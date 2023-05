La Sanidad alicantina ha perdido en la última década unos 1.500 médicos y unos 500 profesionales de Enfermería y otras especialidades, como fisioterapeutas, que han tramitado los correspondientes certificados de idoneidad para poder trabajar en el extranjero.

¿Qué buscan los profesionales a la hora de hacer las maletas? Sueldos mucho mejores, pago de horas extras, horarios flexibles que facilitan la conciliación y menos carga laboral que en una provincia donde los médicos de Familia, por poner un ejemplo, lidian con agendas diarias de entre hasta 70 pacientes; y los enfermeros con hasta un centenar.

Esta fuga de talento contrasta con el déficit de profesionales a que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud pues este éxodo de las nuevas generaciones de sanitarios coincide la jubilación masiva de profesionales. En los próximos cinco años, solo hablando de médicos, finalizarán su carrera por razones de edad unos 1.700 en la provincia. En lo que respecta a la Enfermería, la provincia necesita al menos 3.000 profesionales más.

A Noruega

Hay países que duplican y hasta triplican el salario de los médicos españoles, que cobran de media unos 49.000 euros brutos anuales. Noruega se lleva la palma con sueldos anuales de entre 60.000 y 80.000 euros.

Un MIR que realice la especialización en un hospital de la provincia puede ganar en torno a 1.250 euros mensuales. Si se marcha a Alemania ese sueldo se elevará hasta los 5.000 euros brutos al mes, hasta los 3.000 euros en Suecia, 2.600 en Bélgica o 1.600 en Portugal, según un estudio del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.

La consecuencia es que los MIR, con edades entre 26 y 30 años, cada vez se decantan en mayor número por la salida a otros países europeos en busca de un futuro mejor. Un 30% de médicos emigran nada más finalizar la especialización, según la Organización Médica Colegial. En la provincia son más. Cada año terminan el MIR unos 270 jóvenes en los hospitales alicantinos y más de la mitad opta por buscarse futuro en el exterior.

Noruega es también el destino favorito de las enfermeras alicantinas pues el salario oscila entre los 2.600 y los 3.000 euros mensuales, sin olvidar que la ratio máxima es de ocho pacientes, lo que supone mucho menos estrés para el trabajador. Todo esto explica el ‘boom’ de solicitudes de tramitación de la tarjeta profesional europea en los últimos diez años.

Certificados de idoneidad

El Colegio de Médicos de Alicante ha tramitado desde 2016 cerca de 800 certificados solicitados por facultativos de la provincia de Alicante para salir a trabajar al extranjero y esperan que a lo largo de los próximos años esta cifra se incremente. En el último ejercicio las peticiones han sido 128, el doble que en el anterior. No es algo nuevo. El número de tarjetas expedidas en la última década se ha disparado más de un 50% con años, como 2012, con casi 200 certificados solicitados.

El presidente colegial, el doctor Hermann Schwarz, señala que detrás de la fuga de talento está el que las autoridades no hagan más atractiva la profesión con mejores condiciones laborales y salariales.

"Todo es oferta y demanda, sobre todo si no hay posibilidad de un desarrollo profesional en donde vayas a elegir tu puesto de trabajo. Si las condiciones no son nada atrayentes por la sobrecarga y el aislamiento; y además cobras mucho menos la gente se lo piensa. Hay gente que no se queda en su especialidad, que decide trabajar en la medicina privada y hay gente que con idiomas y estancias en el extranjero que ni nos imaginábamos nosotros cuando hicimos la carrera. Son unas circunstancias que no se daban hace 30 años y ahora sí".

Casa gratis

En Enfermería más de lo mismo. El Colegio Oficial de Alicante ha tramitado en una década más de 300 peticiones de profesionales alicantinos para poder trabajar en el extranjero. Solo en los primeros seis meses de este año van 23 peticiones, más que en todo 2022. Los principales destinos son Alemania, Arabia Saudí, Francia, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Suiza y, sobre todo, Noruega, que acapara la mayoría de peticiones pues una enfermera en este país gana el doble que en Alicante, le dan casa gratis y la media de pacientes a atender es diez veces menos que en la provincia.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, señala que la fuga de enfermeras y enfermeros a otros países crea una dualidad. “Por un lado nos llena de orgullo saber que nuestros profesionales son requeridos en el resto de Europa por ser unos de los más valorados, cualificados y formados pero por otro es una merma para la Enfermería provincial porque nos resta recursos que necesitamos en estos momentos”.

