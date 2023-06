El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) está movilizando a médicos de Atención Primaria de los centros de salud de la provincia para completar unidades SAMU, según confirman trabajadores y sindicatos, para evitar que las ambulancias que atienden urgencias vitales circulen sin facultativo, como es preceptivo en la normativa que regula estas unidades.

La escasez de facultativos en estas ambulancias está provocando que se movilice a médicos de Familia para cubrir estas deficiencias de personal. Como ejemplo citan que en la última semana dos médicos de Primaria en Elche han sido movilizados para atender a pacientes críticos.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad afirman que siempre se ha movilizado a personal de los centros de salud si están más cerca de una emergencia hasta que llegan los recursos si se considera necesario.

Según reiteradas denuncias de trabajadores y sindicatos, el 40% ambulancias SAMU de la provincia circulan sin facultativo a bordo sobre todo en periodo de vacaciones como el verano o la Navidad.

De hecho, el Sindicato de Enfermería SATSE ha demandado a la Conselleria de Sanidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por enviar unidades rotuladas como Servicio de Atención Médica Urgente-SAMU sin contar en ellas con un médico.

Las ambulancias SAMU son como Unidades de Cuidados Intensivos móviles, que se desplazan para atender las situaciones más críticas en las que la vida del paciente corre peligro inminente. Una de las situaciones más dramáticas se vivió el pasado verano cuando ambulancias SAMU de San Vicente, Alcoy, Orihuela Costa, Villena y Alicante, con la unidad de 12 horas, estuvieron operando sin médico.

El Sindicato Médico denunció que durante esa guardia falleció en la ciudad de Alicante un hombre a causa un infarto que fue atendido por una ambulancia en la que no había facultativo. La familia presentó una denuncia en el juzgado contra Sanidad por la muerte de esta persona, que tenía 56 años.

Capacitación

Según trabajadores y sindicatos, en ocasiones se moviliza a los facultativos para que por sus propios medios acudan a atender emergencias fuera del centro de salud con el argumento de no tener en ese momento ambulancias disponibles.

En este sentido, el Sindicato de Médicos recuerda que para una plaza de SAMU es preceptivo disponer del título expedido de capacitación en Transporte Sanitario expedido por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (Eves), tal y como establece la normativa de la propia Conselleria de Sanidad, que no suelen tener.

Los servicios jurídicos de la organización aconseja a médicos y pediatras requeridos para esos desplazamientos que cumplimenten un formulario dirigido al director o gerente de su departamento de salud y le den registro de entrada dejando constancia de la "no asunción de responsabilidad en los traslados SAMU por carecer de la titulación específica requerida".

Orden

Asimismo, en el requerimiento se recuerda que como consecuencia de la falta de personal médico para cubrir las guardias en estas ambulancias, los médicos de Atención Primaria y pediatras pueden ser requeridos por medio de sus coordinadores por orden de la dirección del servicio emitida en julio de 2021.

Después del fallecido de julio pasado, el Servicio de Emergencias Sanitarias llama a los médicos que no están de guardia para intentar cubrirlas aunque hay días que no se consigue, explican trabajadores.

"Las vacaciones están ahí, y hemos solicitado datos y quién nos va a cubrir, y la respuesta es que hasta que esas vacaciones no se lancen a bolsa, no se sabe. En la bolsa no hay ningún médico disponible, con lo que intuimos que volverá a pasar lo mismo que otros años en verano o peor. Volverá a ser un caos de SAMU sin médico".