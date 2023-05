El Pleno extraordinario de este miércoles será el último del mandato del bipartito de PP y Ciudadanos antes de las elecciones municipales. Una etapa que cierra sin el presupuesto del ejercicio 2023 aprobado y que ahora depende de las modificaciones de crédito a las cuentas para la viabilidad de los fondos europeos para la ciudad y las subvenciones nominativas a colectivos como Cruz Roja o la Federació de Fogueres. Toda la oposición ha dado su visto bueno a la primera modificación, que incluye un préstamo de 10 millones de euros, y así se ratificará este miércoles, con tal de garantizar las inversiones. La segunda, sin embargo, ha generado más reticencias, aunque finalmente también se aprobará con el apoyo del Grupo Socialista.

El bipartito espera que los 420.000 euros de la subvención nominativa a la Federació de Fogueres lleguen antes de que finalicen las fiestas oficiales de la ciudad, "tirando" de los "ahorros" que acumula el Ayuntamiento, que ascienden a 122 millones de euros, de los que 50 millones corresponden al superávit de 2022, una cifra similar a la generada el anterior año. La segunda modificación de crédito del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Alicante es de un importe total de 1,7 millones de euros, con la que se pretende pagar los 1,34 millones en subvenciones a 42 entidades festeras, culturales y sociales, además de atender la dotación de crédito de 373.501 euros para adaptar el centro educativo Antonio Ramos Carratalá para albergar la sede temporal de la escuela infantil "Siete Enanitos".

El portavoz del gobierno municipal, Antonio Manresa (Cs), ha señalado este martes que la aprobación de más de 18 millones de euros es "para asegurar los proyectos de los fondos europeos y dar tranquilidad a las entidades que dependen de las subvenciones nominales" y ha hecho un llamamiento a la oposición a dar luz verde a estas prórrogas al presupuesto de 2022.

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Miguel Millana, ha expresado que esta segunda modificación "es ventajista", porque afecta a una serie de subvenciones "que causaría un perjuicio real a muchas organizaciones que están trabajando de buena fe". Millana ha expresado que ellos no van a "perjudicarles", pero ha considerado que los grupos de la oposición se encuentran "cogidos en una pinza de irresponsabilidad del alcalde [al no aprobar los presupuestos] que nos traslada la capacidad de que esta ciudad no retroceda".

Los otros dos grupos de la izquierda, por su parte, han dejado en el aire su visto bueno a las subvenciones nominativas, a la vez que han reiterado que apoyarán la modificación para obtener los fondos europeos. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, no ha indicado en qué sentido votará su formación; mientras que su homónimo en Unidas Podemos, Xavier López, ha apuntado que "habrá que valorarlas".

Ocultan informe

La modificación de crédito que no encontrará problemas para salir adelante es la relacionada con los fondos europeos. Los tres grupos de la izquierda han asegurado este martes que votarán a favor, aunque han criticado al alcalde por tener que recurrir a esta fórmula al no tener aprobadas las cuentas de 2023 y por ocultar el informe de ejecución del interventor del Ayuntamiento con los remanentes de tesorería y el superávit presupuestario. El portavoz del gobierno municipal ha señalado este martes que no existe ese informe cuando está firmado desde el pasado 21 de abril.

"Los datos de ejecución del presupuesto y el informe de intervención son fundamentales para evaluar el cumplimiento y la rendición de cuentas de un ayuntamiento democrático. Barcala cree que es menos perjudicial no dar la información que dar la información porque, si la da, tiene el reproche en su propio electorado, gente de derechas o conservadora que quiere una buena administración", ha subrayado Millana.

"No puede el portavoz municipal mentir a la cara de la prensa y de la oposición. Tienen hace un mes el informe del interventor. El otro día el alcalde hizo bromas sobre si nos lo daba. Ha mentido a la cara en esta rueda de prensa. No es tolerable. Vamos a ver que delante de este gobierno tendremos una oposición que quiere que la ciudad avance y no pierda los fondos europeos y cree en el proyecto del Parque Central", ha indicado el portavoz de Compromís.

Xavier López, por último, ha subrayado que "Barcala es el gran mentiroso de esta ciudad" ya que "sabemos ya desde hace una semana que la liquidación de presupuesto está aprobada, pero la retienen porque puede ser perjudicial para sus intereses electorales".