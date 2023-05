Hasta tres meses para conseguir un certificado de vulnerabilidad. Este documento se solicita ante los servicios sociales municipales que evalúan a quién se concede y que es necesario para que familias desfavorecidas puedan recibir ayudas como alimentos. Pero en el caso de Alicante se está demorando, según la queja de la asociación de Colonia Requena, que ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo exponiendo una situación de la que responsabiliza al Ayuntamiento de Alicante y que afecta a unas doscientas familias de la Zona Norte.

La entidad, que se ha dado de alta como ong para poder repartir comida a personas necesitadas, asegura que tiene almacenados en un local de Juan XXIII unos 9.000 kilos de comida para distribuir a la espera de los certificados que acrediten la situación de las familias o bien de cualquier otro papel "que justifique que esas familias están necesitadas" de la comida para poder entregársela.

Estos alimentos proceden del primer reparto de 2023 de la ayuda remitida por los Fondos FEAD de la Unión Europea para los más necesitados, que ha llegado muy mermada, con la mitad de kilos que el año pasado y con destino a unos 80.000 personas en toda la provincia.

El Defensor del Pueblo ha recibido y aceptado el escrito. "Estudiada la cuestión que plantea, esta institución ha resuelto dirigirse al Ayuntamiento de Alicante con la finalidad de obtener información sobre el asunto que ha motivado su queja. Una vez que se reciba la respuesta solicitada, se le dará traslado de su contenido", se indica en la respuesta del departamento que dirige Ángel Gabilondo.

Consultado al respecto el gobierno local, fuentes de la Concejalía de Acción Social niegan que exista ningún retraso en la tramitación de la emisión de los certificados de vulnerabilidad para la concesión de alimentos. "Se está tramitando al día los certificados de las familias desfavorecidas que cumplen con los requisitos", señalan.

"Los certificados se tramitan de forma individual, nunca colectiva. El concejal de Acción Social ya se ha puesto en contacto con la asociación de vecinos de Colonia Requena para poder agilizar los certificados que se realizan de forma colectiva" Ayuntamiento de Alicante

Sin embargo, añaden a continuación que los certificados se tramitan de forma individual, nunca colectiva, y que el actual concejal de Acción Social, Antonio Peral, ya se ha puesto en contacto con la asociación de vecinos de Colonia Requena para convocar una reunión y poder agilizar los certificados que se realizan de forma colectiva a la mayor brevedad.

"Injusticia"

El caso es que la entidad vecinal considera que se está cometiendo "una grave injusticia que está afectando a las familias más necesitadas de la Zona Norte de Alicante". Su presidente, Antonio Colomina, explica que para repartir comida firmaron un acuerdo con el Banco de Alimentos, el cual les proporciona los productos de entre los 460.000 kilos de Europa que han recibido y que ya están repartiendo.

Los lotes llegarán a los beneficiarios a través de unas 300 entidades colaboradoras y una de ellas es la asociación vecinal de Colonia Requena. El Banco de Alimentos tiene 180 entidades colaboradoras y unas 120 Cruz Roja, a la que han llegado otros 465.000 kilos de alimentos.

Colomina afirma que la espera mínima de las familias de la zona para obtener el certificado son tres meses. "Muchas familias vulnerables van al centro social de Gastón Castelló y es urgente. Ellos lo dicen pero a varias que fueron en marzo las citaron para junio y así va todo. Ahora necesitamos papeles nuevos para estas personas porque es una entrega nueva, un año nuevo, y hay que renovar todos los documentos".

"Hay muchas familias vulnerables que van al centro social de Gastón Castelló y es urgente. Necesitamos papeles nuevos para estas personas porque es una entrega nueva, un año nuevo, y hay que renovar todos los documentos" Antonio Colomina - Asociación de vecinos de Colonia Requena

"Hay un montón de familias vulnerables -añade Colomina- que necesitan ese papel para que nosotros les podamos dar los lotes. No sé si (el Ayuntamiento) va a hacer algo o no va a hacer nada. Ha cambiado la concejala y sigue igual. Al menos que nos den un papel como que esas familias son vulnerables y les podamos dar de comer. ¿Si no cómo justificamos ante el Banco de Alimentos que esas personas son vulnerables?".

Acreditar la vulnerabilidad

Así reza en el escrito dirigido al Defensor del Pueblo, en el que la ong considera que con estas cortapisas se vulneran varios artículos de la Constitución y la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

"Uno de los requisitos que exige para entregar alimentos a una familia es acreditar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Para demostrar esta condición, es necesaria la elaboración de un informe que expiden los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante. Cuando los usuarios del Banco de Alimentos que gestionamos solicitan dicho documento solo encuentran dificultades, lo que impide a muchas familias necesitadas acceder a los alimentos básicos que proporcionamos", señala Colomina en la carta.

"Esta situación de indefensión es inaceptable, ya que estas familias están en una situación de extrema necesidad y el acceso a alimentos básicos es fundamental para su subsistencia", abunda Colomina. "Creemos que el Ayuntamiento está obligado por ley, tal y como argumentamos en esta solicitud, a expedir los certificados de vulnerabilidad a aquellas personas que lo necesiten, y nos preocupa que siendo privadas de sus derechos".

Como alternativa, y si no es posible expedir con rapidez ese certificado, "bastaría con que el Ayuntamiento proporcione a los usuarios y usuarias otro documento que nos indique su situación de vulnerabilidad y nos permita entregar alimentos hasta una fecha determinada que el Ayuntamiento indique. Creemos que es un derecho fundamental que estas personas tienen y que no debería ser negado sin justificación", abunda en la carta dirigida al Defensor del Pueblo.

Ante estos inconvenientes, la ong colaboradora con el Banco de Alimentos se replanteará su colaboración para próximos ejercicios.