Llegar a las elecciones como alcalde suele ser un plus. Que se lo digan si no al popular Luis Barcala que consiguió este 28M casi 2.000 votos más que el candidato del PP a la Generalitat y cabeza de lista por Alicante, el también local Carlos Mazón. En concreto, los populares consiguieron en las urnas de la ciudad 59.896 papeletas blancas y 57.938 de color salmón. Barcala no fue, eso sí, el único candidato local que mejoró los resultados de su candidato autonómico este pasado domingo, aunque el resto lo hizo con cifras más ajustadas.

La alcaldable de Vox, Carmen Robledillo, sacó 21.083 votos, frente a los 21.044 de la candidatura encabezada por Ana Vega, en la lista provincial. De igual manera, el aspirante a la Alcaldía por EU-Unidas Podemos, Manolo Copé, con 7.388 votos, también mejoró los resultados de su candidato a las Cortes por Alicante, Alejandro Aguilar, que se quedó en 7.103 respaldos. El primero superó la barrera clave del 5%, que la lista autonómica no consiguió, ni a nivel provincial ni tampoco en el conjunto regional. Resultado de las elecciones en Alicante: Barcala roza la mayoría absoluta De la misma forma, aunque con una victoria simplemente simbólica, el alcaldable de Ciudadanos, Adrián Santos Pérez, consiguió superar los datos de las urnas autonómicas, y hasta en un punto, con 4.713 votos, frente a los 3.239. De nada le sirvió ese «plus» local. En el lado contrario, tanto el PSPV-PSOE como Compromís, las dos principales fuerzas un Botànic ya en funciones, lograron más papeletas en las urnas autonómicas que en las locales en la ciudad de Alicante. Es decir, hubo más votos para la socialista Josefina Bueno, cabeza de lista a las Cortes por Alicante, que para la alcaldable, Ana Barceló. Eso mismo sucedió hace cuatro años, cuando los apoyos a la candidatura de Puig superaron a los que consiguió el entonces alcaldable, Francesc Sanguino, en la capital alicantina. No pasó lo mismo en 2015, cuando, yendo juntas ambas elecciones, el candidato a la Alcaldía, Gabriel Echávarri, hizo que el PSOE sumase más apoyos locales que papeletas autonómicas, que a la postre hicieron presidente a Ximo Puig. Igualmente, sumó más respaldos la papeleta de Aitana Mas que la de Rafa Mas. Con todo, lo habitual fue que los candidatos locales de la ciudad de Alicante sumaran más apoyos, ya que hubo una participación de 148.377 personas, frente a los 145.587 en las autonómicas. Con esas papeletas en las urnas locales, repartidas en los 104 espacios electorales de la capital alicantina, quedó configurado el nuevo Pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante, donde existe una importante renovación. De los 29, al final solo nueve ediles repiten, siendo la mayoría del PP. En concreto, en el futuro grupo municipal popular habrá cinco «repetidores» y nueve novatos. El PP logra la mayoría absoluta en la Diputación y Vox entra por primera vez Entre los concejales que siguen están el propio Luis Barcala, que llegó al Pleno de Alicante durante el mandato de Sonia Castedo, además de Manuel Villar, Mari Carmen de España, Antonio Peral y Lidia López. Del PSOE, al final, tras la caída de representación, repetirán dos concejales: Trini Amorós, que fue portavoz adjunta durante el turbulento mandato que ahora acaba, y Raúl Ruiz. Además, también siguen Rafa Mas, concejal de Compromís que ahora pasará a ser el portavoz del grupo, y Mario Ortolá, que previsiblemente hará el viaje contrario, ya que ha sido la voz de los ultras en el Pleno durante los cuatro últimos años, mientras que en estas elecciones municipales iba de «dos» de Carmen Robledillo. El único grupo del Ayuntamiento en el que no habrá caras conocidas entre sus miembros electos será el de EU-Unidas Podemos, ya que su único representante será el alcaldable, Manolo Copé.