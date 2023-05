A apenas diez días de las elecciones municipales del 28M, el Ayuntamiento de Alicante, en una sesión extraordinaria donde la cita con las urnas está más que presente, ha dado luz verde a recurrir a un préstamo de unos 10 millones para dar continuidad a obras vinculadas con la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), como la reurbanización del fondo de saco de la Rambla o de Mártires de la Libertad, y así para garantizar la llegada de fondos europeos. También se ha aprobado un segundo ajuste del Presupuesto prorrogado para distribuir 1,3 millones de euros en subvenciones nominativas (a dedo) a casi medio centenar de entidades, como la Federació de Fogueres.

La primera modificación, relativa a obras de transformación urbana, ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo el "no" de Vox. Mientras, la segunda ha contado solo con la abstención de Unidas Podemos.

La concejala de Hacienda, Lidia López (PP), se ha limitado a explicar los proyectos y entidades que dependen de la aprobación del ajuste presupuestario, mientras que la oposición ha calificado como "electoralistas" la convocatoria del pleno en la semana previa de la elecciones, a la vez que han criticado que el gobierno municipal oculte la ejecución presupuestaria de 2022, ante los previsibles malos datos.

Por su parte, el portavoz socialista, Miguel Millana, ha asegurado que el pleno se celebra en un "ambiente de anomalía democrática", con un "alcalde que impide que se conozca el expediente de liquidación". "Es un alcalde que llegó con el voto de una tránsfuga y cierra el mandato ocultando expedientes", ha añadido el socialista.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha asegurado que el pleno celebrado este miércoles está marcado por dos cuestiones: la concentración de funcionarios, que han vuelto a protestar por el bloqueo en la implantación de la carrera profesional, y por una sesión "bochornosa en plena campaña electoral con el que pretende arreglar la política de estos años". "Este pleno es extemporáneo, en plena campaña electoral, haciendo uso del Ayuntamiento en su beneficio, como hace con las banderolas. Su gobierno está caducado, y no tiene ni modelo ni ciudad. Aunque votar en contra es votar en contra de los intereses de Alicante. Disfrute de su ultimo pleno, porque su tiempo se ha acabado", ha añadido López, en uno de las continuas intervenciones marcadas por la inminente cita electoral.

Desde Compromís, el portavoz municipal, Natxo Bellido, ha calificado de "raro" al celebrarse en plena campaña electoral. "Usted está llevando al Ayuntamiento a una situación tan desesperada como la suya usted, que está en la fase final de su ciclo. En esta bancada hay una alternativa de cambio, madura y responsable, bajo la irresponsabilidad de la otra bancada, que les inhabilita a gobernar esta ciudad", ha apuntado Bellido, quien ha criticado que el bipartito siga sin dar a conocer el informe de liquidación y el proyecto de ZBE.

Por último, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha defendido el "no" de su grupo a la modificación de crédito relativa a las obras de transformación urbana: "Nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra. No va a ser una excepción con la ZBE. El bipartito está escondiendo la liquidación presupuestaria, pero también se está escondiendo el plan de ZBE, tanto que el documento que estuvo colgado en la página web ha desaparecido. Nosotros estamos a favor de recibir fondos europeos, pero no a cualquier precio. Este dinero es para cortar libertades y poner en riesgo el comercio".

Detalles

El primer expediente de modificación de créditos del Presupuesto prorrogado municipal para 2023 por importe de 9.713.683,87 euros para impulsar proyectos cofinanciados con fondos europeos. Esta financiación permitirá llevar adelante con ayudas europeas todo el proceso de transformación urbana del frente litoral con la reurbanización del Paseo de los Mártires con una aportación municipal de (1.525640,51 euros), la finalización de la conexión de toda la línea de veladores de La Explanada con la peatonalización del fondo de saco de la Rambla y la conexión con el nuevo eje peatonal desde el popular paseo alicantino hasta el Mercado Central a través de las calles Bilbao, Bailén y la avenida de la Constitución (1.484.947,84 euros), así como todo el proceso de mejora de la accesibilidad peatonal y calmado de tráfico en las avenidas de Dr. Gadea, Federico Soto y General Marvá (4.708.252,39 euros). Además, también se incluye las labores de sensorización para medición de la calidad del aire y los flujos del tráfico y el transporte público con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la Distribución Urbana de Mercancías en el anillo de la Gran Vía (828.187,80 euros).

También el impulso al Plan de Sostenibilidad Turística con fondos Next Generation. Destaca en este programa la construcción del parque inundable de la Almadraba (259.610,16 euros), y mejoras en el sistema de iluminación del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y de la sala de exposiciones municipal de la Lonja del Pescado (150.000 euros) y 100.000 euros para señalética de Alicante como destino turístico.

