Apenas un tercio de los médicos y pediatras de los centros de salud de la provincia de Alicante tendrán sustitutos este verano, y en algunos departamento incluso esta tasa de reposición estará por debajo del 10%.

Así lo critican los sindicatos que han tenido acceso al plan de vacaciones elaborado por la Conselleria de Sanidad, que tiene previsto presentar sus detalles en los próximos días, aunque recientemente adelantaron que el presupuesto para el refuerzo de la plantilla en periodo estival se incrementará en un 5%. En 2002 el plan de verano se presentó avanzado el mes de junio.

Así las cosas, los sindicatos anticipan problemas asistenciales en plena temporada alta en una provincia que entre julio y septiembre crece en población flotante por su alta ocupación turística hasta multiplicarse por diez en algunos puntos. Asimismo, avanzan que las agendas, que Sanidad acordó fijar con un tope de 35 médicos por paciente y 28 por pediatra en la Mesa Sectorial de Sanidad, volverán a ser abultadas: calculan que la falta de sustitutos puede cargar a la plantilla que no está de vacaciones con entre 50 y 70 personas diarias a la que atender.

"Es una miseria. La media de sustituciones en algunos centros de salud está por debajo del 10%", explica Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico, quien apunta que "están ahora buscando médicos y no van a encontrar sustitutos. Tras tanto tiempo maltratados, con la pandemia y la sobrecarga que llevamos de nuevo se va a incumplir el compromiso de las 35 horas semanales y como consecuencia habrá agendas de 60 y 70 pacientes".

El plan de vacaciones divide a la plantilla y cada uno de los tres meses de verano descansa un tercio del personal. El trabajo de los facultativos que no se sustituyen lo asumen los 2/3 que están en activo y en caso de saturación se deriva a los pacientes a centros de salud que no tengan tanta carga.

Departamentos de salud

Según los datos a que ha tenido acceso este sindicato de siete departamentos de salud (les faltan Elche, Torrevieja y Dénia), la distribución de sustitutos es muy desigual y baja sobre todo en el departamento de Alicante.

Como ejemplo en el centro de salud de Campoamor se sustituirá uno de los 17 médicos de familia y ninguno de los cinco pediatras; en la Florida de una plantilla de 20 se sustituirán tres, y ninguno de los cinco pediatras; en el centro de salud de Los Ángeles se sustituye a uno de los 14 médicos y a ninguno de los 4 pediatras; en Lo Morant contratarán a tres médicos para las vacaciones de los 17 titulares, pero ningún pediatra (hay seis).

En el centro de salud de San Blas se sustituyen dos de 17; y en San Vicente cuatro de 17; y uno de los seis pediatras.

El departamento de Salud de Sant Joan está "un poco mejor" y de los 2.220 días de vacaciones que suman los médicos de Familia este verano se cubrirá con sustitutos un total de 1.980 días y a todos los pediatras.

En la zona de Alcoy serán sustituidos más de la mitad de los médicos: 58 de 101. Aunque ningún pediatra de los 27 que hay. En el área de Orihuela contratarán para sustituir a 24 facultativos de 108; y a dos pediatras de 28.

En el Vinalopó contratarán para sustituir a un 8% de la plantilla y de la Marina Baixa el Sindicato Médico destaca casos como el del consultorio auxiliar de La Cala de Finestrat, que tiene un médico de familia y que al parecer no será sustituido, por lo que "no sabemos si cerrará en pleno verano"; en La Cala de La Vila no se sustituye al pediatra y tampoco en el consultorio auxiliar de La Nucía; y en l'Alfàs del Pi de ocho médicos solo dos.

María José Gimeno, secretaria provincial del sindicato, afirma que la consecuencia será una mayor carga de trabajo "con agendas desbocadas, que además no han dejado de estarlo".

Cobertura insuficiente

CCOO lamenta que todavía no dispone del citado plan pero, según trasladó la Conselleria de Sanidad en una reunión de la Mesa Sectorial, la previsión es reproducir el de años anteriores. Eso significa que las sustituciones rondan de media el 30% del personal médico que están de vacaciones cada mes.

"Si es así, consideramos que la cobertura no sería suficiente porque se quedaría sin sustituir el 70% de la plantilla, y se reproducirían los mismos problemas que otros años". señala Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV.

Uno de los problemas de veranos anteriores, tal y como recuerda este sindicato, fue el retraso en la puesta en marcha del plan y el inicio de la contratación cuando ya no había profesionales disponibles.

"Si la Conselleria de Sanidad adelanta la gestión de la contratación, antes que otras autonomías, se mejoraría la cobertura respecto a otros años. Desde CCOO seguimos defendiendo que la sustitución en el período estival tiene que ser del 100% en todos los puestos y durante todos los meses de verano y además, reforzar aquellos centros de Atención Primaria con mayor afluencia turística".

El sindicato espera que la Conselleria de Sanidad les mande el plan de vacaciones lo antes posible para no tener que reclamarlo de nuevo al Consell de Transparència.

Por parte de UGT se señala que por los datos que se conocen el plan es insuficiente "sobre todo teniendo en cuenta que se han reforzado las plantillas. En este sentido, debería haber más personal para cubrir las sustituciones".