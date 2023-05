Las obras de nunca acabar. Cuando no es en la plaza de San Blas, es en la avenida Ramón y Cajal; cuando no es en el pabellón Pitiu Rochel, es en el parque Lo Morant. Actuaciones marcadas por tres «noes»: no cumplen los plazos, no empiezan o no acaban porque la empresa pega la «espantada» y renuncia a acometer los trabajos.

¿Las cuatro últimas? Una, la reurbanización de la calle Marqués de Molins, donde está la Escuela Oficial de Idiomas; dos, la plaza San Antonio, delante del edificio de los Representantes; tres, la plaza Músico Tordera Iñesta, junto a la avenida Benito Pérez Galdós hacia la plaza de Toros; y cuatro, la avenida de Jijona. Con un periodo de ejecución de cinco meses, la reforma de Marqués de Molins debía haber empezado el 16 de enero, pero ya arrancó con retraso, tres semanas más tarde. «La empresa tiene su cronograma y no tenemos constancia de que exista ningún problema con las obras contratadas», dijo entonces el Ayuntamiento. Las obras en seis calles del centro de Alicante eliminan más de 200 plazas de aparcamiento En tres meses, apenas se ha ejecutado un tramo de la calle, el comprendido entre Maestro Barbieri y Maestro Gaztambide, que tenía una duración prevista de mes y medio. En la actualidad, los trabajos se centran en la parte del vial justo delante de la Escuela Oficial de Idiomas. Los retrasos están generando malestar entre los vecinos, afectados por no poder utilizar sus garajes para estacionar sus vehículos durante al menos un par de meses. La administración de fincas de uno de los edificios reprocha la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento y recuerda que ha pedido a los residentes que, de forma personal, soliciten poder tener acceso a la zona naranja. La obra del pabellón Pitiu Rochel de Alicante se alarga hasta el pasado También los bares de enfrente de la Escuela Oficial de Idiomas se muestran críticos con la demora, que les está afectando económicamente. Las zanjas, vallas y agujeros en la calle no invitan a la clientela antaño habitual. «Si tenemos suerte, un día ganamos la mitad, es un desastre», afirma Silvio Manole, del bar Rincón del Estudiante. «Urbanismo nos aseguró que el 30 de abril estaría terminada esta parte, pero nada, y mientras la gente se va a otros bares unas calles más allá porque el ruido de las máquinas y las dificultades para entrar ahuyentan a cualquiera», lamenta. La reurbanización de la calle Marqués de Molins, según el Consistorio alicantino, va a suponer un «impulso» al comercio de zona al facilitar la fluidez peatonal reduciendo la intensidad del tráfico rodado y generando un aspecto «más amable, cómodo y accesible, pensando en el peatón y en la recuperación del entorno». «Si hay suerte, un día ganamos la mitad, es un desastre», afirman desesperados en un negocio afectado Por lo que respecta a la plaza de San Antonio, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y la actuación en la zona delante del edificio de los Representantes empezó a mediados de enero. A estas alturas de mes, la plazoleta sigue levantada, llena de escombros y material de obra, mientas prosiguen los trabajos en las aceras para hacerlas más grandes y mejorar de este modo la accesibilidad y movilidad urbana. En cuanto a la plaza Músico Tordera Iñesta, también con un plazo de actuación de cuatro meses, se pretende ampliar los viales con aceras de un mínimo de dos metros y reurbanizar la glorieta con amplias zonas verdes e infantiles junto a la que se instalará un quiosco/cafetería. Todo ello encima de uno de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. A fecha de hoy, las aceras están casi terminadas, pero de la plaza, solo se vislumbra el quiosco, revestido con tableros de madera. Un refugio antiaéreo de Alicante, convertido en almacén de obra Por último, en la avenida de Jijona el plazo de ejecución es de seis meses, pero apenas hay obreros trabajando en un eje de movilidad clave en la ciudad. Se da la circunstancia de que todas ellas cuentan con la subvención de la Unión Europea. Preguntado el Ayuntamiento por los motivos que hay para estos nuevos retrasos y si se ha dirigido a las empresas, la respuesta se resume en dos palabras: «Lo trasladamos». Mientras, la ciudad aguarda y no son pocos los vecinos que se preguntan cuál será la siguiente obra que sufra un contratiempo. Estas son, aparte, la decena de obras que sufren retraso, no se han acabado, están paralizadas o ni han empezado: Parque El Palmeral. Con un plazo de ejecución de tres meses, empezó en febrero pero la falta de mantenimiento de arbolado y arbusto, reconocido por el propio Ayuntamiento, ha llevado a modificar el proyecto de obra, con el consiguiente retraso de los trabajos de renovación. Calle Castaños. La peatonalización en la calle Castaños ha dado comienzo este mes de mayo, después de la fecha en la que teóricamente debería haber acabado, tras varias paralizaciones y prórrogas del plazo de ejecución por parte del gobierno municipal. Avenida Ramón y Cajal. La reurbanización arrancó a finales de diciembre y pasará de los seis meses previstos a ocho por modificaciones para mejorar la infraestructura contemplada en el proyecto original, unos cambios que no podían ser previstos inicialmente», según los técnicos. Mártires de la Libertad. Con un plazo de ejecución de ocho meses, la actuación arrancó con retraso por problemas de suministro de material, se paralizó antes de Semana Santa para reabrir el carril cortado y evitar atascos en el tráfico y, finalmente, no se reactivará hasta verano. Pabellón Pitiu Rochel. Con un plazo de ejecución de diez meses, la reforma empezó con retraso, en mayo de 2022, y aún no ha finalizado. El Ayuntamiento va a tener que aprobar una segunda ampliación del plazo de las actuaciones, ya que el primero vencía el 30 de abril. Plaza de San Blas. Con un plazo de ejecución de once meses, la remodelación arrancó en abril del pasado año, se paralizó tras renunciar la empresa y, después de las idas y venidas con la actuación, no estará finalizada antes de 2024, un año y medio después de su inicio. Parque del PAU 2. Con un plazo de ejecución de doce meses, la construcción comenzó en febrero de 2022, pero la mercantil (la misma adjudicataria que la de San Blas) dejó las obras a medias y no hay previsión de que se retomen hasta que haya otro proceso de licitación. Eje Soto-Gadea. Con un plazo de ejecución de ocho meses, los trabajos de calmado del tráfico en el eje para establecer una Zona de Bajas Emisiones ni han empezado ni hay fecha concreta y deberían estar terminados a final de este año, al contar con fondos europeos. Pasarela ciclopeatonal. Con un plazo de ejecución de ocho meses, la empresa adjudicataria de la plataforma ciclopeatonal del acceso sur de Alicante, que pretende unir el carril bici que finaliza frente a la EUIPO con el que empieza junto a la desaladora de Urbanova, renunció al contrato. Parque Lo Morant. Con un plazo de ejecución de cuatro meses, la empresa adjudicataria apenas cumplió el 2% de los trabajos de regeneración del parque, a una semana de cumplirse la fecha de fin, y se escudó en el encarecimiento de las materias primas y de la energía.