Otro de los capítulos destacados de esta primera modificación de créditos del Presupuesto prorrogado de 2023 es la aportación de 84.511,40 de fondos municipales para impulsar la redacción del proyecto de rehabilitación de 456 viviendas del barrio Virgen del Remedio valorado en 422.557 euros dentro Plan de Rehabilitación de Barrios cofinanciado con 338.045,60 euros de fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Y finalmente, incluye distintos proyectos de inversión, dotaciones y mobiliario, adquisición de equipos, eficiencia energética, acondicionamiento de espacios y zonas verdes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI-Las Cigarreras por 150.000 euros para mobiliario, 272.533,77 euros para mantenimiento de zonas verdes, 150.000 para la rehabilitación del Secadero de Las Cigarreras para actividades y talleres culturales.

La segunda modificación de créditos por un importe total de 1.717.431 euros destina 373.501 euros para adaptar el centro educativo municipal Antonio Ramos Carratalá para albergar la sede temporal de la Escuela Infantil ‘Siete Enanitos’ como para mobiliario y equipos de la de ‘Els Xiquets’, además de atender todas las subvenciones nominativas a las entidades festeras, culturales y sociales.

Además, se incluye toda la relación de entidades con subvenciones nominativas de Fiestas, Cultura, Juventud, Acción Social e Inmigración y corporativas, por importe de 1.343.930 euros. Manresa ha resaltado que “entre ellas se encuentra la subvención de 420.000 euros a la Federación de Fogueres de Sant Joan, así como las correspondientes al resto de entidades festeras y culturales de Alicante, 180.000 euros para la aportación al Teatro Principal o los 80.000 euros al Consorcio Público Casa Mediterráneo”.

Primer paso del Parque Central

El último pleno del mandato, de carácter extraordinario, ha permitido desbloquear el Plan Especial de la OI/2, del que depende la construcción del Parque Central y la Estación Intermodal, una promesa de hacer tres décadas y después de ocho años de bloqueo.

La ordenación, según el Ayuntamiento, adopta un criterio de "funcionalidad especial, en el sentido de que, más allá de verificar el cumplimiento de estándares dotacionales y de edificabilidad en su ámbito, trata de adoptar soluciones de integración con los barrios colindantes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos". Todo ello gira en torno a la "creación de grandes espacios públicos dotacionales, presididos por un gran parque urbano que se incorpora como elemento vertebrador del sistema de espacios libres de la ciudad, facilitando su disfrute público a vecinos que hoy soportan déficits históricos en materia de lugares de esparcimiento y usos recreativos deportivos". El gobierno garantiza 150.000 metros cuadrados de zonas verdes, en respuesta a las dudas tanto de los vecinos del entorno y de la oposición.

El punto, que necesitaba 15 votos a favor al tratarse de un asunto de planeamiento urbanístico, ha salido adelante por unanimidad, con el apoyo del bipartito y toda la oposición (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox).

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha explicado que el plan estructural, aprobado este miércoles, permite "agilizar la construcción de la Estación Intermodal". "Se han puesto condiciones como que el Parque Central llegue a la avenida Aguilera, y también permeabilidad entre barrios. Cuanto antes lo aprobemos, antes se hará. Estamos en campaña, sí, pero en Urbanismo seguimos trabajando", ha defendido el edil, quien ha justificado el retraso en el intento de Adif de tener "carta blanca" para la estación.

Desde la oposición ha habido críticas por la fecha elegida por el bipartito para aprobar un asunto de ciudad. "Es un hito que estemos aprobemos este plan especial ahora, porque los vecinos llevan 30 años esperando. Tanta espera no se merece esta urgencia y estas prisas. Creo que debemos darle a cada proyecto el lugar que merece. Y en cuatro años no han podido llevar este asunto a un pleno ordinario", ha señalado la socialista Trini Amorós.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha recordado que "han pasado 28 años desde que Luis Díaz Alperi prometió ya un proyecto que sigue sin hacerse, a la vez que prometía Ciudad de la Luz, que fue un agujero negro con millones dilapidados, y el Palacio de Congreso". "En 25 años de gobiernos del PP, no se ha avanzado en esos proyectos. El proyecto que se nos plantea no nos acaba de gustar, sigue viciado por la especulación inmobiliaria, pero no les vamos a regalar que la lucha que ha conseguido avanzar un mínimo este plan se la lleven ustedes", ha añadido López.

Desde Compromís, el portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido, ha recordado otros proyectos de base urbanística que no se han llevado a cabo durante este mandato. "Merecemos que los grandes proyectos alguna vez vean la luz en esta ciudad", ha subrayado Bellido.