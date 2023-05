La Generalitat Valenciana ha iniciado ya los trabajos con RTVE para poner en marcha los preparativos de la siguiente edición del Benidorm Fest 2024. Entre las novedades el certamen del año que viene contará por primera vez con eventos, como el Benidorm Summer Fest 2024, con un acto que tendrá lugar este verano y también con un amplio abanico de actividades paralelas.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado satisfecho con los avances de la tercera edición del festival y ha subrayado que “apostar por eventos internacionales como éste es defender el potencial de nuestra tierra, el crecimiento económico y el progreso social, y la desestacionalización en temporada baja”.

Herick Campos, Director General de Turismo, ha señalado que “el certamen ya se ha consolidado como referente para todos los eurofans”. Campos ha añadido que “el objetivo de la próxima edición será alcanzar más del 90% de ocupación hotelera y de apartamentos, así como el lleno en hostelería, en la ciudad y sus alrededores”, un reto que se intentará conseguir mediante una variada oferta de actividades culturales, de ocio y gastronómicas paralelas al festival.

Las fechas del certamen son aún una incógnita ya que dependen del acuerdo entre RTVE y la Unión Europea de Radiodifusión. Los detalles de la colaboración de 2024 se concretarán en un protocolo anual que se firmará tras el festival de Eurovisión de este fin de semana.

Un año lleno de novedades

RTVE publicó este jueves las bases del concurso, entre las que hay algunas novedades como la celebración de un nuevo formato en verano, el Benidorm Summer Fest 2024, una edición veraniega con diversión asegurada. El ente quiere que los candidatos se comprometan a "asistir a todos los eventos y programas que organice RTVE en relación con el Benidorm Fest 2024, incluidas ruedas de prensa, entrevistas, recepciones y fiestas”.

También, dice, “la candidatura se compromete a actuar en la edición de Benidorm Summer Fest 2024, Gala de Navidad Benidorm Fest 2024, Galas de Benidorm Fest 2025, así como asistencia a la carroza del Orgullo LGTBI+ 2024 de Madrid, y a la Carroza de la Cabalgata de Reyes 2025, en caso de organizarse, incluso en el caso de no haber resultado ganadora".

Las candidaturas para a nueva edición del Benidorm Fest 2024 podrán presentarse desde el 16 de mayo hasta el 10 de octubre. El ganador será el candidato de España en la 68ª edición del certamen europeo. Según el ente público, como en las pasadas ediciones, se aceptarán no solo candidaturas “cantante+canción” sino también las canciones que aún no tengan cantante que las interprete. Las canciones deberán ser originales y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2023.

Tal y como se especifica en las bases, una vez terminado el plazo de envío de candidaturas, RTVE seleccionará un máximo de dieciséis participantes y seis suplentes.