el trasvase del Júcar-Vinalopó para 10 años a 0,24 €/m3.

¿Qué opinión le merece que llegue agua pero no sea apta para beber?

El cambio de toma que impide que el agua sirva para beber y regar se ha demostrado un error histórico. Una decisión tomada con motivos políticos y sin rigor técnico. Me gusta actuar desde la realidad, pero estoy convencido de que algún día el trasvase traerá agua para beber.

Entonces ¿por qué aceptaron finalmente que el agua llegue de la desembocadura y no de la cabecera?

Nosotros nunca lo hemos aceptado porque fue un cambio de toma para hacer inviable el trasvase. Hemos estado 18 años prácticamente con una obra de 400 millones de euros invertidos sin uso alguno. Ahora con algo de imaginación y 100 millones más de inversión en fotovoltaicas, traeremos agua para regadío. Pero el abastecimiento, para mi, está sin resolver definitivamente.

¿Cree realmente que con este acuerdo se preservarán los acuíferos del Vinalopó?

El objetivo del trasvase Júcar-Vinalopó es precisamente la sustitución real de los recursos procedentes de los sobreexplotados pozos del Vinalopó. En función de que el trasvase sea una realidad la recuperación de los acuíferos será un hecho. Mi lema siempre ha sido y será un litro de agua sacado de un pozo por un litro de agua de trasvase. Litro por litro es lo que siempre defenderé.

¿Sin la intervención política de uno y otro partido hubiera sido más fácil y rápido alcanzar un acuerdo?

Total y absolutamente de acuerdo. Los problemas de este país en lo que respecta al agua es la obsesión de nuestros políticos en ponerle color, cuando el agua buena es inodora, incolora e insípida. El trasvase del Júcar-Vinalopó ha sido uno de esos desagradables ejemplos que, por cierto, continúan con el Tajo-Segura y Doñana por no decir ya el Ebro.

¿El trasvase del Júcar-Vinalopó podría acabar como el del Tajo-Segura?

Pudiera ser y por eso estamos aquí para evitarlo y para que nos dejen actuar con rigor técnico. Necesitamos eliminar ciertos sectarismos que genera la política mal entendida y la territorialidad mal gestionada. Sin todo eso los problemas del agua serían menores. Actualmente tengo fe en que podremos poner en marcha de una vez por todas el trasvase del Júcar-Vinalopó de forma estable con la colaboración de las Administraciones y el entendimiento con nuestros hermanos los regantes valencianos.

¿Qué ha pasado con la sentencia del TSJ que devuelve el Júcar-Vinalopó al punto de partida de 1998 ?

El Gobierno la ha recurrido y toca esperar. Este no es el camino que a mi me guste, ni el más deseado, pero si al final son los jueces los que deben enmendar las nefastas decisiones políticas habrá merecido la pena la espera. Aunque, eso sí, se habrá perdido un tiempo muy valioso.

¿Por qué ha sido todo tan complicado desde el Plan Hidrológico Nacional de 1998?

En 1998 se firmaron una serie de acuerdos con el visto bueno de todas las partes. Fueron los famosos Acuerdos de Alarcón. Los regantes del Júcar verían modernizados sus regadíos a Coste 0, tal y como se está haciendo, y el ahorro de 200 Hm3 generado se tenía que destinar en un 50% a Albacete y en el otro 50% a Alicante. Además la garantía del Agua para Valencia siempre estaba asegurada con la traída del agua del Ebro. Pero todo esto se desmontó cuando se hizo desaparecer el trasvase del Ebro. A partir de ese momento Albacete, mediante presión política, va consiguiendo sus recursos hídricos procedentes del Júcar mientras que Alicante queda relegada a ser un territorio de segunda y tercera categoría, con la insolidaridad desgraciadamente de parte de nuestros territorios.

¿Qué le parece el fiasco del embalse de San Diego?

Pues eso, que ha sido un fiasco total y absoluto, y que se debería resolver con urgencia para hacer una buena gestión de los caudales procedentes del Júcar. Con el embalse de San Diego reparado podríamos traer agua a lo largo de todo el año y cumplir de ese modo la senda de suministros. Hace falta con las fotovoltaicas almacenar agua en invierno y poder consumir en verano, en los días punta de consumos.

¿Con qué partido político se siente más cómoda la Junta Central de Usuarios?

La Junta Central siempre ha tenido el mismo discurso y el mismo objetivo, que no es otro que resolver de forma real los problemas hídricos de nuestro territorio. Las críticas o las alabanzas de los partidos hacia nuestra entidad han venido marcadas muchas veces por las oportunidades políticas en favor o en contra. En nuestras juntas y asambleas hay distintas personas con sensibilidades política variadas y nunca en ese tema hemos tenido ningún problema. No nos interesa la política, sólo nos interesa solucionar el grave problema de agua que padece nuestro territorio.

Los científicos advierten de que el cambio climático reducirá las masas de agua de los ríos y acabará con los trasvases...¿entonces para qué tanta lucha?

Con el convencimiento que tenemos de que el clima es algo cambiante y que posiblemente la intervención del ser humano esté favoreciendo ciertos cambios, debemos prepararnos para tener encima de la mesa todas las posibilidades de solución. Y ahora más que nunca habría que tener claro que la mejor de las soluciones hídricas de este país pasa por la interconexión de todas las Cuencas. Y para ello hay que llevar a cabo todos los trasvases que sean necesarios y construir embalses que nos garanticen el agua para regar y beber. Ahora más que nunca se justifican los trasvases y los embalses.