La representante colegial apunta que las razones fundamentales de esta fuga son la precariedad laboral con contratos durante muchísimos años y no un puesto de trabajo con una seguridad; y la poca cualificación específica que se requiere para los puestos de trabajo.

“Una enfermera generalista puede ocupar tantos puestos diferentes y puede enlazar a lo largo de un año con tres, cuatro o cinco contratos, y cada vez en un lugar: una vez en un centro de salud, otra vez en una planta de Pediatría, otra en una de Neurología, otro contrato en Cuidados Intensivos, otro en la puerta de Urgencias...Esto hace que los enfermeros y enfermeras acarreen una situación de estrés laboral y de inseguridad”.

De El Campello a Trondheim

Mar Giner, de 26 años, cambió El Campello por Trondheim (Noruega) hace dos años básicamente por las condiciones de trabajo. Contactó con una agencia alicantina de colocación para enfermeros en Noruega con más de 7 años de experiencia que tiene relación con empresas locales de trabajo temporal y se marchó en mayo de 2021 tras aprender el idioma centrado en salud para trabajar en destino.

“Te buscan trabajo allí pero aparte te dan condiciones muy buenas. Te pagan la casa y el transporte si vives lejos del trabajo, o te dan un coche y te pagan la gasolina. Es fácil marcharte allí porque te vas con contrato firmado y con casa”. A esta joven las condiciones le llamaron mucho la atención para coger experiencia en otro país y conocer otro sistema sanitario.

En su primer destino trabajó en dos residencias de mayores y de enfermera a domicilio con una lista de pacientes para ir a sus casas organizándose el trabajo de forma independiente. “Realizaba todo tipo de tareas, desde poner medicación intravenosa en domicilio a cuidados de higiene. Es una mezcla de enfermera a domicilio, centro de salud, teleasistencia y unidad de hospitalización domiciliaria. Tenía muchos pacientes oncológicos en casa e íbamos a administrarles medicación para el dolor y cura de heridas”.

Actualmente trabaja en una isla que se llama Vega, que tiene mil habitantes, en residencia de mayores y de corta estancia, con pacientes por ejemplo que se rompen la cadera y necesitan recuperarse.

Antes de marcharse, trabajó dos meses en la planta de Cirugía y Traumatología del Hospital de Elche; once meses en una residencia de ancianos de El Campello y seis en Atención Primaria en el centro de salud de Mutxamel, en el consultorio de la Albufereta y en la época del covid en el servicio de PCR del Hospital de Sant Joan. En su caso tiene fecha de vuelta. En septiembre regresará porque quiere sacarse la especialidad de Enfermería y no veía el momento por los duros inviernos y la comida.

Aún así, entiende la fuga de talento. “En España la Enfermería está un poco maltratada, muchos enfermeros se queman y quieren seguir ejerciendo con mejores condiciones y probar la experiencia de trabajar en el extranjero”, señala.

Porque en España una enfermera cobra de media unos 1.700 euros al mes y en Noruega unos 3.000 euros. “Te pagan las horas extra. Si tengo que terminar a las tres y acabo media hora después porque la jornada es ajetreada esa media hora la pagan. A partir de la hora extra se cobra el 50% más que la hora de jornada. También abonan los extras de tarde, de noche, de fines de semana y de días festivos y mientras más tarde salgas los fines de semana el sueldo puede subir aún más”.

También está la carga de trabajo. En la residencia privada en que estuvo en Alicante tenía 100 pacientes y ahora en el país nórdico solo ocho, a los que se presta un cuidado más integral. “Te da tiempo a poder conocer a la persona, mientras en España el tiempo está muy limitado de paciente a paciente. Otra ventaja en Noruega es que allí hay menos jerarquización y los pacientes mayores tienen más derecho a decisión que en España sobre sus cuidados y su tratamiento”.

También fisioterapeutas

No solo se marchan médicos y enfermeros. También fisioterapeutas como Paula Carrió, de Pedreguer, que cumple mañana 27 años y que lleva tres años y medio trabajando en el hospital público Édouard Herriot, de Lyon (Francia).

“Está mejor pagado que en España y las condiciones también son mejores. En la carrera pensamos con una óptica musculoesquelética pero mi trabajo no tiene nada que ver. Estoy en UCI, es un perfil diferente. Además te da puntos para bolsa en España al ser un hospital público”. Aparte del salario, no era imprescindible para el trabajo saber francés, tiene “estabilidad desde el primer momento”, con contrato indefinido y guardias pagadas, así como 43 días de vacaciones.