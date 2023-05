Más de 400 farmacéuticos han reflexionado en Alicante en unas jornadas con asistentes de la Comunidad Valenciana y Murcia sobre cómo el trabajo de estos profesionales aporta valor al sistema sanitario y cómo se puede afianzar. El objetivo es limar las trabas que puedan existir dado que "al final la propia Administración entiende que el sistema se beneficia y sobre todo los pacientes. Y nosotros estamos para eso", afirma el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante.

¿Qué conclusiones principales se pueden extraer de este encuentro?

Durante la pandemia se iniciaron muchas cosas para ayudar a los ciudadanos y se demostró una necesidad importante. Ahora que volvemos a la normalidad vemos que hay cosas que han venido para quedarse o deberían impulsarse porque favorecen la satisfacción de los pacientes. Juntos podemos hacer muchas cosas pero necesitamos comunicarnos entre todos los profesionales y niveles asistenciales, entre profesionales de los centros de salud y las farmacias de forma que no sea el paciente el que tenga que ir de aquí para allá cuando con la tecnología de hoy podemos arreglarlo y facilitarlo.

¿Un ejemplo?

Empezamos con la recogida en proximidad de los medicamentos hospitalarios, que recogen los pacientes en las farmacias. También era una iniciativa que surgió en momentos de pandemia pero la realidad es que es muy satisfactoria para el que recibe ese medicamento y se evita desplazamientos, esperas y tiene dentro del canal una seguridad y una confianza como no tendría en otros, y eso nace de la colaboración entre nosotros. Por otro lado, destaca el proyecto Juntos para personas trasplantadas, a las que se les va a facilitar información y medicación porque dedican mucho tiempo a acudir al hospital.

¿Está cambiando el modelo sanitario?

Es un nuevo escenario que se nos viene encima cuando todos tenemos claro que el modelo sanitario tiene que ir a un modelo de prevención. Tenemos que promocionar la salud y fomentar cuidarla antes de llegar a los tratamientos para hacer sostenible este sistema en el largo plazo y también ahí la farmacia, por su capilaridad y accesibilidad, tiene un papel importantísimo. En este encuentro del Levante Farmacéutico comentaba que entre las dos comunidades (Valencia y Murcia) los farmacéuticos tenemos trato habitual con unos 500.000 ciudadanos y resolvemos problemas en esas interacciones. Es una oportunidad de oro para transmitir mensajes concretos, hacer cribados, tener redes de farmacia centinela (para detectar reacciones adversas a los medicamentos). Afianzar cosas que han surgido en un momento de necesidad de la ciudadanía en el que la propia administración forzaba esto y ahora hay que hacer que cuaje y que encaje dentro de las normativas y de los consensos entre los propios profesionales. Para que todo esto se trabaje bien hacen falta protocolos.

¿Qué cosas han venido para quedarse?

Uno de los que ya está conveniado y afianzado es la colaboración entre servicios de farmacia hospitalaria y oficinas de farmacia. Este tipo de colaboración para acercarle la medicación a los pacientes va a quedarse. El que ya lo ha vivido nota una mejora y tiene una percepción del sistema sanitario de que se ha hecho algo por ellos y que les facilita la vida. El problema de salud lo tienen igual pero si les puede resultar más fácil estar en contacto con su medicación o resolver cualquier duda que tengan es bueno.

¿Algo más que puedan hacer las farmacias para ayudar a desbloquear el sistema sanitario?

Estamos trabajando en dos programas piloto, uno el de detección de cáncer de cervix para un segmento de la población donde se puede colaborar y estamos en el desarrollo; y en el cribado de cáncer de colon, que ya está y ya funciona, que funciona bien, pero hay un porcentaje de colaboración en algunas zonas incrementaría bastante el resultado que se tiene y el impacto de las campañas que se hacen. No es que lo tenga que hacer la farmacia sola sino dentro del sistema estar coordinados porque entre todos conseguimos un impacto mayor en la sociedad.

¿En qué consiste esa ayuda?

En que se pudieran depositar también las muestras en las farmacias. En eso estamos trabajando. También con personas que han recibido la comunicación y no han hecho caso; o no les ha llegado o no les apetece. Todo este tipo de comunicación sanitaria, porque es muchísima gente sobre la que podemos impactar, refuerza estas campañas. Si están ahora en un 70% creo que las podemos llevar al 90%. Son temas importantes. A veces como estamos allí se nos desaprovecha. Estas campañas ya están implantadas a unas edades y cuando llega esta cohorte se les manda la carta, se solicitan los kit de muestras, se les envía y luego lo depositan en los centros de salud. Todo esto funciona en una parte pero luego hay otra en la que no funciona. Ahí podemos en todos y cada uno de los pasos seguro que podemos aportar y en eso estamos trabajando, en ver la forma de poder acercar y recoger los kits como aumentar la comunicación y la sensibilización sobre lo importante que es hacerse estos cribados. En todas esas fases estamos ahí, podemos aportar y estamos trabajando en ello. Todos somos conscientes del papel que podemos jugar ahí.

¿Y en el cribado de cáncer de cérvix?

De momento Sanidad sigue con los pilotajes y en la provincia han desplegado el control de cuánto supone.

¿En qué consiste el proyecto para ayudar a los trasplantados?

Las unidades de trasplantes necesitan mucho control de toda la medicación. Poco a poco las unidades de farmacia hospitalaria están aportando un farmacéutico que se superespecializa en el tema específico del trasplante. La medicación necesita unos ajustes muy precisos y se va modificando, y aquí podemos nosotros participar. De momento la farmacia ahí no está interviniendo salvo en casos muy concretos y lo que se pretende es que, en base a esos resultados, se vaya extendiendo y se vaya normalizando en más hospitales y con más farmacias para ponérselo más fácil a personas que van a estar continuamente con medicación.

¿Cuál es este proyecto?

Es el proyecto “Juntos” a nivel nacional que han firmado el Consejo General con la Sociedad de Farmacia Hospitalaria.