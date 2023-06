Balones fuera. La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, deja la puerta de su futuro abierta y descarta concretar a qué se dedicará una vez cese la actual Corporación municipal, dentro de dos semanas. Sobre su posible integración en el Partido Popular como personal de confianza, la todavía concejal de Ciudadanos juega al despiste: "Eso no lo sabe nadie, no lo sé ni yo".

Sánchez, que llegó al cargo como representante del partido naranja, no duda en mostrar ahora su apoyo al alcalde, Luis Barcala, del PP. La vicealcaldesa y edil de Turismo durante los últimos cuatro años participó en el cierre de campaña de los populares (apareciendo incluso en las publicaciones oficiales del alcalde), acompañó al primer edil durante la noche electoral y se ha convertido prácticamente en una prolongación de su "compañero y amigo" durante estos días de transición entre ambos mandatos, con agendas prácticamente calcadas.

Todos estos guiños han situado ahora a la que fuera cabeza de lista de los liberales en la órbita del PP, y algunas fuentes del entorno del Ayuntamiento la postulan como una de las principales candidatas a convertirse en personal asesor del futuro gobierno municipal o incluso de la Diputación de Alicante, donde los populares han obtenido mayoría absoluta.

"No es mi prioridad"

Este mismo viernes, preguntada sobre esta cuestión, Sánchez ha evitado concretar más detalles sobre un futuro que "no sabe nadie, ni yo" y ha asegurado que se trata "un tema que no ha sido una de mis prioridades". Argumenta la ex de Ciudadanos que "si tenía poco con ser vicealcaldesa y edil de Turismo, ahora con la Concejalía de Fiestas a las puertas de las Hogueras la actividad se ha multiplicado por cinco".

Sobre lo que sí se ha pronunciado Sánchez es acerca del trabajo realizado durante estos años por parte del bipartito: "Lo único que sé es que estoy muy orgullosa de la labor que hemos realizado como equipo de gobierno, donde no ha habido lealtades y hemos ido todos a una".

En cuanto a su presencia en diferentes actos del PP en Alicante, apunta que los motivos por los que acudió al cierre de campaña de los populares fueron que "lo sentí así" dado que creyó que "era el momento de mostrar mi apoyo a mi compañero, con quien he trabajado codo con codo en las buenas y en las malas".

Por lo que respecta a su personal de confianza, al que Mari Carmen Sánchez denomina su "núcleo duro", la vicealcaldesa ha defendido que varios de sus asesores, entre ellos su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Sánchez, hayan hecho campaña de manera oficial por la candidatura del PP de Luis Barcala cuando todavía perciben su sueldo público a propuesta de Ciudadanos: "Son asesores del Ayuntamiento que se habían dado de baja del partido un mes antes y son libres como cualquier ciudadano de hacer campaña por quien consideren".