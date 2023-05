El adelanto electoral está provocando ya cambios de reservas de turistas nacionales que tenían previstas sus vacaciones en la Costa Blanca. Desde el primer día en que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez salió anunciando la disolución de las Cortes y la convocatoria de Elecciones Generales para el próximo 23 de julio, establecimientos hoteleros de la provincia ya están empezando a recibir consultas y peticiones de cambio de reservas a fin de evitar imprevistos vacacionales entre los turistas potenciales.

El verano de 2023 aspiraba a ser el año que iba a batir todos los récords turísticos en la Costa Blanca. Ahora ya cuenta con otro motivo para ser recordado: la convocatoria de unas elecciones generales en pleno periodo estival. Aquellos que vayan a estar de viaje el 23 de julio tienen la opción de empezar a pedir el voto por correo. Ir a votar no es motivo para anular un viaje, pero hay otras situaciones que pueden frustar las vacaciones. Entre ellas, que uno pueda ser designado para formar parte de una mesa electoral o bien que los comicios obliguen a un cambio en los turnos de vacaciones, especialmente en el caso de funcionarios, como miembros de las Fuerzas de Seguridad que puedan ser movilizados para cubrir cualquier tipo de incidencia durante la jornada electoral.

El sorteo para determinar la composición de las meses electorales se efectúa unas cuatro semanas antes (en este caso entre el 24 de junio al 28 de junio) de la fecha de celebración de las elecciones y se debe remitir por parte de la Administración con tiempo suficiente para poder alegar lo que el ciudadano crea oportuno en un plazo de siete días. Sin embargo, algunos establecimientos hoteleros de la provincia ya están empezando a recibir las primeras llamadas para consultar qué podría pasar o directamente para reservar otras fechas. El responsable de comunicación del grupo hotelero Servigroup, Alejandro Benito, confirmó a este diario que se estaban recibiendo peticiones de cambios de reservas desde los primeros momentos en que se anunció el adelanto de la convocatoria. "Cuanto más se aproximan los días de verano, más van a subir los precios", explicó, motivo por el que los más previsores quieren dejarse solventadas las vacaciones a fin de evitar que la convocatoria les ayude a suspenderlas. Algunos funcionarios ya han empezado a encontrarse con que sus vacaciones están suspendidas hasta que se solvente cuál va a ser el dispositivo para la jornada electoral.

Por su parte, desde la patronal hotelera de Benidorm Hosbec, la secretaria general Nuria Montes señaló que las consultas y cambios de reservas se estaban produciendo, pero consideró que pueden ser anécdotas entre miles de reservas. "La mitad del mercado es internacional", precisó. En este sentido, explicó que uno de los efectos de esta fecha electoral en verano podría ser que se ralentizaran las reservas hasta que al turista no se le despeje la incertidumbre de si forma parte o no de una mesa electoral".

Montes recordó que desde la Asociación de Consumidores Facua se había pedido expresamente a la Junta Electoral una aclaración sobre si tener un viaje contratado desde antes de la fecha del sorteo puede ser motivo o no para estar exento de tener que estar en la mesa electoral. "No hay un criterio unitario. Algunas juntas de zona han dado la dispensa, mientras que otras no lo han aceptado", señaló. En todo caso, consideró que ser miembro de una mesa electoral puede ser motivo de "fuerza mayor" y plantear un cambio de fecha. "Nadie podía prever hace unos días que se iban a convocar una elecciones en pleno verano", dijo y "quizá cuando se planteó el adelanto electoral no se tuvo en cuenta que muchas empresas se tienen que dejar los turnos de vacaciones planificados con antelación y después no es fácil hacer un cambio". En todo caso confió en que la afectación en el nivel de reservas finalmente será mínimo. "Habitualmente esas fechas superamos el 95%, porque es fin de semana en el que hay puentes en varias comunidades autónomas", explicó. La tendencia era dejar las vacaciones reservadas con cierta antelación para evitar precios más altos en el caso de reservar tarde.

Apartamentos turísticos

Por su parte, el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos, Miguel Ángel Sotillos, señaló que la convocatoria electoral seguramente va a tener incidencia en la reservas de este verano, aunque en su caso aún no le constaba que esto se estuviera produciendo. "Dentro de siete u ocho días cuando la gente empiece a asimilar lo que está pasando sí que vamos a empezar a notar. ¿Cuánto? Eso todavía habrá que verlo", aseguró, para precisar que igual lo que se cancele lo puede asumir otro. En este sentido, Sotillos señaló que entre el 65 y el 70% de la facturación dependía de los tres meses de verano. "Son muchos los empresarios de apartamentos turísticos que contaban precisamente con esos ingresos para devolver los créditos ICO", señaló, incidiendo que el mes de julio tiene hasta más movimiento que el de agosto porque es más barato.

La Junta Electoral Central establece como posibles motivos para librarse de la mesa electoral los eventos familiares, pero las vacaciones no están expresamente recogidas. Es necesario esperar que la Junta Electoral entienda las mismas como un evento familiar y también se debe demostrar el perjuicio económico en caso de aplazamiento de éstas o que directamente no es posible aplazarlas.

En este caso se recomienda que, además, de presentar los pagos efectuados, reservas, etc., se presente un escrito de la empresa en la que se trabaja manifestando que al trabajador le corresponden vacaciones en esa fecha, ya que se pidieron y otorgaron con antelación. No obstante, se debe esperar a los criterios que establezcan las Juntas Electorales, ya que en la Instrucción 6/2011 de la Junta Electoral no se recogen expresamente las vacaciones como excusa para poder eximirse de la mesa electoral.