¿El agua es un negocio?

El agua es un generador de actividades económicas. Es imprescindible para vivir, genera vida, nosotros mismos somos un 70% de agua. El regadío genera hasta 50 veces más empleo que el secano. La seguridad alimenticia solo se da cuando existe seguridad hídrica.

¿Cómo se puede acabar con la especulación y el pirateo en torno al recurso más importante para la vida?

Con una información clara y transparente, objetivo en el que ha trabajado esta Junta Central desde su constitución. Aunque muchas veces ha sido vetado e incomprendido por la propia Administración al interpretar erróneamente nuestras legítimas reclamaciones. Esta situación creo que ha mejorado en los últimos tiempos y estoy empeñado en hacer que las relaciones con la Administraciones sean fluidas, proactivas y positivas para el usuario. Hay que poner contadores a todo el regadío y ofrecer un precio justo a todas las aguas que se consumen. Haciendo un balance total de todas las Cuencas Hidrográficas en nuestro país, afortunadamente hay un importante superávit de recursos hídricos. Lo que se debe trabajar en que todos los consumos de este país estén garantizados. Tal vez deberíamos de pasar a un sistema garantista, cambiando el sistema concesional que en este momento tenemos, ya que desgraciadamente genera en algunas ocasiones reinos de Taifas y especulaciones injustificadas.

¿El Plan Hidrológico Nacional que reclaman solucionaría todos esos problemas a los que alude?

El único Plan Hidrológico Nacional en vigor es el del año 2001. Un Plan mutilado al anularse el trasvase del Ebro, haciendo imposible el Júcar-Vinalopó y sin desarrollar las infraestructuras hidráulicas necesarias. Las carencias de los Planes de Cuenca deben analizarse en un Plan Hidrológico Nacional. Con normativas, estudios serios y sabiendo que es un instrumento imprescindible para arreglar el futuro del agua en España. Otra cosa es que los políticos venden un Pacto del Agua, que es algo inútil porque se analiza por parte de los reyecitos de las Autonomías cuando no tienen competencias. El agua es de competencia estatal y debe estudiarse por profesionales serios y rigurosos, y en ningún caso por jefecitos de sus pueblos. La respuesta a la pregunta es que sí hace falta un Plan Hidrológico Nacional de verdad, como el que intentó Borrell e hizo el equipo de Aznar.

¿Un mensaje para los regantes del Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baja?

En primer lugar agradecer una vez más la confianza depositada en mi persona para dirigir, junto los compañeros de esta Junta, el gran proyecto que iniciamos en el año 2003. Mi despacho está abierto a todas las sugerencias e inquietudes que ayuden a mejorar nuestra situación. La Junta Central de Usuarios estará en todos los foros, mesas, reuniones y visitas institucionales que se realicen en el territorio de nuestra competencia. Y pido humildemente unidad. No sé si juntos conseguiremos algo pero divididos y separados no conseguiremos nada.

¿Cómo definiría la labor de sus antecesores en la presidencia de la Junta Central de Usuarios?

El primer presidente que funcionó en la Gestora para crear la Junta Central y sus estatutos fue Luis Alted, hoy presidente de Honor de la Junta Central de Usuarios. Una persona querida y respetada por todas personas vinculadas al tema del agua. Fue presidente también de la Comunidad General de Medio Vinalopó y tuvo muchos cargos más, incluido vicepresidente primero de la Junta cuando ya fue creada. Luis fue la persona que intuyó que teníamos que estar todos juntos. Luchó para crear la Junta y todo el mundo pensaba que continuaría de presidente tras su formación definitiva. Pero se echó a un lado y dejó paso a otra persona. Esa persona fue Andrés Martínez, que asumió el cargo cuando se formó la Junta tal como está hoy en día. Andrés ha luchado por esta entidad lo que no está escrito. Luchó para empezar las obras del Júcar-Vinalopó y sufrió mucho al ver que el trasvase se hacía imposible cuando el Gobierno decidió cambiar la toma del agua de Cortes de Pallas para pasarla al Azud de la Marquesa. Se tragó una póliza de 12.500 millones de pesetas que la Administración nos había obligado a contraer y que prácticamente ha mantenido la Junta durante 18 años sin agua pero con ilusión. Andrés Martínez, gran persona y mejor amigo, se ha dejado media vida en la Junta Central de Usuarios y tendremos un día que reconocer el trabajo que hizo, los sacrificios y presiones que aguantó y el logro de haber dejado a nuestra entidad a un gran nivel institucional. Mi antecesor y sucesor de Andrés ha sido Antonio Berenguer. Ha estado cinco años intensos al frente. Y como agricultor y presidente de una Comunidad como la de Aspe, con tantos problemas de falta de agua, su objetivo, como el mío, siempre ha sido traer agua como sea. El año pasado consiguió el mayor envío de agua de la historia del Júcar al Vinalopó y ha luchado mucho para hacer un convenio de suministro de agua de larga duración. El convenio que firmaremos en las próximas semana se lo ha trabajado él. Es una buena persona y continúa trabajando con nosotros en la Junta aunque ya no lo hará ostentando la presidencia.

¿Qué hará cuando finalice su mandato de cuatro años?

Retirarme del "mundanal ruido", como dijo Fray Luis de León, con la esperanza de haber contribuido a garantizar que la provincia de Alicante reciba el agua que necesita y merece.