“Cuando me preguntan si va a haber otra pandemia digo sí. Va a haberla, con toda seguridad. No sé cuándo, no soy un adivino, ni cuál. Pero no lo afirmo solo yo, lo ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, porque vivimos en un mundo global”. Esta es la contundente opinión del doctor en Veterinaria, profesor e investigador Juan José Badiola (León, 1948), director durante la pandemia de covid-19 del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes y también durante el brote de viruela del mono.