La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana -entidad que engloba a los tres colegios provinciales de Enfermería de Valencia, Alicante y Castellón- al entender que se margina a estos profesionales en el texto del nuevo decreto del Consell que introduce cambios en la regulación de la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociosanitarios.

Ya han recurrido con anterioridad este decreto la patronal de residencias de mayores y dependencia al entender que la norma de Igualdad no dota del presupuesto necesario para evitar el copago de los usuarios; así como el Colegio de Psicopedagogos por las competencias profesionales.

Al iniciar la vía legal, la organización colegial de Enfermería muestra, de este modo, su "total desacuerdo" con la redacción de la nueva normativa que ha impulsado el secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, Francesc Xavier Uceda, que depende de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Según informa el consejo, Uceda "se comprometió personalmente con el presidente del consejo, Juan José Tirado, a corregir el contenido del decreto para que todos los centros sociosanitarios mantuvieran la actual plantilla de Enfermería y que los enfermeros pudieran dirigir cualquier centro social. "Una promesa que quedó desvanecida e incumplida tras publicarse la nueva legislación, que hacía caso omiso a las alegaciones presentadas por el colectivo de Enfermería", señala la entidad.

Centros de envejecimiento activo

"El decreto supone una discriminación y un agravio comparativo para la profesión enfermera porque, de entrada, elimina la presencia de los enfermeros en los centros especiales de asistencia al mayor tras su conversión en CEA (Centro de Envejecimiento Activo) y, en segundo lugar, les veta la posibilidad de acceder a los puestos de dirección en los citados centros", afirman desde el consejo.

"Una supresión que vulnera y destruye el actual sistema de autonomía personal que va en detrimento del envejecimiento activo, pasando a ocuparse los CEA de las personas que tienen una fase de envejecimiento más pasivo, restando salud a los mayores a los que se les aboca a una mayor dependencia, ofreciendo como única alternativa el tratamiento clínico y farmacológico", abunda el consejo.

Cuidados preventivos

Según este recurso, la eliminación de los enfermeros de los centros de asistencia al mayor hace desaparecer la prevención en el sistema de salud para los mayores de 60 años, pues "la Enfermería es la que tiene la competencia legal para la dirección de los cuidados, entre ellos los cuidados preventivos".

El consejo que engloba a los colegios provinciales defiende que "la función de los enfermeros no puede ser absorbida por otros profesionales sanitarios o no sanitarios, como pueden ser los fisioterapeutas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales o psicólogos, pues los enfermeros tienen atribuida por ley determinadas funciones como son la prevención y promoción de la salud y diferentes actividades como son el control en la toma de constantes, etc".

"Sus funciones y actividades en estos centros -prosiguen- sólo pueden ser realizadas por enfermeros y no por otros profesionales de forma que, su contravención supondría la consagración de un intrusismo profesional, siendo función de los colegios oficiales de Enfermería garantizar la profesionalidad en la prestación de estos servicios y la persecución del intrusismo".

Veto a los puestos directivos

Asimismo, critican que el decreto veta la posibilidad de los enfermeros y enfermeras para poder acceder a los puestos de dirección de los centros especiales de asistencia al mayor, "un veto discriminatorio que se extiende a los centros de infancia y adolescencia; de atención a personas con diversidad funcional y con problemas crónicos; de atención diurna y nocturna; centros de acogida a personas sin hogar; centros de salud mental y los centros tutelados; centros de día de apoyo convivencial y educativo para niños, niñas y adolescente; puntos de atención diurna de personas mayores; centros de día para personas con diversidad funcional intelectual; centros de rehabilitación, autonomía personal y participación social; centros de envejecimiento activo".

Los colegios profesionales recuerdan que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2002 la Declaración de Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento incluyendo las políticas de envejecimiento activo en el que adquiere relevancia la prevención, la reducción de los factores de riesgo, la formación de los cuidadores y la protección de la salud, ámbitos que entran de lleno en las funciones de las enfermeras y enfermeros, "y son ajenos a otras profesiones por no estar dentro de sus competencias".

En esta línea, en diciembre de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó ladécada del envejecimiento saludable (2020 a 2030) partiendo de la base de que, en esa década, el número de personas mayores de 60 años crecerá un 38%, "siendo por ello, necesario e imprescindible la atención a los problemas específicos que afectan a los mayores para proteger sus derechos humanos y su dignidad".

Asimismo, critican que "tal es el nivel de desprecio del proyecto de decreto a la profesión enfermera y el trato discriminatorio a la misma, que ni siquiera se ha consultado a ningún colegio provincial de Enfermería en la fase previa a la audiencia, como sí se ha hecho, por el contrario, con otros colectivos de profesionales, no tan vinculados con el envejecimiento activo como la Enfermería".