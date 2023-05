Retrasos de hasta un mes y medio para pedir cita en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Alicante, Benidorm y en Elche. En estos momentos, el servicio de cita previa por internet en Alicante está dando a partir del próximo 20 de junio, sin que haya un solo hueco a lo largo de las próximas cuatro semanas; mientras que en Elche, los primeros huecos aparecen un día antes, el 19 del mismo mes; y en Benidorm hasta el 3 julio. Una situación que la nueva empresa concesionaria del servicio achaca a que los días previos al verano son de mucha actividad, generándose estas esperas. Situación que esperaban revertir con la apertura de nuevas estaciones móviles que contribuirían a aligerar las demoras.

"La ITV de mi coche caduca el 1 de junio", relata a este diario un ciudadano que intentó conseguir cita para que le revisaran el coche. Sin embargo, se encontró con que el servicio de cita previa de internet no le dejaba pedir antes del 20 de junio. "Me informé con la Guardia Civil de Tráfico y me dijeron que podía ser motivo de sanción el llevar la ITV caducada", aunque le hubieran dado cita tarde. "Estuve intentando que me atendieran por teléfono, pero no había manera de que me lo cogieran". explicó. Una situación que recuerda mucho a lo que ocurre con otros servicios de atención telefónica de la Administración, donde conseguir que descuelguen el teléfono muchas veces es una labor poco menos que imposible. Por este motivo, acabó teniendo que recurrir a las estaciones de servicio de otros municipios con una congestión menor. "En Villena me daban cita para hoy mismo, pero por la alerta de lluvias era mejor no coger el coche", explicó, motivo por el que al final ha conseguido cita en Elda, antes de que le caduque la ITV. "Voy a tener que perder una mañana con el desplazamiento, pero he conseguido solucionarlo", señaló.

Pero el problema de la saturación está muy presente en estos momentos en las dependencias de ITV de la provincia. "Éstas son fechas en las que suelen pedirse muchas revisiones, Son las semanas antes de que comiencen las vacaciones de verano", Josep Albert Quilis, director general de la Sociedad Valenciana de ITV (Sitval), la empresa pública que ha pasado a gestionar desde este año las estaciones en la Comunidad. Según señaló, en estos momentos se pueden estar revisando un promedio de unos 500 vehículos al día, como consecuencia de esta gran demanda, que además suele crecer en las semanas previas a las vacaciones de verano.

Por este motivo, la empresa cuenta con un plan para la apertura de varias estaciones móviles que contribuirán a reducir estas demoras. En estos momentos se va a poner en marcha una en Calp y a lo largo de las próximas semanas hay previstas otras dos nuevas estaciones móviles en las localidades de Santa Pola y El Campello. "Estoy seguro que en cuanto estén en funcionamiento se va a ir reduciendo la demanda existente", explicó. Asimismo, aclaró que no tenía constancia de que existiera una especial problemática para la atención telefónica a la hora de pedir cita. Desde la empresa pública se señaló que estas estaciones móviles todavía no habían podido ser abiertas porque han tenido que habilitar dependencias propias, recibidos una vez terminado el contrato con la anterior concesionaria, al no haber podido. La estación de Calp ayudaría a descongestionar el atasco para pedir cita en la zona de las dos Marinas, mientras que Santa Pola aliviaría la de Elche; y El Campello, la de Alicante. Sobre todo por aquellos usuarios que viven en la zona de playas y que prefieran ir a esta estación móvil, en lugar de a El Pla de la Vallonga.

Traspaso tras 25 años

La gestión de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad Valenciana volvió a estar en manos de una empresa pública desde el pasado marzo. Tras 25 años de privatización, estas estaciones han pasado a depender de Sitval. Durante los primeros días, se espaciaron los tiempos entre las citas para ajustar los procesos. En el caso de la provincia de Alicante, las estaciones en las que se hizo efectivo el cambio de gestión a principios de marzo fueron las de Alcoy, Benidorm, Torrevieja y Villena, y que recibieron la visita de técnicos del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) con la finalidad de llevar a cabo el protocolo de traspaso y comprobar que todo estaba correcto. También pasó a titularidad pública la gestión en Redován y Orihuela.