Hasta la medianoche de domingo a jueves y hasta la 1:30 los viernes, sábados y festivos. Esa es la limitación horaria que plantean los técnicos municipales para regular los veladores y favorecer el descanso de los vecinos en zonas donde predomina el ocio nocturno.

En la última reunión de la comisión para el seguimiento de la elaboración del Plan Zonal del Casco Histórico de Alicante, los técnicos de las áreas de Urbanismo, Medioambiente y Ocupación de vía pública han explicado en qué punto se encuentran los trabajos previos a la tramitación de este Plan Zonal. Una medida que deberá llevarse a cabo una vez se apruebe de manera definitiva la ordenanza municipal contra el ruido, algo que está previsto que suceda entre los meses de julio y septiembre.

De acuerdo con lo expuesto por los funcionarios del Ayuntamiento, la intención es "aprovechar la existencia de la Zona de Protección Acústica y Ambiental" para desarrollar un plan zonal específico enfocado al problema del ruido en un plazo breve, que podría estar listo antes de final de año.

En cuanto a las medidas concretas, los técnicos apuestan por analizar posibles reducciones del horario de veladores, con una diferenciación entre los días de fin de semana y los de entre semana. Según han aclarado en la comisión, las terrazas deberán dejar de funcionar a medianoche de domingo a jueves y a la 1:30 horas los viernes, sábados y festivos. Esto supone recortar una hora la regulación actual, ya que según la ordenanza vigente los veladores deben cerrar antes de la 1 de la madrugada de domingo a jueves y el resto de días se aplica el horario de verano, es decir, a las 2:00 se debe iniciar la retirada de la instalación, mientras que el cese efectivo de la actividad es a las 2:30 horas.

Una propuesta que no ha convencido a todos los vecinos presentes en la reunión por igual. José Vicent, del Centro Tradicional, planteaba la búsqueda de nuevos espacios alternativos para el ocio nocturno a las afueras de la ciudad, ya que Alicante "se ha convertido en un lugar chabacano y para despedidas de soltero". Además, el portavoz vecinal ha incidido en que "los vecinos necesitan descanso todos los días, no solo de domingo a jueves" así como en que "aunque se ponga una hora, si no hay control de la Policía luego la gente se queda haciendo ruido y molestando".

Por su parte, Joaquín Gangoso, de la asociación de vecinos del Casco Antiguo, ha celebrado el trabajo anunciado por los técnicos, a los que ha invitado a "seguir en esta línea" porque "un pequeño avance al menos es un avance". El representante vecinal ha lamentado que "se pongan palos en las ruedas" de la tramitación porque, a su juicio, "puede hacer que nos volvamos a quedar sin nada", en alusión al último intento de aprobación de la ordenanza en 2019.

Plantón de Unidas Podemos y Ciudadanos

Una comisión que, pese a haber sido reiteradamente demandada a lo largo de todo el mandato, no ha contado con representantes de todos los partidos. No han acudido ni el todavía concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ni ninguno de los representantes de Unidas Podemos en el Ayuntamiento, Xavi López y Vanessa Romero, a pesar de que todos ellos siguen formando parte de la Corporación municipal y percibiendo su salario público hasta el próximo 16 de junio.

En el caso del responsable de Urbanismo, la ausencia obedece a que, al haber quedado fuera Ciudadanos del Ayuntamiento, "entiendo que no debo participar de decisiones o dictámenes que competen al próximo Gobierno local", por lo que ha optado por permitir que fuesen los técnicos quienes explicasen el trabajo realizado desde la concejalía.

Por su parte, López y Romero, sí contarán con representación municipal en el mandato que se inicia en dos semanas: pese a que ellos no repetirán como concejales tras perder una de sus dos actas en las últimas elecciones, el número uno de su lista, Manolo Copé, formará parte del próximo Ayuntamiento. Sin embargo, a pesar de que INFORMACIÓN ha preguntado por el motivo de su ausencia, los morados (una de las formaciones que más hincapié han hecho en el problema del ruido) no han dado explicaciones al respecto.

Quien sí participó fue la todavía concejala del PSPV Llanos Cano, quien a pesar de haber perdido su puesto en el grupo municipal el pasado 28M, ha querido participar en la comisión para asumir sus responsabilidades como concejala hasta el final del mandato.