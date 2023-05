Amor García vive en la calle desde hace 12 años. Una situación a la que quiere poner fin, tras vivir entre ratas y serpientes en una tienda de campaña ubicada en Alicante. El pasado febrero, envió una carta al director de INFORMACIÓN en el que expresaba su desesperada situación, ya que en ese momento no sólo vivía en la calle sino que además tampoco tenía ingresos de ningún tipo. Ahora tiene aprobada la renta valenciana, pero sigue a la búsqueda de un techo: "La renta valenciana la tengo gracias a Dios, pero me falta la vivienda".

Este miércoles se ha manifestado frente al Ayuntamiento de Alicante para solicitar una residencia con la que poner fin a su situación. Tras la carta al director, Amor obtuvo la renta, pero se encuentra a expensas de un techo.

Interés de los políticos

Antes del inicio del Pleno extraordinario de Alicante de este miércoles, la concejal socialista Lola Vílchez se ha acercado a preguntar por su situación, que ya se trató en el anterior Pleno, y ha asegurado que colaborará con la concejalía de Acción Social que ahora dirige Antonio Peral tras la salida de Julia Llopis para poder resolver su documentación: "Lleva 12 años en la calle con un desarraigo familiar. Voy a tratar a partir de mañana de ponerme en contacto con el EVHA (la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo), a ayudarle a que se empadrone en la avenida de la Constitución, en servicios sociales, para que aparezca como persona sin hogar".

La socialista ha señalado que su situación no está trabajada y que uno de los problemas es que no está correctamente empadronada como persona sin hogar en la avenida de la Constitución: "La impresión que tengo es que hay una laguna que no me ha contado o que no han alcanzado a visitar a esta mujer. Porque lo normal es que el albergue que presta el servicio hubiera tramitado ya su atención", ha subrayado.

"Ya le he dicho que tiene que tener paciencia. Vamos a hablar con la concejalía que está en funciones de Antonio Peral. Conmigo han tenido diligencia. Eso es lo que voy ayudarle a tramitar, también el bono de la cesta de la compra", ha expresado.