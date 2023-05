"Al barrio le falta de todo. Se nota en todo". Es el lamento de los vecinos de Ciudad de Asís, ante el hastío por la deficiencia en las instalaciones del barrio. "Aquí todo se nota. En noviembre presentamos un plan integral pero no salió adelante y el barrio está abandonado", lamentan desde la asociación de vecinos Nuevos Horizontes. Los residentes aseguran que pese al abandono de las administraciones, en estas semanas de campaña han vuelto a recibir la atención de los partidos políticos, pero sostienen que ya no confían en ellos.

Y es que Ciudad de Asís es un barrio con prejuicios a causa de la pobreza. Sus residentes tienen una de las rentas más bajas de toda la ciudad, con 8.381,55 euros por persona al año (INE), a lo que se suma que es un barrio multicultural: "No tenemos los problemas que se dicen, no es un mal barrio. Aquí cualquier vecino te ayuda y da igual que sea árabe o gitano. Hay gente mayor y joven", explica Rubén López, presidente de esta asociación vecinal.

Al mencionado plan integral, que llevó el PSOE a Pleno, votaron a favor los grupos de la izquierda, en contra PP y Ciudadanos mientras que Vox se abstuvo: "Ahora prometen porque hay elecciones, pero cuando tuvieron la oportunidad no lo votaron", lamentan desde la asociación.

El representante del distrito insiste en que las mayores demandas son la adecuación del polideportivo y el aumento de las zonas verdes. Además, consideran que Ciudad de Asís se encuentra en una situación de agravio comparativo respecto a otros barrios, tanto de los que tienen mayores ingresos como de los que comparten situación con ellos: "En Babel y Florida hay pistas con fútbol, baloncesto, clubes... aquí no tenemos ni un parque para perros. Este año hemos tenido que dejar a los equipos fuera del polideportivo, porque allí no se puede jugar. Si a mí me dieran a elegir solo una cosa que hacer en el barrio sería un polideportivo en condiciones", subraya el representante vecinal.

La falta de atención se une a las diversas crisis que ha soportado el barrio. Los comercios tradicionales son escasos, y solo se mantiene gracias a los nuevos residentes del barrio, muchos de ellos de origen árabe, que abren sus propios establecimientos. Tampoco se cuenta con servicios como el de sucursales bancarias: "Aquí cayó todo, los bancos y las cajas. Ahora se va levantando el comercio pero es en gran medida de los árabes", añade.

Además, subraya que no se buscan grandes instalaciones, sino unas zonas verdes y deportivas en condiciones: "No exigimos centros de congresos, tan solo necesitamos que se rehabilite la única y humilde instalación deportiva que existía en Ciudad de Asís". Según los vecinos, "la juventud de Ciudad de Asís también merece tener qué hacer en su barrio y, en este momento, son ellos quienes más están sufriendo el desprecio del Ayuntamiento".

Molestia por el cambio de horarios

Los vecinos de Ciudad de Asís han añadido que el reciente reajuste de los horarios de las actividades en el Centro Comunitario José Canales perjudica a los usuarios, tras modificarse el horario del programa socioeducativo. "No se ha contemplado el solapamiento con otras actividades que se desarrollaban en el centro social", lamenta Rubén López.

Los residentes explican que entre las actividades afectadas se encuentran la de pilates, que es practicada en su mayoría por gente mayor. Demandan al Ayuntamiento la reducción del programa socioeducativo en media hora los lunes y viernes para poder seguir desarrollando la actividad de pilates, dirigida a personas mayores casi en su totalidad, que necesitan hacer esta actividad para mejorar su salud, explican.

Además, subrayan que los miércoles por la mañana en el centro se desarrolla la actividad de baile de sevillanas, actividad que también ha sido desplazada de su sala habitual a la terraza del centro sin sombraje, en pleno mes de mayo, porque la sala donde realiza las reuniones la coordinadora del programa socioeducativo sólo puede realizarlas los miércoles a esa misma hora.

El presidente de la asociación Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís, Rubén López , ha explicado que "ya advertimos que este cambio de horarios perjudicaría a los socios que realizan actividades de pilates y baile de sevillanas" y ha añadido que "los vecinos de Ciudad de Asís nos sentimos abandonados por el Ayuntamiento en nuestras demandas. Son los vecinos quienes eligen qué tipo de actividad realizar y el Ayuntamiento nos impide el normal desarrollo de las actividades que nos ofertaron". Además, ha subrayado que exigirán al Ayuntamiento que revierta esta situación lo antes posible y permita a nuestros vecinos seguir desarrollando las actividades con la mayor normalidad posible".